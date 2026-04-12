Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 12 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 12 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

12.04.2026 09:00:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 12 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 12 Nisan 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 12 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 12 Nisan 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 12 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

12 NİSAN'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:41:12  39.3717   28.0070        3.0      -.-  2.3  -.-   HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR)                      

08:40:28  39.4187   28.0268        1.1      -.-  2.3  -.-   BABAKOY-BIGADIC (BALIKESIR)                       

08:14:44  39.1725   28.2883        8.3      -.-  2.8  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

08:13:47  39.2235   28.9787        9.4      -.-  1.5  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

07:48:20  39.1520   29.4437        7.9      -.-  2.0  -.-   DOGANCILAR-CAVDARHISAR (KUTAHYA)                  

07:43:56  37.2548   28.1432        2.2      -.-  1.6  -.-   CAYBUKU-(MUGLA)                                   

07:39:54  39.2273   29.0150       11.0      -.-  1.8  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

07:35:20  37.0848   28.2453       14.2      -.-  1.2  -.-   DERINKUYU-(MUGLA)                                 

07:29:27  37.3485   30.4188       87.9      -.-  1.4  -.-   YUVA-BUCAK (BURDUR)                               

07:17:40  37.3918   37.0792        4.2      -.-  1.4  -.-   MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)              

06:56:41  39.4880   28.0550        8.7      -.-  1.5  -.-   COMLEKCI-BIGADIC (BALIKESIR)                      

06:55:09  39.2565   28.9563       14.0      -.-  1.3  -.-   KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)                          

06:41:58  38.3027   38.1660       14.0      -.-  1.4  -.-   DURULDU-(MALATYA)                                 

06:38:41  39.5115   28.1447        9.1      -.-  1.4  -.-   YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)                       

06:37:33  38.1558   38.5793        2.5      -.-  2.0  -.-   ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN)                        

06:26:44  39.3792   28.0265       14.1      -.-  1.5  -.-   CEKIRDEKLI-BIGADIC (BALIKESIR)                    

06:24:48  38.6482   39.6228        5.3      -.-  1.8  -.-   KONAKALMAZ-(ELAZIG)                               

06:23:32  40.8160   28.1280       13.0      -.-  2.0  -.-   MARMARA DENIZI                                    

06:20:49  40.8280   29.2770       11.4      -.-  1.5  -.-   TUZLA (ISTANBUL)                                  

06:17:10  39.3883   28.0105        9.9      -.-  1.6  -.-   HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR)                      

06:14:24  40.3417   24.1057        5.3      -.-  2.0  -.-   YUNANISTAN                                        

06:13:31  38.4153   37.4955        8.4      -.-  1.3  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           

06:09:54  39.3795   27.9807       12.9      -.-  1.9  -.-   HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR)                      

06:06:29  37.9208   36.1882       17.6      -.-  1.1  -.-   AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)                        

06:05:17  36.3603   29.6277       12.9      -.-  1.3  -.-   SINNELI-KAS (ANTALYA)                             

06:03:58  36.9487   26.8458       20.3      -.-  1.5  -.-   ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)                         

05:52:34  39.2343   29.0245        8.8      -.-  1.3  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

05:49:03  39.2315   28.9973        5.4      -.-  2.6  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

05:41:37  39.3843   28.0590        7.5      -.-  1.6  -.-   CEKIRDEKLI-BIGADIC (BALIKESIR)                    

05:36:41  37.2697   27.7937       12.5      -.-  1.1  -.-   BECIN-MILAS (MUGLA)                               

05:34:31  39.3762   28.0130        7.1      -.-  2.0  -.-   HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR)                      

05:24:46  39.2068   29.0642       11.7      -.-  1.2  -.-   KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)                        

05:14:46  39.2222   28.9992        7.2      -.-  1.7  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                           

05:00:43  39.3675   27.9990       14.3      -.-  1.5  -.-   HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR)                      

04:54:55  39.3768   27.9815       12.9      -.-  2.5  -.-   HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR)                      

04:53:52  39.3777   28.0043        7.1      -.-  2.9  -.-   HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR)                      

