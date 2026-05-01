AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 1 Mayıs 2026 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 1 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

1 MAYIS'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.05.01 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN

2026.05.01 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)

2026.05.01 -.- 1.9 -.- GURLEYIK-DALAMAN (MUGLA)

2026.05.01 3.2 -.- 1.6 -.- AGACLI-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA)

2026.05.01 14.9 -.- 1.5 -.- ANAMUR ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)

2026.05.01 16.0 -.- 1.6 -.- YAPILIPINAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)