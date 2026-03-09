AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 9 Mart 2026 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Denizli'de deprem mi oldu? 9 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
DENİZLİ'de DEPREM Mİ OLDU?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Denizli'nin Buldan ilçesinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi.
Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
9 MART'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
2026.03.09 08:19:20 38.9717 26.1842 5.0 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
2026.03.09 08:16:03 39.1937 28.1358 9.1 -.- 2.3 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.09 07:21:25 39.2282 27.7673 5.4 -.- 1.8 -.- TEKELI ISIKLAR-SOMA (MANISA)
2026.03.09 07:13:48 39.2422 28.9852 13.2 -.- 1.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2026.03.09 07:02:05 39.2168 28.0805 10.7 -.- 1.6 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.09 06:57:43 40.8795 31.7858 9.2 -.- 1.8 -.- MERKESLER-(BOLU)
2026.03.09 06:47:56 39.0542 28.3920 19.4 -.- 0.9 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA)
2026.03.09 06:26:35 39.2265 28.1742 16.8 -.- 0.9 -.- SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.09 06:08:02 39.1607 28.1378 10.0 -.- 1.1 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.09 06:07:01 39.5473 38.2135 2.2 -.- 1.4 -.- CITME-DIVRIGI (SIVAS)
2026.03.09 06:03:32 38.1560 38.1987 21.3 -.- 1.0 -.- CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)
2026.03.09 06:02:56 39.1335 28.2708 12.9 -.- 1.6 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.09 05:49:13 37.8048 37.5532 15.8 -.- 1.3 -.- SAVRAN-GOLBASI (ADIYAMAN)
2026.03.09 05:42:24 39.1452 27.8917 7.5 -.- 1.2 -.- ISIKLAR-KIRKAGAC (MANISA)
2026.03.09 05:28:13 38.1747 37.4947 16.0 -.- 1.4 -.- GUCUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2026.03.09 05:26:18 37.9558 37.5813 8.9 -.- 1.6 -.- KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
2026.03.09 05:25:58 36.6810 25.7267 12.5 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
2026.03.09 05:13:21 39.2262 28.1607 12.6 -.- 1.5 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.09 05:07:41 36.9677 28.3290 4.4 -.- 1.4 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)
2026.03.09 04:59:17 39.2912 28.1503 12.1 -.- 1.3 -.- KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.09 04:49:16 39.2097 27.9830 15.1 -.- 1.7 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.09 04:21:23 39.2522 27.7633 7.4 -.- 1.0 -.- CEVIRCEK-SOMA (MANISA)
2026.03.09 04:13:47 37.0850 28.1133 4.9 -.- 1.1 -.- SARNICKOY-(MUGLA)
2026.03.09 04:00:28 38.7537 30.6245 20.8 -.- 0.6 -.- AKCIN-(AFYONKARAHISAR)
2026.03.09 03:57:17 39.0933 27.7815 8.1 -.- 1.1 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)
2026.03.09 03:53:08 39.2310 28.9697 9.3 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2026.03.09 03:51:36 40.8295 31.5360 9.4 -.- 1.7 -.- KIZILAGIL-(BOLU)
2026.03.09 03:46:05 37.5292 37.1493 5.4 -.- 1.6 -.- KARTAL-(KAHRAMANMARAS)
2026.03.09 03:24:46 39.1300 28.0757 15.0 -.- 1.1 -.- ISACA-AKHISAR (MANISA)
2026.03.09 03:24:18 36.2910 36.1533 6.7 -.- 1.4 -.- DIKMECE-(HATAY)
2026.03.09 03:14:10 39.6418 27.9702 6.3 -.- 1.6 -.- YAKUPKOY-(BALIKESIR)
2026.03.09 03:09:07 39.8865 42.5563 5.6 -.- 1.7 -.- CATKOSEDAG-ELESKIRT (AGRI)
2026.03.09 02:59:42 39.0683 29.0217 13.4 -.- 1.2 -.- YESILKOY-SIMAV (KUTAHYA)
2026.03.09 02:43:52 39.3415 25.9745 7.5 -.- 2.3 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
2026.03.09 02:22:39 39.2315 28.1235 9.5 -.- 3.1 3.1 BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.09 01:52:59 38.3050 38.5922 23.8 -.- 0.8 -.- TANISIK-(MALATYA)
2026.03.09 01:40:14 38.6232 40.3622 10.5 -.- 1.6 -.- DOSEKKAYA-GENC (BINGOL)
2026.03.09 01:32:47 39.2482 28.1267 5.4 -.- 1.1 -.- IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.09 01:26:06 38.2292 27.9215 9.6 -.- 0.9 -.- DEMIRCILI-ODEMIS (IZMIR)
2026.03.09 01:10:48 37.1360 27.8357 5.0 -.- 1.1 -.- PINARARASI-MILAS (MUGLA)
2026.03.09 00:13:08 36.1827 27.5630 26.0 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI