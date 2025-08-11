Cumhuriyet Gazetesi Logo
11.08.2025 09:39:00
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 7 Ağustos 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 11 Ağustos 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 11 Ağustos 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 11 Ağustos 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Image

11 AĞUSTOS'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

2025.08.11 09:20:25  39.2242   27.9667       11.7      -.-  3.0  -.-   HACET-KIRKAGAC (MANISA)                           İlksel

2025.08.11 09:13:41  39.2183   28.0652       11.1      -.-  3.7  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel

2025.08.11 09:10:22  39.1878   28.1018       13.5      -.-  1.8  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel

2025.08.11 09:08:49  39.1122   28.3055        4.7      -.-  1.9  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel

2025.08.11 09:08:03  39.1940   28.2318        9.9      -.-  2.2  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel

2025.08.11 09:05:33  39.1562   28.1955        3.7      -.-  2.7  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel

2025.08.11 09:04:52  39.2055   28.1820        7.7      -.-  2.9  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.08.11 09:01:11  39.1567   28.1405       13.0      -.-  2.9  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.08.11 08:52:54  39.2273   28.1425       13.4      -.-  3.8  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel

2025.08.11 08:51:25  39.2308   28.1533       13.5      -.-  4.0  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel

2025.08.11 08:50:05  39.1760   28.1330       11.9      -.-  3.6  3.6   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.08.11 08:48:17  39.1922   28.1388        5.0      -.-  3.6  3.4   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.08.11 08:41:44  39.1838   28.1557        5.5      -.-  2.5  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.08.11 08:41:08  39.1385   28.1195       14.4      -.-  2.8  2.7   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.08.11 08:40:26  39.1708   28.0775       16.6      -.-  3.0  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel

2025.08.11 08:21:21  39.2267   28.0382       11.1      -.-  3.5  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel

2025.08.11 08:15:54  39.2500   28.2110       10.6      -.-  2.8  -.-   CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.08.11 08:12:31  39.2080   28.1785        9.6      -.-  3.1  3.2   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.08.11 08:10:08  39.1658   28.2042        8.1      -.-  2.5  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel

2025.08.11 08:09:37  39.2218   28.0802        4.8      -.-  2.5  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel

2025.08.11 08:05:28  39.2673   28.1787        7.2      -.-  2.0  -.-   CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.08.11 08:02:41  39.1867   28.1435        2.9      -.-  2.6  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.08.11 08:01:36  39.2697   28.0340        7.8      -.-  3.0  -.-   KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.08.11 08:00:15  39.1812   28.0928        8.3      -.-  1.7  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel

2025.08.11 07:59:28  39.2365   28.0730        5.1      -.-  2.4  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel

2025.08.11 07:57:47  39.2033   28.0173        9.7      -.-  2.2  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.08.11 07:54:22  39.2288   28.1455       14.8      -.-  2.6  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel

2025.08.11 07:52:46  39.2073   28.1097       13.6      -.-  2.7  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel

2025.08.11 07:51:27  39.2118   28.1323       14.1      -.-  2.6  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel

2025.08.11 07:49:30  39.1922   28.1530        8.9      -.-  2.1  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.08.11 07:48:33  39.1802   28.1347       10.2      -.-  2.8  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.08.11 07:47:05  38.7480   28.1785        5.0      -.-  1.9  -.-   HACIHIDIR-SALIHLI (MANISA)                        İlksel

2025.08.11 07:46:21  39.1797   28.1365        3.9      -.-  3.4  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.08.11 07:44:32  39.2097   28.1352       14.9      -.-  2.0  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel

2025.08.11 07:40:30  39.1600   28.1282        9.0      -.-  2.4  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.08.11 07:19:10  39.1922   28.1493        8.2      -.-  2.9  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.08.11 07:09:28  39.2158   28.0965       13.7      -.-  3.9  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel

2025.08.11 07:04:12  39.2100   28.1132        7.2      -.-  2.0  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel

2025.08.11 07:03:16  39.1942   28.0900        8.7      -.-  2.0  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel

2025.08.11 06:56:28  39.2383   28.1290        7.3      -.-  2.5  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel

