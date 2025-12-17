Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 17 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

17.12.2025 09:23:00
Haber Merkezi
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 17 Aralık 2025 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 17 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

17 ARALIK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

09:02:58  39.2703   28.9468       14.4      -.-  1.1  -.-   KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)                  

08:46:22  39.2437   28.9850       20.7      -.-  1.1  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                   

08:41:41  39.1903   28.2315        8.6      -.-  1.7  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                

08:31:27  36.6583   36.3857        6.1      -.-  2.6  -.-   BEKTASLI-KIRIKHAN (HATAY)                 

08:23:51  38.0893   36.5580        9.6      -.-  1.8  -.-   YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)           

08:21:37  39.1895   28.1485       14.1      -.-  3.5  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)             

07:57:16  40.7477   27.4310       11.4      -.-  1.9  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)     

07:47:22  40.3125   27.0447       10.2      -.-  1.2  -.-   CINARDERE-BIGA (CANAKKALE)                

07:34:35  38.0958   38.3948        2.7      -.-  2.2  -.-   KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)               

07:30:38  40.2882   27.0452        7.6      -.-  2.2  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                  

07:18:05  39.1890   28.1262       19.8      -.-  1.0  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)             

07:12:13  39.0070   28.2827       13.5      -.-  1.0  -.-   EFENDILI-GORDES (MANISA)                  

07:01:08  39.0770   28.1532       11.5      -.-  1.3  -.-   HANPASA-AKHISAR (MANISA)                  

06:36:07  39.2078   28.1362       12.4      -.-  1.0  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)             

06:33:20  38.4927   38.0788        5.0      -.-  2.5  -.-   ILICAK-AKCADAG (MALATYA)                  

06:14:31  39.2235   28.1702        9.2      -.-  1.0  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)             

06:14:19  40.3067   23.8583        5.0      -.-  1.3  -.-   YUNANISTAN                                

06:09:45  38.0958   36.3833        4.7      -.-  1.7  -.-   SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)         

06:08:03  39.2138   28.1535       14.2      -.-  3.6  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)             

05:52:27  38.7503   37.9598        1.0      -.-  1.8  -.-   KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA)                

05:18:48  40.2980   24.1672        8.0      -.-  2.2  -.-   YUNANISTAN                                

05:14:59  39.2462   28.0950        7.7      -.-  2.2  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)                

05:05:05  39.0178   28.3635       13.5      -.-  0.7  -.-   SEYHYAYLA-GORDES (MANISA)                 

05:04:15  39.1775   28.1785       12.9      -.-  1.4  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                

05:01:53  36.8620   27.6723        4.7      -.-  1.1  -.-   GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)               

04:47:35  40.2785   27.0250        3.1      -.-  1.4  -.-   KOZCESME-BIGA (CANAKKALE)                 

04:30:40  40.3310   25.4730        1.6      -.-  1.4  -.-   EGE DENIZI                                

04:15:09  36.6560   36.4312       12.5      -.-  4.2  -.-   BEKTASLI-KIRIKHAN (HATAY)                 

04:01:11  40.2943   27.0413        8.7      -.-  1.0  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                  

03:58:35  38.4952   38.0055        5.9      -.-  1.3  -.-   KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA)            

03:57:46  39.1713   28.1263        9.4      -.-  1.5  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)             

03:53:26  37.6130   26.9102        5.0      -.-  1.6  -.-   EGE DENIZI                                

03:51:24  39.1485   28.1982       16.4      -.-  1.1  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                

03:34:46  39.8060   39.0308        6.6      -.-  1.5  -.-   AKBUDAK-KEMAH (ERZINCAN)                  

03:08:09  40.2982   27.0357        7.5      -.-  1.2  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                  

02:59:41  39.1790   28.1505       12.3      -.-  3.1  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)            

02:57:46  39.1793   28.1493       10.6      -.-  2.5  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)            

02:40:06  40.2922   27.0333        9.1      -.-  1.8  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                  

02:38:57  40.2937   27.0362        5.0      -.-  0.8  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                  

02:36:53  39.2313   28.9558       11.2      -.-  1.3  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                   

02:25:10  39.2395   29.0433        2.9      -.-  1.2  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                 

02:24:25  39.1655   29.0477        6.1      -.-  1.4  -.-   KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)                

02:23:44  39.2130   28.1757        8.4      -.-  1.3  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)             

02:16:52  39.1587   28.2538       11.8      -.-  2.5  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)             

01:46:25  39.3602   28.0232       12.6      -.-  2.4  -.-   ESMEDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)             

01:33:40  38.5075   37.9845        2.2      -.-  2.7  -.-   KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA)             

