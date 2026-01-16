Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 16 Ocak 2026 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 16 Ocak 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

16 OCAK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.01.16 08:11:19 -.- 1.0 -.- SOKUN-SILIFKE (MERSIN)

2026.01.16 08:09:43 -.- 2.2 -.- PINARBASI-GORDES (MANISA)

2026.01.16 08:06:29 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI 38.3957 25.2768 9.8 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI

2026.01.16 07:47:51 -.- 1.5 -.- CUKURCAK-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR)

2026.01.16 07:38:06 -.- 2.2 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)

2026.01.16 07:19:39 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)