2025.08.11 06:55:40  39.2223   28.1912       11.3      -.-  2.8  -.-   PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.08.11 06:51:07  39.2432   28.0047       10.9      -.-  2.0  -.-   KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.08.11 06:50:33  39.2027   28.0423        8.5      -.-  1.9  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.08.11 06:47:45  39.1890   28.1225        7.0      -.-  2.8  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.08.11 06:44:49  39.1440   28.1528       10.3      -.-  3.4  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.08.11 06:37:07  39.2215   28.0708       10.0      -.-  2.8  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel

2025.08.11 06:33:27  39.8702   32.7650        5.3      -.-  3.4  -.-   CANKAYA (ANKARA)                                  İlksel

2025.08.11 06:31:54  39.2278   28.1377        3.0      -.-  3.0  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel

2025.08.11 06:29:22  39.1578   28.0252       11.2      -.-  2.4  -.-   SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)                          İlksel

2025.08.11 06:28:21  39.2978   28.3172       24.4      -.-  2.0  -.-   KEPEZ-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel

2025.08.11 06:26:37  39.2598   28.0843       11.2      -.-  2.9  -.-   ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.08.11 06:23:57  39.2212   28.1277        4.4      -.-  2.0  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel

2025.08.11 06:15:30  39.2190   28.1510        9.9      -.-  2.3  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel

2025.08.11 06:13:49  39.1795   28.2142       10.9      -.-  1.6  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel

2025.08.11 06:11:25  39.2468   28.1215        5.7      -.-  2.4  -.-   KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel

2025.08.11 06:10:40  39.1887   28.0375       12.8      -.-  1.9  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.08.11 06:09:34  39.2418   28.0523        9.8      -.-  1.7  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel

2025.08.11 06:06:24  39.2555   28.0625        8.8      -.-  2.1  -.-   ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.08.11 06:05:40  39.1720   28.1543       12.4      -.-  2.2  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.08.11 06:05:06  39.2565   28.1078       12.0      -.-  2.4  -.-   KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel

2025.08.11 05:58:38  39.2125   28.0268       11.4      -.-  1.7  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.08.11 05:57:20  39.2128   28.1712        9.1      -.-  1.6  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.08.11 05:46:22  39.1855   28.1513       15.6      -.-  2.7  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.08.11 05:43:38  39.2097   28.0768        8.9      -.-  2.2  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel

2025.08.11 05:43:23  39.1877   28.1695       10.6      -.-  2.4  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.08.11 05:41:48  39.1855   28.1785       10.2      -.-  2.3  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.08.11 05:40:06  39.2390   28.0987       14.0      -.-  3.5  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel

2025.08.11 05:38:29  39.1477   28.1000        9.4      -.-  2.3  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.08.11 05:37:24  39.1850   28.4403        4.1      -.-  2.0  -.-   SAPCI-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel

2025.08.11 05:36:20  39.2105   28.2852        7.7      -.-  2.2  -.-   ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.08.11 05:29:35  39.1788   28.1445       11.3      -.-  2.5  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.08.11 05:28:27  39.2200   28.0275        3.9      -.-  2.1  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.08.11 05:27:28  39.1525   28.1842       22.3      -.-  1.8  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel

2025.08.11 05:27:08  39.1720   28.1737       14.4      -.-  2.2  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.08.11 05:26:36  38.7255   41.9483        2.3      -.-  1.3  -.-   AKYILDIZ-KORKUT (MUS)                             İlksel

2025.08.11 05:26:08  39.1797   28.1482       14.3      -.-  2.6  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.08.11 05:25:08  39.1892   28.1360       13.7      -.-  2.0  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.08.11 05:22:39  39.2160   28.0953        9.8      -.-  2.4  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel

2025.08.11 05:21:20  39.1735   28.1440       12.7      -.-  2.2  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.08.11 05:19:35  39.2232   28.1600        8.6      -.-  2.3  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel

2025.08.11 05:17:56  39.2452   28.0800        8.3      -.-  2.1  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel

2025.08.11 05:17:02  39.1888   28.1393        9.0      -.-  2.2  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.08.11 05:15:46  38.2842   38.7263        1.6      -.-  1.8  -.-   BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)                       İlksel

2025.08.11 05:15:30  39.2250   28.1390        6.3      -.-  2.4  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel

2025.08.11 05:13:02  39.2445   28.0422        7.3      -.-  2.2  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel

2025.08.11 05:11:41  38.2138   38.6213       14.0      -.-  1.7  -.-   SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)                         İlksel

2025.08.11 05:11:35  39.1543   28.1205        5.0      -.-  3.4  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.08.11 05:10:59  39.2115   28.0512        7.6      -.-  3.4  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.08.11 05:09:37  39.2052   28.0158        8.5      -.-  2.8  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.08.11 05:08:28  39.1817   28.1675        8.4      -.-  3.5  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.08.11 05:07:05  39.2080   28.0378       27.9      -.-  1.7  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.08.11 05:06:43  39.2495   28.2097       45.0      -.-  2.0  -.-   CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.08.11 05:06:04  39.1753   28.1472       11.6      -.-  1.2  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.08.11 05:05:21  39.2065   28.1217        7.9      -.-  1.7  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel

2025.08.11 05:04:49  39.2535   28.1092       19.8      -.-  1.9  -.-   KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel

2025.08.11 05:02:57  39.2060   28.0575        7.6      -.-  2.6  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.08.11 05:01:04  39.2365   28.0317        9.1      -.-  2.5  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel

2025.08.11 05:00:24  39.2252   28.1785        5.2      -.-  1.5  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)                              İlksel

2025.08.11 04:58:10  39.2103   28.1545       16.7      -.-  2.7  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.08.11 04:57:44  39.2247   28.0842        4.5      -.-  3.1  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel

2025.08.11 04:55:09  39.2168   28.1518       11.4      -.-  4.6  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel

2025.08.11 04:51:09  35.7822   31.8397       21.4      -.-  2.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2025.08.11 04:50:37  39.2310   28.0517        7.5      -.-  3.3  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel

2025.08.11 04:47:05  39.1853   28.1175        8.4      -.-  3.0  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.08.11 04:44:41  39.2485   28.0853        9.7      -.-  3.1  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel

2025.08.11 04:43:24  39.1857   28.0498       10.3      -.-  2.1  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.08.11 04:40:44  38.5092   38.0332        5.0      -.-  1.9  -.-   ILICAK-AKCADAG (MALATYA)                          İlksel

2025.08.11 04:38:40  39.1903   28.1507       16.5      -.-  1.8  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.08.11 04:36:42  39.2102   28.0610        8.4      -.-  3.6  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel

2025.08.11 04:36:37  37.4842   37.0285        4.5      -.-  2.2  -.-   GUZELYURT (KAHRAMANMARAS)                         İlksel

2025.08.11 04:35:46  39.2415   28.0595        9.3      -.-  3.4  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel

2025.08.11 04:32:44  39.2065   28.0665        7.8      -.-  3.7  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel

2025.08.11 04:32:06  39.2180   28.1503       14.2      -.-  2.8  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel

2025.08.11 04:30:46  39.2538   28.0550        7.9      -.-  2.6  -.-   ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.08.11 04:28:17  39.2072   28.1738        9.8      -.-  2.0  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.08.11 04:27:47  39.2177   28.0588       13.7      -.-  1.7  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel

2025.08.11 04:26:58  39.2323   28.0585       13.5      -.-  1.9  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel

2025.08.11 04:25:44  39.1600   28.1250       13.0      -.-  1.7  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.08.11 04:24:02  39.1838   28.1385       12.7      -.-  2.0  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.08.11 04:23:27  39.1743   28.1545        5.4      -.-  1.8  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.08.11 04:21:56  39.1660   28.1363        5.0      -.-  2.5  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.08.11 04:20:41  39.2180   28.2263       15.8      -.-  2.7  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel

2025.08.11 04:18:44  39.1118   28.1410       43.6      -.-  1.4  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel

2025.08.11 04:18:07  39.2022   28.1283        4.3      -.-  1.8  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.08.11 04:17:08  39.2032   28.0660        7.8      -.-  1.9  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel

2025.08.11 04:16:52  39.1720   28.0867        5.1      -.-  1.8  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel

2025.08.11 04:16:28  39.1558   28.0990        4.9      -.-  1.9  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.08.11 04:15:55  39.0663   28.2177       58.3      -.-  1.6  -.-   CICEKLI-GORDES (MANISA)                           İlksel

2025.08.11 04:13:34  39.2423   28.0605       14.9      -.-  2.7  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel

