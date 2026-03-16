AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 16 Mart 2026 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 16 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
16 MART'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
09:03:47 38.0912 28.9612 3.0 -.- 3.9 3.9 HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI)
07:56:28 37.1402 28.4682 6.8 -.- 1.4 -.- YARAS-(MUGLA)
07:40:19 39.1657 28.3253 12.0 -.- 2.6 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:52:17 37.9685 38.1720 5.0 -.- 2.8 -.- SARIKAYA-(ADIYAMAN)
06:43:07 38.0835 28.9338 3.5 -.- 2.5 -.- YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)
06:26:54 39.0480 28.1325 4.7 -.- 1.9 -.- HANPASA-AKHISAR (MANISA)
06:05:53 39.2247 29.0753 5.0 -.- 0.7 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
06:05:23 39.2452 28.9807 13.7 -.- 1.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
05:48:41 38.1025 28.9813 2.7 -.- 1.3 -.- HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI)
05:12:36 38.1590 27.4208 5.4 -.- 1.5 -.- ARSLANLAR-TORBALI (IZMIR)
05:05:16 39.1698 28.2725 11.6 -.- 1.4 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:52:16 38.4427 26.9078 4.5 -.- 1.6 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
04:24:18 37.9645 36.2753 3.8 -.- 1.7 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
04:18:11 38.1115 28.9307 29.3 -.- 0.8 -.- CAMKOY-BULDAN (DENIZLI)
04:16:57 40.6593 32.8015 4.3 -.- 1.6 -.- YAGCIHUSEYIN-KIZILCAHAMAM (ANKARA)
04:07:01 38.2185 38.4772 12.7 -.- 1.2 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA)
04:05:15 40.9235 28.3688 23.2 -.- 0.9 -.- MARMARA DENIZI
03:50:13 39.1323 27.8555 16.4 -.- 1.8 -.- BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA)
03:50:11 39.1817 25.9465 8.8 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
03:30:49 36.0500 30.2948 17.8 -.- 2.4 2.6 FINIKE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)
03:27:36 37.9262 27.2233 4.4 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
03:20:30 38.0800 28.9418 4.8 -.- 1.2 -.- YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)
03:18:37 39.2617 28.9922 16.8 -.- 0.6 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
03:11:12 36.5858 28.5572 27.3 -.- 1.2 -.- AKDENIZ
02:52:57 37.9432 27.2240 5.3 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
02:51:32 37.9193 27.2265 5.4 -.- 2.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
02:50:33 37.9202 27.2113 3.7 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
02:49:12 37.9245 27.2342 5.4 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
02:48:15 37.9097 27.2133 4.5 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
02:35:55 38.2918 37.8018 12.4 -.- 1.0 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)
02:35:28 39.1777 28.1132 15.4 -.- 1.3 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:29:08 38.0880 28.9657 2.7 -.- 1.0 -.- HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI)
02:27:21 39.5058 25.9255 8.9 -.- 1.7 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
02:10:06 40.6263 36.7803 5.0 -.- 2.7 -.- KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)
01:54:18 38.0885 28.9527 5.2 -.- 1.4 -.- HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI)
01:23:10 40.6572 36.7947 5.1 -.- 2.4 -.- KIRACI-NIKSAR (TOKAT)
01:18:42 40.7502 27.4970 3.8 -.- 1.3 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) )
01:18:28 39.2293 29.0530 10.4 -.- 0.7 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
01:13:13 38.2493 38.6052 15.9 -.- 1.3 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)
01:06:54 40.6885 29.1800 12.5 -.- 0.9 -.- KORU-CINARCIK (YALOVA)
01:02:38 39.2282 29.0522 5.4 -.- 1.5 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
01:01:07 39.4538 25.9510 18.2 -.- 1.2 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
01:00:48 39.1685 28.1958 13.0 -.- 1.6 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:53:55 39.9010 28.0065 12.1 -.- 1.8 -.- EMINPINARI-SUSURLUK (BALIKESIR)
00:30:54 37.7415 36.4977 5.1 -.- 2.0 -.- ALTINYAYLA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
00:26:11 39.3367 27.7098 9.0 -.- 1.4 -.- TABANLAR-SOMA (MANISA)
00:02:23 37.3747 36.9358 8.0 -.- 1.1 -.- COBANTEPE-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)