Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 18 Nisan 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 18 Nisan 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! 18 Nisan 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 18 Nisan'da meydana gelen depremler...
18 NİSAN'DA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
2025.04.18 08:15:13 -.- 1.9 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)
2025.04.18 07:31:48 -.- 1.8 -.- KARLISU-(HATAY)
2025.04.18 06:56:40 -.- 2.2 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)
2025.04.18 06:51:07 -.- 1.9 -.- SEKMAN-HORASAN (ERZURUM)
2025.04.18 06:39:38 -.- 2.1 -.- ORTAKOY-SUNGURLU (CORUM)
2025.04.18 06:33:20 -.- 1.9 -.- ESKIYOL-KELKIT (GUMUSHANE)
2025.04.18 06:17:29 -.- 1.4 -.- IKIZLI-SUNGURLU (CORUM)
2025.04.18 05:40:05 -.- 1.6 -.- KERTME-(CORUM)
2025.04.18 05:34:34 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2025.04.18 05:17:32 -.- 1.9 -.- KOCAPINAR-GONEN (BALIKESIR)
2025.04.18 05:03:32 -.- 2.5 -.- MILLISARAY-(SANLIURFA)
2025.04.18 04:57:48 -.- 3.5 3.4 GOZELI-SIVRICE (ELAZIG)
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