2025.08.11 04:12:58  39.2413   28.0217        5.4      -.-  2.6  -.-   KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.08.11 04:11:09  39.1482   28.1058       14.5      -.-  2.0  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.08.11 04:10:29  39.1630   28.1540       12.8      -.-  1.9  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.08.11 04:09:58  39.2008   28.0975        8.4      -.-  2.2  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel

2025.08.11 04:08:08  39.1945   28.1675        7.6      -.-  2.7  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.08.11 04:07:14  39.1973   28.2272       20.2      -.-  2.6  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel

2025.08.11 04:06:56  39.2023   28.1387        4.8      -.-  2.7  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.08.11 04:06:19  39.1757   28.0647        4.9      -.-  1.6  -.-   SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)                          İlksel

2025.08.11 04:05:16  39.2233   28.0485       17.3      -.-  2.0  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel

2025.08.11 04:02:35  39.1483   28.1655        5.0      -.-  3.3  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel

2025.08.11 04:01:08  39.1690   28.1465        5.4      -.-  3.4  3.5   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.08.11 04:00:13  39.2133   28.1055        6.5      -.-  4.2  4.0   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel

2025.08.11 03:55:16  38.0943   37.8067        7.6      -.-  1.4  -.-   FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)                    İlksel

2025.08.11 03:52:14  39.2433   28.0433       11.5      -.-  2.4  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel

2025.08.11 03:50:36  39.2018   28.0310        5.7      -.-  2.0  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.08.11 03:48:07  39.2085   28.0493        7.7      -.-  1.8  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.08.11 03:46:44  39.2200   28.0118        3.7      -.-  1.7  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.08.11 03:45:19  39.1497   28.0103       11.4      -.-  2.1  -.-   SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)                          İlksel

2025.08.11 03:44:34  39.1820   28.1080        4.9      -.-  2.7  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.08.11 03:42:36  39.2242   28.0392        9.2      -.-  3.1  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel

2025.08.11 03:38:19  39.1848   28.1287        9.0      -.-  2.4  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.08.11 03:37:09  39.1712   28.1337        7.8      -.-  3.3  3.0   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.08.11 03:34:32  39.2420   28.0647       15.0      -.-  3.5  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel

2025.08.11 03:33:49  39.2088   28.0755        5.3      -.-  3.1  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel

2025.08.11 03:32:48  39.2147   28.0738        7.3      -.-  2.7  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel

2025.08.11 03:30:46  38.1562   38.5503        2.7      -.-  1.8  -.-   ULUKOY (MALATYA)                                  İlksel

2025.08.11 03:24:19  39.1753   28.1148       10.0      -.-  2.4  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.08.11 03:21:36  39.1918   28.1408       13.8      -.-  1.8  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.08.11 03:16:44  39.1952   28.0222        2.8      -.-  1.4  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.08.11 03:15:10  39.2238   28.2163       14.1      -.-  2.3  -.-   PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.08.11 03:13:11  39.2080   28.1930        9.9      -.-  2.1  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.08.11 03:11:52  39.2468   28.0287        7.7      -.-  2.6  -.-   KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.08.11 03:10:23  39.2447   28.0292        7.6      -.-  2.0  -.-   KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.08.11 03:09:34  39.2163   28.1613        5.4      -.-  2.9  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.08.11 03:06:30  39.2467   28.0717        7.9      -.-  2.9  -.-   ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.08.11 03:04:37  39.0393   28.1837       17.2      -.-  1.9  -.-   KALEMOGLU-GORDES (MANISA)                         İlksel

2025.08.11 03:04:11  39.1825   28.1328        9.2      -.-  2.1  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.08.11 03:03:11  39.1925   28.1957        8.0      -.-  2.2  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.08.11 03:02:16  39.1777   28.1110        4.4      -.-  2.4  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.08.11 03:00:54  39.1452   28.1488        7.9      -.-  2.5  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.08.11 02:59:42  39.2432   28.1267        4.8      -.-  1.9  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel

