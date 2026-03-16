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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 16 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 16 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

16.03.2026 09:18:00
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 16 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

16 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 16 Mart 2026 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 16 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

16 MART'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

09:03:47  38.0912   28.9612        3.0      -.-  3.9  3.9   HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI)                      

07:56:28  37.1402   28.4682        6.8      -.-  1.4  -.-   YARAS-(MUGLA)                           

07:40:19  39.1657   28.3253       12.0      -.-  2.6  -.-   KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)              

06:52:17  37.9685   38.1720        5.0      -.-  2.8  -.-   SARIKAYA-(ADIYAMAN)                             

06:43:07  38.0835   28.9338        3.5      -.-  2.5  -.-   YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)                     

06:26:54  39.0480   28.1325        4.7      -.-  1.9  -.-   HANPASA-AKHISAR (MANISA)                        

06:05:53  39.2247   29.0753        5.0      -.-  0.7  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                       

06:05:23  39.2452   28.9807       13.7      -.-  1.1  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                         

05:48:41  38.1025   28.9813        2.7      -.-  1.3  -.-   HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI)                         

05:12:36  38.1590   27.4208        5.4      -.-  1.5  -.-   ARSLANLAR-TORBALI (IZMIR)                       

05:05:16  39.1698   28.2725       11.6      -.-  1.4  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

04:52:16  38.4427   26.9078        4.5      -.-  1.6  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                      

04:24:18  37.9645   36.2753        3.8      -.-  1.7  -.-   KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                

04:18:11  38.1115   28.9307       29.3      -.-  0.8  -.-   CAMKOY-BULDAN (DENIZLI)                         

04:16:57  40.6593   32.8015        4.3      -.-  1.6  -.-   YAGCIHUSEYIN-KIZILCAHAMAM (ANKARA)              

04:07:01  38.2185   38.4772       12.7      -.-  1.2  -.-   GULUMUSAGI-(MALATYA)                            

04:05:15  40.9235   28.3688       23.2      -.-  0.9  -.-   MARMARA DENIZI                                  

03:50:13  39.1323   27.8555       16.4      -.-  1.8  -.-   BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA)                      

03:50:11  39.1817   25.9465        8.8      -.-  2.3  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                      

03:30:49  36.0500   30.2948       17.8      -.-  2.4  2.6   FINIKE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)                 

03:27:36  37.9262   27.2233        4.4      -.-  1.6  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                   

03:20:30  38.0800   28.9418        4.8      -.-  1.2  -.-   YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)                     

03:18:37  39.2617   28.9922       16.8      -.-  0.6  -.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)                       

03:11:12  36.5858   28.5572       27.3      -.-  1.2  -.-   AKDENIZ                                         

02:52:57  37.9432   27.2240        5.3      -.-  1.6  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                   

02:51:32  37.9193   27.2265        5.4      -.-  2.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                   

02:50:33  37.9202   27.2113        3.7      -.-  2.0  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                   

02:49:12  37.9245   27.2342        5.4      -.-  1.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)              

02:48:15  37.9097   27.2133        4.5      -.-  1.5  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                   

02:35:55  38.2918   37.8018       12.4      -.-  1.0  -.-   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)                    

02:35:28  39.1777   28.1132       15.4      -.-  1.3  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

02:29:08  38.0880   28.9657        2.7      -.-  1.0  -.-   HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI)                         

02:27:21  39.5058   25.9255        8.9      -.-  1.7  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)        

02:10:06  40.6263   36.7803        5.0      -.-  2.7  -.-   KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)                         

01:54:18  38.0885   28.9527        5.2      -.-  1.4  -.-   HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI)                         

01:23:10  40.6572   36.7947        5.1      -.-  2.4  -.-   KIRACI-NIKSAR (TOKAT)                           

01:18:42  40.7502   27.4970        3.8      -.-  1.3  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)   )

01:18:28  39.2293   29.0530       10.4      -.-  0.7  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                       

01:13:13  38.2493   38.6052       15.9      -.-  1.3  -.-   KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)                   

01:06:54  40.6885   29.1800       12.5      -.-  0.9  -.-   KORU-CINARCIK (YALOVA)                          

01:02:38  39.2282   29.0522        5.4      -.-  1.5  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                       

01:01:07  39.4538   25.9510       18.2      -.-  1.2  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)        

01:00:48  39.1685   28.1958       13.0      -.-  1.6  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

00:53:55  39.9010   28.0065       12.1      -.-  1.8  -.-   EMINPINARI-SUSURLUK (BALIKESIR)                 

00:30:54  37.7415   36.4977        5.1      -.-  2.0  -.-   ALTINYAYLA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)              

00:26:11  39.3367   27.7098        9.0      -.-  1.4  -.-   TABANLAR-SOMA (MANISA)                          

00:02:23  37.3747   36.9358        8.0      -.-  1.1  -.-   COBANTEPE-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)              

İlgili Konular: #deprem #afad #Son depremler