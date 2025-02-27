Son dakika depremler! Balıkesir'de deprem mi oldu? 27 Şubat 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 27 Şubat 2025 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! Balıkesir'de deprem mi oldu? 27 Şubat 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 27 Şubat'ta meydana gelen depremler...
MARMARA'DA DEPREM Mİ OLDU?
Balıkesir Erdek'te 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
27 ŞUBAT'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
2025.02.27 07:29:51 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI
2025.02.27 07:27:57 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI
2025.02.27 07:17:08 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
2025.02.27 04:28:00 -.- 2.5 -.- YALIMLI-LICE (DIYARBAKIR)
2025.02.27 04:04:36 -.- 2.7 -.- TOMRUKSUYU-SAMANDAG (HATAY)
2025.02.27 03:28:11 -.- 1.4 -.- GOKGOZ-KOZAN (ADANA)
2025.02.27 03:05:19 -.- 2.0 -.- KIBRIS-LAPTA
2025.02.27 02:30:43 -.- 1.8 -.- KARAGOL-ULAS (SIVAS)
2025.02.27 02:04:43-.- 1.7 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
2025.02.27 01:22:00 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI
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