2025.08.11 02:57:28  39.1827   28.1353        4.3      -.-  3.6  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.08.11 02:54:47  39.1743   28.1408        4.0      -.-  2.0  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.08.11 02:50:21  39.2120   28.1678       12.4      -.-  3.4  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.08.11 02:49:26  39.1953   28.1345        8.5      -.-  2.4  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.08.11 02:47:54  39.2085   28.1613        7.1      -.-  3.1  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.08.11 02:45:48  39.1978   28.1650       12.5      -.-  1.7  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.08.11 02:45:13  39.2745   28.1945       10.1      -.-  2.0  -.-   CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.08.11 02:44:22  39.2322   28.0375       14.4      -.-  2.6  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel

2025.08.11 02:41:38  39.2092   28.0940       12.6      -.-  2.8  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel

2025.08.11 02:36:14  39.1927   28.1373        4.9      -.-  2.8  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.08.11 02:35:24  39.2070   28.1342       14.3      -.-  3.4  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.08.11 02:34:32  39.1838   28.1877        5.0      -.-  2.1  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel

2025.08.11 02:33:04  39.1618   28.1713       15.4      -.-  1.8  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel

2025.08.11 02:32:40  39.1887   28.1255        4.5      -.-  2.2  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.08.11 02:32:04  39.1653   28.1050       16.1      -.-  1.8  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.08.11 02:31:10  39.4365   28.3890        1.7      -.-  1.7  -.-   KALAFAT-BIGADIC (BALIKESIR)                       İlksel

2025.08.11 02:28:51  39.1817   28.1187        2.8      -.-  2.6  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.08.11 02:28:15  39.1787   28.1142       11.7      -.-  2.8  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.08.11 02:27:39  39.2645   28.1278        9.1      -.-  3.1  -.-   IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel

2025.08.11 02:25:34  39.1493   28.0278        9.7      -.-  1.9  -.-   ISACA-AKHISAR (MANISA)                            İlksel

2025.08.11 02:23:22  39.2570   28.0480        5.5      -.-  1.8  -.-   KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.08.11 02:22:33  39.2422   28.1813        9.1      -.-  2.0  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)                              İlksel

2025.08.11 02:21:36  39.2107   28.1557        8.2      -.-  2.7  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.08.11 02:21:07  39.1935   28.0930        4.5      -.-  2.4  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel

2025.08.11 02:19:04  39.1927   28.1692        8.1      -.-  2.0  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.08.11 02:15:11  39.1863   28.1487        9.2      -.-  1.8  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.08.11 02:12:16  39.1438   28.0330       14.5      -.-  2.0  -.-   ISACA-AKHISAR (MANISA)                            İlksel

2025.08.11 02:11:54  39.2443   28.1200        9.5      -.-  1.9  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel

2025.08.11 02:11:22  39.1663   28.0815       13.1      -.-  2.5  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel

2025.08.11 02:10:39  39.1813   28.1205        5.6      -.-  1.7  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.08.11 02:10:01  39.2122   28.1563       14.6      -.-  3.3  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.08.11 02:08:45  39.1847   28.1070        8.3      -.-  2.1  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.08.11 02:08:10  39.2390   28.0232        5.1      -.-  2.2  -.-   KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.08.11 02:05:56  39.1803   28.1678       14.5      -.-  2.0  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.08.11 02:03:55  39.2353   28.1030        4.0      -.-  1.4  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel

2025.08.11 02:03:02  39.1425   28.1482       12.9      -.-  1.7  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.08.11 02:01:28  39.1627   28.1118        4.5      -.-  2.1  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.08.11 02:01:14  38.0238   37.6937        9.1      -.-  1.6  -.-   KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel

2025.08.11 01:59:11  39.2115   28.1580       12.0      -.-  4.1  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.08.11 01:56:21  39.2083   28.1800       12.4      -.-  3.6  3.3   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.08.11 01:55:26  39.2258   28.2423        4.3      -.-  1.5  -.-   CALTILI-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel

2025.08.11 01:53:59  39.3242   28.2330       29.1      -.-  1.9  -.-   TASKOY-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel

2025.08.11 01:53:33  39.2235   28.0963        5.4      -.-  1.8  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel

2025.08.11 01:50:25  39.1915   28.1695        5.0      -.-  1.8  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.08.11 01:49:06  39.1910   28.1573       13.4      -.-  2.7  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.08.11 01:47:05  39.2205   28.0655       15.3      -.-  1.6  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel

