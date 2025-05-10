Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 10 Mayıs 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 10 Mayıs 2025 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Deprem mi oldu? son dakika depremler! 10 Mayıs 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 10 Mayıs 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.05.2025 - 09:18

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 10 Mayıs'ta meydana gelen depremler...

10 MAYIS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2025.05.10 07:55:19     -.-  3.4  3.5   KIBRIS-LEFKOSA            

2025.05.10 07:41:11      -.-  2.1  -.-   SARITAS-BASKIL (ELAZIG)   

2025.05.10 06:31:40      -.-  3.5  3.6   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)              

2025.05.10 05:57:21    -.-  2.0  -.-   KONARI-TUZLUKCU (KONYA)   

2025.05.10 05:55:34     -.-  1.6  -.-   GUZELKOY-ISKENDERUN (HATAY)            

2025.05.10 05:01:42       -.-  2.5  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)    

2025.05.10 04:22:19      -.-  3.6  3.5   SARICALAR-SELCUKLU (KONYA)

2025.05.10 03:55:34     -.-  1.5  -.-   BUYUKYILDIZ-(TOKAT)       

2025.05.10 03:41:06   -.-  2.3  -.-   KARAALI-(HATAY)           

2025.05.10 03:37:13      -.-  1.6  -.-   YUNANISTAN                

2025.05.10 03:26:39     -.-  1.8  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)   

2025.05.10 02:55:25   -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                


Etiketler: #deprem #deprem mi oldu #Son depremler
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