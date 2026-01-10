Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 10 Ocak 2026 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 10 Ocak 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
10 OCAK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
2026.01.10 07:52:19 -.- 2.2 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.10 07:13:36 -.- 3.0 2.9 MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
2026.01.10 06:33:09 -.- 1.4 -.- YUNANISTAN
2026.01.10 06:16:33 -.- 3.0 2.9 ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.10 06:00:50 -.- 2.9 -.- AKDENIZ
2026.01.10 05:55:02 -.- 4.1 4.0 AKDENIZ
2026.01.10 05:51:42 -.- 1.6 -.- CAKILLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.10 04:55:15 -.- 1.4 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)