04:49:39  39.1117   28.3700        9.7      -.-  1.4  -.-   KOBAKLAR-GORDES (MANISA)                          

04:27:09  39.3617   28.0237        6.8      -.-  1.8  -.-   ESMEDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

04:16:02  39.1790   29.0352       11.4      -.-  1.0  -.-   KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)                        

04:10:56  39.2122   25.5428        9.8      -.-  1.5  -.-   EGE DENIZI                                        

04:06:52  39.2600   28.9842       10.1      -.-  1.1  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

03:58:15  39.2497   28.9780       11.1      -.-  1.3  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

03:57:48  39.2287   28.9923       17.4      -.-  1.2  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

03:52:45  39.2422   28.9810       14.6      -.-  0.9  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

03:45:04  39.2302   29.0133        4.9      -.-  2.1  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

03:42:09  39.2567   28.9885        7.8      -.-  1.6  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

03:24:46  39.2497   29.0182        6.4      -.-  1.8  -.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)                         

03:11:13  39.2340   28.9905       16.0      -.-  0.9  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

03:03:46  39.2332   28.9267       12.1      -.-  1.1  -.-   YENILER-SIMAV (KUTAHYA)                           

02:53:03  37.9977   36.5527        4.8      -.-  1.0  -.-   ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)           

02:44:52  39.2112   25.4258        7.9      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        

02:43:28  37.6828   36.0122       11.3      -.-  1.3  -.-   AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA)                         

02:36:44  38.0952   37.8300        4.6      -.-  1.1  -.-   TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA)                   

02:32:00  39.2240   29.0718       17.1      -.-  1.4  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         

02:23:05  39.2353   29.0150       13.4      -.-  1.3  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

02:06:45  38.4612   39.2167        5.0      -.-  1.6  -.-   ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)                          

02:02:48  38.2078   27.5830        5.1      -.-  1.0  -.-   ELIFLI-BAYINDIR (IZMIR)                           

01:59:27  39.2178   29.0262       12.6      -.-  1.7  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                           

01:58:29  39.2093   28.1607        7.6      -.-  1.5  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

01:48:58  38.1062   36.6010       12.8      -.-  1.3  -.-   KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 

01:47:46  39.2408   28.9870        5.3      -.-  1.1  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

01:47:41  36.3463   36.2485        5.4      -.-  2.1  -.-   ARPAHAN-(HATAY)                                   

01:46:50  35.9718   29.0662        5.6      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                           

01:39:56  39.2385   28.9795        6.7      -.-  2.8  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

01:36:00  39.2353   28.9742        6.7      -.-  2.3  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

01:34:25  39.2405   28.9713        6.7      -.-  2.8  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

01:31:21  39.2257   28.1762        9.7      -.-  1.8  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)                              

01:28:50  39.2547   29.0257        9.6      -.-  1.3  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         

01:23:47  38.1140   36.5968        5.1      -.-  1.6  -.-   KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 

01:21:07  39.1583   28.9922       17.2      -.-  1.0  -.-   NASA-SIMAV (KUTAHYA)                              

01:20:22  39.2312   29.0103        9.2      -.-  1.5  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

01:17:28  37.9282   36.1492       12.8      -.-  1.3  -.-   EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA)                          

01:11:46  39.2385   29.0248       11.2      -.-  1.3  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         

01:06:23  39.2235   29.0177        5.4      -.-  2.2  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                           

00:55:24  39.2238   29.0038       12.4      -.-  1.3  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

00:51:09  39.1737   29.0725       12.7      -.-  1.1  -.-   AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA)                      

00:49:52  39.2463   28.9910       10.0      -.-  1.8  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

00:44:11  39.2125   29.0117        8.6      -.-  1.9  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                           

00:35:55  38.0097   28.9345       14.1      -.-  1.8  -.-   YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)                       

00:33:25  39.2490   28.9922       11.9      -.-  1.4  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

00:32:43  39.2270   28.9983       13.9      -.-  1.7  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

00:30:59  36.7885   31.0067       82.0      -.-  1.3  -.-   BELEK ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)                  

İlgili Konular: #deprem #afad #Son depremler