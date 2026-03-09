Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.03.2026 08:59:00
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 9 Mart 2026 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Denizli'de deprem mi oldu? 9 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

DENİZLİ'de DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Denizli'nin Buldan ilçesinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi.

Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi. 

9 MART'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.03.09 08:19:20  38.9717   26.1842        5.0      -.-  2.0  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 

2026.03.09 08:16:03  39.1937   28.1358        9.1      -.-  2.3  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2026.03.09 07:21:25  39.2282   27.7673        5.4      -.-  1.8  -.-   TEKELI ISIKLAR-SOMA (MANISA)                      

2026.03.09 07:13:48  39.2422   28.9852       13.2      -.-  1.3  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

2026.03.09 07:02:05  39.2168   28.0805       10.7      -.-  1.6  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

2026.03.09 06:57:43  40.8795   31.7858        9.2      -.-  1.8  -.-   MERKESLER-(BOLU)                                  

2026.03.09 06:47:56  39.0542   28.3920       19.4      -.-  0.9  -.-   KOBAKLAR-GORDES (MANISA)                          

2026.03.09 06:26:35  39.2265   28.1742       16.8      -.-  0.9  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)                              

2026.03.09 06:08:02  39.1607   28.1378       10.0      -.-  1.1  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

2026.03.09 06:07:01  39.5473   38.2135        2.2      -.-  1.4  -.-   CITME-DIVRIGI (SIVAS)                             

2026.03.09 06:03:32  38.1560   38.1987       21.3      -.-  1.0  -.-   CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)                      

2026.03.09 06:02:56  39.1335   28.2708       12.9      -.-  1.6  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2026.03.09 05:49:13  37.8048   37.5532       15.8      -.-  1.3  -.-   SAVRAN-GOLBASI (ADIYAMAN)                         

2026.03.09 05:42:24  39.1452   27.8917        7.5      -.-  1.2  -.-   ISIKLAR-KIRKAGAC (MANISA)                         

2026.03.09 05:28:13  38.1747   37.4947       16.0      -.-  1.4  -.-   GUCUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                    

2026.03.09 05:26:18  37.9558   37.5813        8.9      -.-  1.6  -.-   KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     

2026.03.09 05:25:58  36.6810   25.7267       12.5      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        

2026.03.09 05:13:21  39.2262   28.1607       12.6      -.-  1.5  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2026.03.09 05:07:41  36.9677   28.3290        4.4      -.-  1.4  -.-   CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)                         

2026.03.09 04:59:17  39.2912   28.1503       12.1      -.-  1.3  -.-   KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2026.03.09 04:49:16  39.2097   27.9830       15.1      -.-  1.7  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

2026.03.09 04:21:23  39.2522   27.7633        7.4      -.-  1.0  -.-   CEVIRCEK-SOMA (MANISA)                            

2026.03.09 04:13:47  37.0850   28.1133        4.9      -.-  1.1  -.-   SARNICKOY-(MUGLA)                                 

2026.03.09 04:00:28  38.7537   30.6245       20.8      -.-  0.6  -.-   AKCIN-(AFYONKARAHISAR)                            

2026.03.09 03:57:17  39.0933   27.7815        8.1      -.-  1.1  -.-   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                        

2026.03.09 03:53:08  39.2310   28.9697        9.3      -.-  1.8  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

2026.03.09 03:51:36  40.8295   31.5360        9.4      -.-  1.7  -.-   KIZILAGIL-(BOLU)                                  

2026.03.09 03:46:05  37.5292   37.1493        5.4      -.-  1.6  -.-   KARTAL-(KAHRAMANMARAS)                            

2026.03.09 03:24:46  39.1300   28.0757       15.0      -.-  1.1  -.-   ISACA-AKHISAR (MANISA)                            

2026.03.09 03:24:18  36.2910   36.1533        6.7      -.-  1.4  -.-   DIKMECE-(HATAY)                                   

2026.03.09 03:14:10  39.6418   27.9702        6.3      -.-  1.6  -.-   YAKUPKOY-(BALIKESIR)                              

2026.03.09 03:09:07  39.8865   42.5563        5.6      -.-  1.7  -.-   CATKOSEDAG-ELESKIRT (AGRI)                        

2026.03.09 02:59:42  39.0683   29.0217       13.4      -.-  1.2  -.-   YESILKOY-SIMAV (KUTAHYA)                          

2026.03.09 02:43:52  39.3415   25.9745        7.5      -.-  2.3  -.-   BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)           

2026.03.09 02:22:39  39.2315   28.1235        9.5      -.-  3.1  3.1   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2026.03.09 01:52:59  38.3050   38.5922       23.8      -.-  0.8  -.-   TANISIK-(MALATYA)                                 

2026.03.09 01:40:14  38.6232   40.3622       10.5      -.-  1.6  -.-   DOSEKKAYA-GENC (BINGOL)                           

2026.03.09 01:32:47  39.2482   28.1267        5.4      -.-  1.1  -.-   IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2026.03.09 01:26:06  38.2292   27.9215        9.6      -.-  0.9  -.-   DEMIRCILI-ODEMIS (IZMIR)                          

2026.03.09 01:10:48  37.1360   27.8357        5.0      -.-  1.1  -.-   PINARARASI-MILAS (MUGLA)                          

2026.03.09 00:13:08  36.1827   27.5630       26.0      -.-  1.6  -.-   EGE DENIZI  

