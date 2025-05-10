Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 10 Mayıs 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 10 Mayıs 2025 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Deprem mi oldu? son dakika depremler! 10 Mayıs 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 10 Mayıs'ta meydana gelen depremler...
10 MAYIS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
2025.05.10 07:55:19 -.- 3.4 3.5 KIBRIS-LEFKOSA
2025.05.10 07:41:11 -.- 2.1 -.- SARITAS-BASKIL (ELAZIG)
2025.05.10 06:31:40 -.- 3.5 3.6 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
2025.05.10 05:57:21 -.- 2.0 -.- KONARI-TUZLUKCU (KONYA)
2025.05.10 05:55:34 -.- 1.6 -.- GUZELKOY-ISKENDERUN (HATAY)
2025.05.10 05:01:42 -.- 2.5 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
2025.05.10 04:22:19 -.- 3.6 3.5 SARICALAR-SELCUKLU (KONYA)
2025.05.10 03:55:34 -.- 1.5 -.- BUYUKYILDIZ-(TOKAT)
2025.05.10 03:41:06 -.- 2.3 -.- KARAALI-(HATAY)
2025.05.10 03:37:13 -.- 1.6 -.- YUNANISTAN
2025.05.10 03:26:39 -.- 1.8 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
2025.05.10 02:55:25 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI
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