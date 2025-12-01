Sarsıntı hisseden yurttaşlar 1 Aralık 2025 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 1 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
1 ARALIK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:49:20 -.- 1.2 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
08:42:16 -.- 1.8 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:40:23 -.- 0.9 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:37:31 -.- 1.6 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:36:18 -.- 1.3 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:23:49 -.- 1.6 -.- ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:22:55 -.- 1.4 -.- PUSATLAR-CAVDARHISAR (KUTAHYA)
07:58:26 -.- 1.6 -.- CELEBILER-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:46:25 -.- 1.4 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
07:33:41 -.- 1.5 -.- KIRAN-(MUGLA)
07:31:29 -.- 2.2 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:36:50 -.- 1.3 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:26:48 -.- 2.7 -.- KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:03:16 -.- 1.3 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:00:20 -.- 2.1 -.- KUSCUMUSTAFA-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
05:44:51 -.- 1.9 -.- CUKUROREN-GEDIZ (KUTAHYA)
05:35:08 -.- 1.3 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:32:37 -.- 1.3 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
05:16:14 -.- 1.2 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA)
05:15:32 -.- 1.4 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:06:46 -.- 1.2 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:03:13 -.- 1.3 -.- IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:43:15 -.- 1.2 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
04:26:35 -.- 1.2 -.- ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:18:17 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
03:11:29 -.- 1.9 -.- TULLUCE-NURDAGI (GAZIANTEP)
02:44:26 -.- 1.6 -.- KULTAK-MILAS (MUGLA)
02:40:52 -.- 1.7 -.- KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA)
02:31:40 -.- 1.0 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
02:20:53 -.- 1.4 -.- SUDUGUNU-(BINGOL)
02:07:25 -.- 1.4 -.- KARACAOREN-(MUGLA)
01:49:23 -.- 1.4 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:46:49 -.- 2.5 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA)
01:43:31 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
01:33:15 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
01:24:52 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
01:23:28 -.- 1.7 -.- DAGCUKUROREN-CERKES (CANKIRI)
00:58:07 -.- 2.1 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
00:53:46 -.- 1.0 -.- ISIKLI-YESILYURT (MALATYA)
00:48:26 -.- 1.1 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
00:34:26 -.- 2.4 -.- GUNALAN-GOLOVA (SIVAS)
00:21:23 -.- 1.7 -.- YAHSELLI-MENEMEN (IZMIR)
00:19:33 -.- 1.5 -.- AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)
00:10:31 -.- 1.3 -.- SEVDILI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
00:10:24 -.- 1.4 -.- ORENLI-SIMAV (KUTAHYA)
00:06:19 -.- 1.3 -.- HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
00:01:02 -.- 1.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)