2025.08.11 01:45:56  39.1573   28.1380       11.7      -.-  2.1  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.08.11 01:45:34  39.2522   27.9862        5.5      -.-  1.9  -.-   EGRIDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.08.11 01:44:55  39.1588   28.1053        5.0      -.-  1.6  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.08.11 01:43:10  39.2128   28.0392        7.8      -.-  3.1  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.08.11 01:41:41  39.2212   28.0522        7.6      -.-  3.1  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel

2025.08.11 01:40:55  39.1852   28.1125       10.3      -.-  2.8  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.08.11 01:39:19  39.2012   28.1712       13.9      -.-  2.3  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.08.11 01:38:20  36.9485   28.2743        5.3      -.-  1.5  -.-   CAMLI-MARMARIS (MUGLA)                            İlksel

2025.08.11 01:36:18  39.2017   28.0468       11.3      -.-  2.5  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.08.11 01:33:35  39.2150   28.1972       13.6      -.-  1.6  -.-   PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.08.11 01:30:52  39.1977   28.0313       14.4      -.-  1.6  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.08.11 01:25:42  39.0753   28.0408       11.1      -.-  2.7  -.-   KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA)                        İlksel

2025.08.11 01:25:30  39.1870   28.1762        5.0      -.-  2.6  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.08.11 01:22:48  39.5043   27.6638       28.2      -.-  1.8  -.-   SOGUCAK-SAVASTEPE (BALIKESIR)                     İlksel

2025.08.11 01:18:06  39.2948   28.0745       10.8      -.-  1.6  -.-   CAKILLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel

2025.08.11 01:16:06  39.2110   28.1325       14.6      -.-  1.4  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel

2025.08.11 01:12:57  39.2245   28.0632        6.3      -.-  2.5  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel

2025.08.11 01:12:02  39.2425   28.0727        8.3      -.-  2.5  -.-   ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.08.11 00:58:16  39.2055   28.1357        8.5      -.-  2.8  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.08.11 00:57:39  39.2347   28.0230       13.9      -.-  2.6  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel

2025.08.11 00:57:09  39.2188   28.0758       14.4      -.-  3.6  3.4   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel

2025.08.11 00:56:29  39.1732   28.0923       10.8      -.-  3.5  3.2   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel

2025.08.11 00:53:56  39.2208   28.0832        9.4      -.-  3.1  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel

2025.08.11 00:53:11  39.1795   28.1477        5.2      -.-  2.6  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.08.11 00:52:04  39.2253   28.0818        9.1      -.-  3.3  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel

2025.08.11 00:51:31  39.2345   28.1132        6.9      -.-  3.2  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel

2025.08.11 00:48:26  39.1725   28.1493       15.8      -.-  1.9  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.08.11 00:47:58  39.1573   28.0753       18.0      -.-  2.1  -.-   ISACA-AKHISAR (MANISA)                            İlksel

2025.08.11 00:46:49  39.1445   28.1378       11.7      -.-  2.2  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.08.11 00:46:12  39.2368   28.0647        8.0      -.-  2.4  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel

2025.08.11 00:43:52  39.1385   28.1918       13.7      -.-  2.1  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel

2025.08.11 00:43:34  39.2157   28.0473       15.0      -.-  2.7  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel

2025.08.11 00:40:52  39.2483   28.0290       14.0      -.-  3.7  3.5   KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.08.11 00:37:37  39.1987   28.1267        8.8      -.-  3.3  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.08.11 00:36:32  39.3848   27.8393        7.3      -.-  2.1  -.-   CAKILLIK (BALIKESIR)                              İlksel

2025.08.11 00:35:32  39.2112   28.0802        6.3      -.-  2.8  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel

2025.08.11 00:34:00  39.2113   28.1915       10.0      -.-  1.8  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.08.11 00:24:47  39.1985   28.0935       13.0      -.-  2.9  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel

2025.08.11 00:23:48  39.1893   28.0958        8.2      -.-  3.6  3.5   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel

2025.08.11 00:08:00  38.0427   37.3700        7.4      -.-  1.7  -.-   AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2025.08.11 00:06:13  39.2340   28.1445       10.1      -.-  2.8  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel

2025.08.11 00:01:46  39.2317   28.0450        8.2      -.-  3.5  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel

 

İlgili Konular: #deprem #Son depremler listesi #deprem mi oldu