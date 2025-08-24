İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 24 Ağustos 2025 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! Balıkesir'de deprem mi oldu? 24 Ağustos 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.46'da, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
24 AĞUSTOS 'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER
2025.08.24 09:22:56 39.1980 28.3173 11.2 -.- 1.7 -.- BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.24 09:20:33 39.2010 28.1968 11.0 -.- 2.6 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.24 09:18:02 39.1963 28.1258 13.8 -.- 2.3 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.24 09:17:17 39.1967 28.1203 12.6 -.- 2.6 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.24 09:14:52 39.1927 28.1380 10.1 -.- 2.7 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.24 09:13:38 39.2202 28.0350 8.4 -.- 2.5 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.24 09:07:39 39.1742 28.2293 13.2 -.- 2.1 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.24 09:06:08 39.2720 28.1365 15.8 -.- 1.7 -.- IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.24 09:04:08 39.2232 28.2235 12.7 -.- 1.5 -.- CALTILI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.24 09:02:57 39.0220 28.2798 10.7 -.- 1.3 -.- MALAZ-GORDES (MANISA) İlksel
2025.08.24 08:57:49 39.1903 28.2197 11.7 -.- 2.6 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.24 08:54:58 39.1528 28.2212 10.0 -.- 2.5 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.24 08:25:33 39.1560 28.1622 12.1 -.- 1.4 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.24 08:24:44 39.1945 28.1000 13.1 -.- 1.5 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.24 08:22:31 39.1737 28.2357 12.0 -.- 2.2 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.24 08:19:43 39.2402 28.9968 5.3 -.- 2.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.08.24 08:10:54 39.1908 28.1882 15.8 -.- 3.2 3.2 YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.24 07:58:17 39.2450 28.9932 6.7 -.- 2.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.08.24 07:28:35 39.1768 28.2322 13.0 -.- 2.8 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.24 07:27:02 39.2235 28.2055 11.4 -.- 1.9 -.- PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.24 07:18:49 39.1353 28.1975 13.5 -.- 2.1 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.24 07:14:05 39.1273 28.2027 8.1 -.- 2.5 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.24 07:10:50 39.1755 28.2093 9.6 -.- 1.7 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.24 07:03:57 39.1837 28.2073 9.3 -.- 1.3 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.24 06:59:22 39.1490 28.1455 10.0 -.- 1.4 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.24 06:56:23 39.1715 28.1805 16.3 -.- 2.9 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.24 06:50:57 39.2313 28.0077 7.4 -.- 2.3 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.24 06:46:17 39.1900 28.1980 10.9 -.- 2.4 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.24 06:29:37 39.2087 28.0470 7.8 -.- 2.1 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.24 06:13:06 39.1870 28.0982 8.2 -.- 1.6 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.24 05:59:56 38.0920 37.2475 5.0 -.- 3.9 3.9 GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.08.24 05:53:14 38.4898 39.1615 10.0 -.- 1.6 -.- DEDEPINARI-(ELAZIG) İlksel
2025.08.24 05:41:10 39.1897 28.0748 10.5 -.- 1.8 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.24 05:40:09 39.1910 28.0920 8.4 -.- 1.8 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.24 05:27:07 39.2080 28.1015 13.7 -.- 3.1 3.1 KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.24 05:18:11 39.2087 28.1823 8.0 -.- 1.7 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.24 05:06:57 39.2935 28.0975 11.8 -.- 2.7 -.- KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.24 04:59:02 39.2122 28.1463 7.4 -.- 2.3 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.24 04:45:50 39.1645 28.2200 10.2 -.- 1.4 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.24 04:40:38 39.2223 28.2057 8.5 -.- 1.7 -.- PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.24 04:38:43 39.1722 28.2410 12.0 -.- 1.7 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.24 04:14:49 39.1927 28.0682 10.7 -.- 1.6 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.24 04:07:54 39.2250 28.1737 7.7 -.- 2.7 -.- SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.24 03:56:46 39.1805 28.2248 11.9 -.- 3.2 3.1 BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.24 03:28:53 39.1657 28.2343 9.7 -.- 1.6 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.24 03:23:24 39.2350 28.1628 8.6 -.- 1.5 -.- SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.24 03:20:45 39.1683 28.2217 12.6 -.- 2.1 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.24 03:14:33 39.2157 28.1048 8.3 -.- 2.9 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.24 02:54:18 39.1873 28.2095 9.4 -.- 2.1 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.24 02:52:02 36.7592 28.2343 64.2 -.- 2.5 -.- TURUNC-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2025.08.24 02:49:41 39.1698 28.2382 11.6 -.- 2.4 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.24 02:33:09 39.1835 28.1710 11.3 -.- 2.8 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.24 02:30:36 39.1847 28.2235 12.5 -.- 4.0 3.7 ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.24 02:13:48 39.2292 28.0367 12.0 -.- 2.7 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.24 02:02:11 39.1970 28.2035 11.8 -.- 1.8 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.24 02:01:00 39.1678 28.2067 8.0 -.- 1.4 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.24 01:59:06 39.1708 28.1910 9.7 -.- 1.9 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.24 01:52:30 39.1828 28.1683 11.3 -.- 2.7 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.24 01:51:25 39.1417 28.1920 20.9 -.- 2.1 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.24 01:51:04 39.1758 28.1810 9.0 -.- 2.6 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.24 01:47:40 39.1813 28.2013 14.1 -.- 1.8 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.24 01:41:06 39.1740 28.2135 15.7 -.- 2.2 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.24 01:31:21 39.1615 28.1915 9.0 -.- 1.5 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.24 01:25:51 37.2730 35.1738 8.4 -.- 2.3 -.- GOKHASANLI-KARAISALI (ADANA) İlksel
2025.08.24 01:19:58 36.9878 35.6217 8.2 -.- 1.6 -.- CAKALDERE-CEYHAN (ADANA) İlksel
2025.08.24 01:14:21 39.2252 28.0605 8.2 -.- 1.8 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.24 01:04:33 39.1732 28.0908 7.6 -.- 1.3 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.24 00:53:24 39.1690 28.2085 11.5 -.- 1.4 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.24 00:44:05 39.1863 28.2075 9.2 -.- 2.5 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.24 00:36:53 39.1910 28.1825 9.9 -.- 1.9 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.24 00:30:11 39.2085 28.0927 5.3 -.- 2.0 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel