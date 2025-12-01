Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 1 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

1.12.2025 09:17:00
Güncellenme:
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 1 Aralık 2025 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 1 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

1 ARALIK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:49:20 -.-  1.2  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                         

08:42:16 -.-  1.8  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

08:40:23 -.-  0.9  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

08:37:31 -.-  1.6  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

08:36:18 -.-  1.3  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

08:23:49 -.-  1.6  -.-   ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

08:22:55 -.-  1.4  -.-   PUSATLAR-CAVDARHISAR (KUTAHYA)                 

07:58:26 -.-  1.6  -.-   CELEBILER-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

07:46:25 -.-  1.4  -.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)                      

07:33:41 -.-  1.5  -.-   KIRAN-(MUGLA)                                  

07:31:29 -.-  2.2  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

06:36:50 -.-  1.3  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

06:26:48 -.-  2.7  -.-   KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

06:03:16 -.-  1.3  -.-   KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)              

06:00:20 -.-  2.1  -.-   KUSCUMUSTAFA-ISLAHIYE (GAZIANTEP)              

05:44:51 -.-  1.9  -.-   CUKUROREN-GEDIZ (KUTAHYA)                      

05:35:08 -.-  1.3  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

05:32:37 -.-  1.3  -.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)                      

05:16:14 -.-  1.2  -.-   GULUMUSAGI-(MALATYA)                           

05:15:32 -.-  1.4  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

05:06:46 -.-  1.2  -.-   KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)              

05:03:13 -.-  1.3  -.-   IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

04:43:15 -.-  1.2  -.-   GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                         

04:26:35 -.-  1.2  -.-   ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

04:18:17 -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                     

03:11:29 -.-  1.9  -.-   TULLUCE-NURDAGI (GAZIANTEP)                    

02:44:26 -.-  1.6  -.-   KULTAK-MILAS (MUGLA)                           

02:40:52 -.-  1.7  -.-   KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA)                     

02:31:40 -.-  1.0  -.-   SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)                   

02:20:53 -.-  1.4  -.-   SUDUGUNU-(BINGOL)                              

02:07:25 -.-  1.4  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                             

01:49:23 -.-  1.4  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

01:46:49 -.-  2.5  -.-   AKYAKA-ULA (MUGLA)                             

01:43:31 -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                        

01:33:15 -.-  1.8  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)              

01:24:52 -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)              

01:23:28 -.-  1.7  -.-   DAGCUKUROREN-CERKES (CANKIRI)                  

00:58:07 -.-  2.1  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)       

00:53:46 -.-  1.0  -.-   ISIKLI-YESILYURT (MALATYA)                     

00:48:26 -.-  1.1  -.-   KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)              

00:34:26 -.-  2.4  -.-   GUNALAN-GOLOVA (SIVAS)                         

00:21:23 -.-  1.7  -.-   YAHSELLI-MENEMEN (IZMIR)                       

00:19:33 -.-  1.5  -.-   AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)                      

00:10:31 -.-  1.3  -.-   SEVDILI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               

00:10:24 -.-  1.4  -.-   ORENLI-SIMAV (KUTAHYA)                         

00:06:19 -.-  1.3  -.-   HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)                       

00:01:02 -.-  1.3  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)      

