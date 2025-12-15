Cumhuriyet Gazetesi Logo
15.12.2025 09:31:00
Haber Merkezi
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 15 Aralık 2025 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! Hatay'da deprem mi oldu? 15 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

HATAY'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD, Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

15 ARALIK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2025.12.15 09:08:01  39.0475   40.5090        7.8      -.-  1.9  -.-   OGULDERE-(BINGOL)                                 İlksel

2025.12.15 08:48:16  38.8253   33.5692        6.4      -.-  1.6  -.-   KARAMOLLAUSAGI-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)           İlksel

2025.12.15 08:43:37  39.2253   28.0770       19.4      -.-  1.4  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel

2025.12.15 08:02:30  39.0565   28.4590       21.0      -.-  1.1  -.-   DOGANPINAR-GORDES (MANISA)                        İlksel

2025.12.15 07:57:20  39.1297   28.2945        8.8      -.-  1.6  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel

2025.12.15 07:44:31  39.2010   28.1002        8.0      -.-  1.1  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel

2025.12.15 07:40:19  39.2235   28.1485       10.0      -.-  2.2  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel

2025.12.15 07:38:16  39.1458   28.2058       10.1      -.-  1.2  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel

2025.12.15 07:23:29  39.2085   28.1887       15.0      -.-  1.2  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.12.15 07:20:28  39.2287   28.0932        8.2      -.-  1.1  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel

2025.12.15 06:44:30  39.1650   28.2203        8.1      -.-  1.1  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel

2025.12.15 06:27:07  39.2380   28.2738        5.3      -.-  1.1  -.-   DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR)                   İlksel

2025.12.15 06:25:07  37.7315   36.4895        5.0      -.-  1.3  -.-   ALTINYAYLA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2025.12.15 06:21:22  38.1282   38.2972        9.2      -.-  1.3  -.-   KALECIK-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       İlksel

2025.12.15 06:19:21  39.1742   28.2460       10.9      -.-  1.6  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.12.15 06:00:07  36.6502   25.7847       17.1      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.12.15 05:41:42  38.8612   26.6487       11.3      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel

2025.12.15 05:38:43  38.8787   26.6255        9.1      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel

2025.12.15 05:30:15  39.1700   28.1685        9.5      -.-  1.5  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.12.15 05:20:03  39.0022   25.9368        5.0      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel

2025.12.15 05:17:50  39.0712   40.5398        7.8      -.-  1.6  -.-   TEPEBASI-(BINGOL)                                 İlksel

2025.12.15 04:59:05  38.1297   30.8668       12.0      -.-  1.5  -.-   AKKECILI-SENIRKENT (ISPARTA)                      İlksel

2025.12.15 04:49:49  39.2208   27.6610        6.7      -.-  1.6  -.-   EVCILER-SOMA (MANISA)                             İlksel

2025.12.15 04:42:59  40.1722   23.2942       11.9      -.-  2.0  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2025.12.15 04:28:47  39.1517   28.3103        8.4      -.-  1.2  -.-   KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)                 İlksel

2025.12.15 04:05:43  39.1643   28.1418       12.2      -.-  1.4  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.12.15 03:55:54  38.4803   38.0803        5.0      -.-  1.4  -.-   ILICAK-AKCADAG (MALATYA)                          İlksel

2025.12.15 03:52:49  39.1622   28.0232       17.0      -.-  1.2  -.-   SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)                          İlksel

2025.12.15 03:46:34  38.9852   28.1645       15.7      -.-  0.9  -.-   YEGENOBA-AKHISAR (MANISA)                         İlksel

2025.12.15 03:38:23  39.2493   28.9340        7.5      -.-  2.3  -.-   YENILER-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel

2025.12.15 03:37:06  39.2292   28.0287        9.9      -.-  2.1  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel

2025.12.15 03:30:37  41.1327   38.8648        5.4      -.-  1.8  -.-   YALIKOY-TIREBOLU (GIRESUN)                        İlksel

2025.12.15 03:23:46  39.1815   28.1802       10.1      -.-  1.5  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.12.15 03:22:29  39.0633   40.5147        7.6      -.-  1.8  -.-   TEPEBASI-(BINGOL)                                 İlksel

2025.12.15 03:19:33  38.8927   40.4547        9.2      -.-  1.3  -.-   KURUDERE-(BINGOL)                                 İlksel

2025.12.15 03:09:55  37.0790   28.1888       10.4      -.-  0.9  -.-   KIRAN-(MUGLA)                                     İlksel

2025.12.15 03:07:32  39.0573   40.5057        4.5      -.-  1.7  -.-   OGULDERE-(BINGOL)                                 İlksel

2025.12.15 02:59:26  39.9448   23.6792       11.9      -.-  2.8  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2025.12.15 02:54:16  39.0593   40.5130        5.4      -.-  1.5  -.-   TEPEBASI-(BINGOL)                                 İlksel

2025.12.15 02:41:15  38.1025   27.4598       11.4      -.-  1.6  -.-   TULUM-TORBALI (IZMIR)                             İlksel

2025.12.15 02:33:26  38.7878   25.6622        5.0      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.12.15 02:26:41  37.9315   36.2357        8.4      -.-  1.1  -.-   KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2025.12.15 02:23:19  39.1722   28.3278        7.3      -.-  1.0  -.-   KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)                 İlksel

2025.12.15 02:15:46  39.0223   25.9650        8.4      -.-  2.7  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel

2025.12.15 02:02:57  37.0083   28.2887        5.0      -.-  1.1  -.-   CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)                         İlksel

2025.12.15 02:00:55  37.8615   40.0843        5.0      -.-  1.3  -.-   BOGAZOREN-CINAR (DIYARBAKIR)                      İlksel

2025.12.15 01:58:34  37.6390   38.8447       12.4      -.-  1.1  -.-   ULUYAZI-HILVAN (SANLIURFA)                        İlksel

2025.12.15 01:56:22  39.9897   23.6407       12.5      -.-  1.2  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2025.12.15 01:54:34  37.0135   28.2700        5.0      -.-  1.5  -.-   CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)                         İlksel

2025.12.15 01:50:42  37.0145   28.3147        5.0      -.-  1.6  -.-   CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)                         İlksel

2025.12.15 01:41:41  39.2333   27.6898        5.0      -.-  1.5  -.-   EVCILER-SOMA (MANISA)                             İlksel

2025.12.15 01:38:21  38.5922   38.2787       10.4      -.-  1.0  -.-   AMBARCIK-YAZIHAN (MALATYA)                        İlksel

2025.12.15 01:35:22  39.1602   28.1852        9.8      -.-  1.3  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel

2025.12.15 01:34:27  38.0258   37.4688        6.1      -.-  1.7  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2025.12.15 01:23:25  39.1680   28.3030        9.1      -.-  1.2  -.-   KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)                 İlksel

2025.12.15 01:10:34  39.1867   28.1702        7.9      -.-  1.1  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2025.12.15 01:06:14  39.1717   28.1062        8.8      -.-  1.4  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel

2025.12.15 01:01:28  38.8207   37.4612        8.9      -.-  1.5  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            İlksel

2025.12.15 01:00:31  40.0525   23.6490       14.6      -.-  2.6  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2025.12.15 00:35:17  39.0003   25.9123        8.4      -.-  2.3  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel

