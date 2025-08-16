Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 16 Ağustos 2025 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 16 Ağustos 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

16 AĞUSTOS'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

2025.08.16 08:43:55 -.- 2.3 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)

2025.08.16 08:42:23 -.- 1.6 -.- CICEKLI-GORDES (MANISA)

2025.08.16 08:37:37 -.- 2.3 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)

2025.08.16 08:32:29 -.- 1.6 -.- HACET-KIRKAGAC (MANISA)

2025.08.16 08:22:03 -.- 2.3 -.- OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)

2025.08.16 08:04:47 -.- 1.5 -.- HACET-KIRKAGAC (MANISA)