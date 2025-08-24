Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! Balıkesir'de deprem mi oldu? 24 Ağustos 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Balıkesir'de deprem mi oldu? 24 Ağustos 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

24.08.2025 09:36:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika depremler! Balıkesir'de deprem mi oldu? 24 Ağustos 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 24 Ağustos 2025 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! Balıkesir'de deprem mi oldu? 24 Ağustos 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 24 Ağustos 2025 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! Balıkesir'de deprem mi oldu? 24 Ağustos 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Image

BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.46'da, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

24 AĞUSTOS 'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

2025.08.24 09:22:56  39.1980   28.3173       11.2      -.-  1.7  -.-   BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)                 İlksel
2025.08.24 09:20:33  39.2010   28.1968       11.0      -.-  2.6  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.24 09:18:02  39.1963   28.1258       13.8      -.-  2.3  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.24 09:17:17  39.1967   28.1203       12.6      -.-  2.6  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.24 09:14:52  39.1927   28.1380       10.1      -.-  2.7  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.24 09:13:38  39.2202   28.0350        8.4      -.-  2.5  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.24 09:07:39  39.1742   28.2293       13.2      -.-  2.1  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.24 09:06:08  39.2720   28.1365       15.8      -.-  1.7  -.-   IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.08.24 09:04:08  39.2232   28.2235       12.7      -.-  1.5  -.-   CALTILI-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.08.24 09:02:57  39.0220   28.2798       10.7      -.-  1.3  -.-   MALAZ-GORDES (MANISA)                             İlksel
2025.08.24 08:57:49  39.1903   28.2197       11.7      -.-  2.6  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.08.24 08:54:58  39.1528   28.2212       10.0      -.-  2.5  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.24 08:25:33  39.1560   28.1622       12.1      -.-  1.4  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.24 08:24:44  39.1945   28.1000       13.1      -.-  1.5  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2025.08.24 08:22:31  39.1737   28.2357       12.0      -.-  2.2  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.24 08:19:43  39.2402   28.9968        5.3      -.-  2.4  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.08.24 08:10:54  39.1908   28.1882       15.8      -.-  3.2  3.2   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.24 07:58:17  39.2450   28.9932        6.7      -.-  2.5  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.08.24 07:28:35  39.1768   28.2322       13.0      -.-  2.8  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.24 07:27:02  39.2235   28.2055       11.4      -.-  1.9  -.-   PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.24 07:18:49  39.1353   28.1975       13.5      -.-  2.1  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.08.24 07:14:05  39.1273   28.2027        8.1      -.-  2.5  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.08.24 07:10:50  39.1755   28.2093        9.6      -.-  1.7  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.08.24 07:03:57  39.1837   28.2073        9.3      -.-  1.3  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.08.24 06:59:22  39.1490   28.1455       10.0      -.-  1.4  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.24 06:56:23  39.1715   28.1805       16.3      -.-  2.9  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.08.24 06:50:57  39.2313   28.0077        7.4      -.-  2.3  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.24 06:46:17  39.1900   28.1980       10.9      -.-  2.4  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.24 06:29:37  39.2087   28.0470        7.8      -.-  2.1  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.24 06:13:06  39.1870   28.0982        8.2      -.-  1.6  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2025.08.24 05:59:56  38.0920   37.2475        5.0      -.-  3.9  3.9   GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2025.08.24 05:53:14  38.4898   39.1615       10.0      -.-  1.6  -.-   DEDEPINARI-(ELAZIG)                               İlksel
2025.08.24 05:41:10  39.1897   28.0748       10.5      -.-  1.8  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2025.08.24 05:40:09  39.1910   28.0920        8.4      -.-  1.8  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2025.08.24 05:27:07  39.2080   28.1015       13.7      -.-  3.1  3.1   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2025.08.24 05:18:11  39.2087   28.1823        8.0      -.-  1.7  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.24 05:06:57  39.2935   28.0975       11.8      -.-  2.7  -.-   KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.24 04:59:02  39.2122   28.1463        7.4      -.-  2.3  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.08.24 04:45:50  39.1645   28.2200       10.2      -.-  1.4  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.08.24 04:40:38  39.2223   28.2057        8.5      -.-  1.7  -.-   PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.24 04:38:43  39.1722   28.2410       12.0      -.-  1.7  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.24 04:14:49  39.1927   28.0682       10.7      -.-  1.6  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2025.08.24 04:07:54  39.2250   28.1737        7.7      -.-  2.7  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)                              İlksel
2025.08.24 03:56:46  39.1805   28.2248       11.9      -.-  3.2  3.1   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.24 03:28:53  39.1657   28.2343        9.7      -.-  1.6  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.24 03:23:24  39.2350   28.1628        8.6      -.-  1.5  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)                              İlksel
2025.08.24 03:20:45  39.1683   28.2217       12.6      -.-  2.1  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.24 03:14:33  39.2157   28.1048        8.3      -.-  2.9  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2025.08.24 02:54:18  39.1873   28.2095        9.4      -.-  2.1  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.08.24 02:52:02  36.7592   28.2343       64.2      -.-  2.5  -.-   TURUNC-MARMARIS (MUGLA)                           İlksel
2025.08.24 02:49:41  39.1698   28.2382       11.6      -.-  2.4  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.24 02:33:09  39.1835   28.1710       11.3      -.-  2.8  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.24 02:30:36  39.1847   28.2235       12.5      -.-  4.0  3.7   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.08.24 02:13:48  39.2292   28.0367       12.0      -.-  2.7  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2025.08.24 02:02:11  39.1970   28.2035       11.8      -.-  1.8  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.24 02:01:00  39.1678   28.2067        8.0      -.-  1.4  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.08.24 01:59:06  39.1708   28.1910        9.7      -.-  1.9  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.08.24 01:52:30  39.1828   28.1683       11.3      -.-  2.7  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.24 01:51:25  39.1417   28.1920       20.9      -.-  2.1  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.08.24 01:51:04  39.1758   28.1810        9.0      -.-  2.6  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.08.24 01:47:40  39.1813   28.2013       14.1      -.-  1.8  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.08.24 01:41:06  39.1740   28.2135       15.7      -.-  2.2  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.08.24 01:31:21  39.1615   28.1915        9.0      -.-  1.5  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.08.24 01:25:51  37.2730   35.1738        8.4      -.-  2.3  -.-   GOKHASANLI-KARAISALI (ADANA)                      İlksel
2025.08.24 01:19:58  36.9878   35.6217        8.2      -.-  1.6  -.-   CAKALDERE-CEYHAN (ADANA)                          İlksel
2025.08.24 01:14:21  39.2252   28.0605        8.2      -.-  1.8  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2025.08.24 01:04:33  39.1732   28.0908        7.6      -.-  1.3  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2025.08.24 00:53:24  39.1690   28.2085       11.5      -.-  1.4  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.08.24 00:44:05  39.1863   28.2075        9.2      -.-  2.5  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.08.24 00:36:53  39.1910   28.1825        9.9      -.-  1.9  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.24 00:30:11  39.2085   28.0927        5.3      -.-  2.0  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel

İlgili Konular: #Son depremler #deprem mi oldu