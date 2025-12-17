Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 17Aralık 2025 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 17 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
17 ARALIK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
09:02:58 39.2703 28.9468 14.4 -.- 1.1 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
08:46:22 39.2437 28.9850 20.7 -.- 1.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
08:41:41 39.1903 28.2315 8.6 -.- 1.7 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:31:27 36.6583 36.3857 6.1 -.- 2.6 -.- BEKTASLI-KIRIKHAN (HATAY)
08:23:51 38.0893 36.5580 9.6 -.- 1.8 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
08:21:37 39.1895 28.1485 14.1 -.- 3.5 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:57:16 40.7477 27.4310 11.4 -.- 1.9 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
07:47:22 40.3125 27.0447 10.2 -.- 1.2 -.- CINARDERE-BIGA (CANAKKALE)
07:34:35 38.0958 38.3948 2.7 -.- 2.2 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
07:30:38 40.2882 27.0452 7.6 -.- 2.2 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)
07:18:05 39.1890 28.1262 19.8 -.- 1.0 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:12:13 39.0070 28.2827 13.5 -.- 1.0 -.- EFENDILI-GORDES (MANISA)
07:01:08 39.0770 28.1532 11.5 -.- 1.3 -.- HANPASA-AKHISAR (MANISA)
06:36:07 39.2078 28.1362 12.4 -.- 1.0 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:33:20 38.4927 38.0788 5.0 -.- 2.5 -.- ILICAK-AKCADAG (MALATYA)
06:14:31 39.2235 28.1702 9.2 -.- 1.0 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:14:19 40.3067 23.8583 5.0 -.- 1.3 -.- YUNANISTAN
06:09:45 38.0958 36.3833 4.7 -.- 1.7 -.- SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
06:08:03 39.2138 28.1535 14.2 -.- 3.6 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:52:27 38.7503 37.9598 1.0 -.- 1.8 -.- KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA)
05:18:48 40.2980 24.1672 8.0 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN
05:14:59 39.2462 28.0950 7.7 -.- 2.2 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:05:05 39.0178 28.3635 13.5 -.- 0.7 -.- SEYHYAYLA-GORDES (MANISA)
05:04:15 39.1775 28.1785 12.9 -.- 1.4 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:01:53 36.8620 27.6723 4.7 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
04:47:35 40.2785 27.0250 3.1 -.- 1.4 -.- KOZCESME-BIGA (CANAKKALE)
04:30:40 40.3310 25.4730 1.6 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI
04:15:09 36.6560 36.4312 12.5 -.- 4.2 -.- BEKTASLI-KIRIKHAN (HATAY)
04:01:11 40.2943 27.0413 8.7 -.- 1.0 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)
03:58:35 38.4952 38.0055 5.9 -.- 1.3 -.- KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA)
03:57:46 39.1713 28.1263 9.4 -.- 1.5 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:53:26 37.6130 26.9102 5.0 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI
03:51:24 39.1485 28.1982 16.4 -.- 1.1 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:34:46 39.8060 39.0308 6.6 -.- 1.5 -.- AKBUDAK-KEMAH (ERZINCAN)
03:08:09 40.2982 27.0357 7.5 -.- 1.2 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)
02:59:41 39.1790 28.1505 12.3 -.- 3.1 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:57:46 39.1793 28.1493 10.6 -.- 2.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:40:06 40.2922 27.0333 9.1 -.- 1.8 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)
02:38:57 40.2937 27.0362 5.0 -.- 0.8 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)
02:36:53 39.2313 28.9558 11.2 -.- 1.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
02:25:10 39.2395 29.0433 2.9 -.- 1.2 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
02:24:25 39.1655 29.0477 6.1 -.- 1.4 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
02:23:44 39.2130 28.1757 8.4 -.- 1.3 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:16:52 39.1587 28.2538 11.8 -.- 2.5 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:46:25 39.3602 28.0232 12.6 -.- 2.4 -.- ESMEDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:33:40 38.5075 37.9845 2.2 -.- 2.7 -.- KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA)