Son dakika depremler! Balıkesir'de deprem mi oldu? 27 Şubat 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 27 Şubat 2025 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! Balıkesir'de deprem mi oldu? 27 Şubat 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Balıkesir'de deprem mi oldu? 27 Şubat 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.02.2025 - 09:02

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 27 Şubat'ta meydana gelen depremler...

MARMARA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Balıkesir Erdek'te 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

27 ŞUBAT'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2025.02.27 07:29:51  -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                             

2025.02.27 07:27:57    -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                             

2025.02.27 07:17:08   -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                

2025.02.27 04:28:00 -.-  2.5  -.-   YALIMLI-LICE (DIYARBAKIR)              

2025.02.27 04:04:36   -.-  2.7  -.-   TOMRUKSUYU-SAMANDAG (HATAY)            

2025.02.27 03:28:11  -.-  1.4  -.-   GOKGOZ-KOZAN (ADANA)                   

2025.02.27 03:05:19   -.-  2.0  -.-   KIBRIS-LAPTA                           

2025.02.27 02:30:43   -.-  1.8  -.-   KARAGOL-ULAS (SIVAS)                   

2025.02.27 02:04:43-.-  1.7  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)           

2025.02.27 01:22:00   -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                             


Etiketler: #Son depremler #deprem #deprem mi oldu
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