Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 18 Temmuz 2025 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 18 Temmuz 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

18 TEMMUZ'DA TÜRKİYE'DE OLAN DEPREMLER

2025.07.18 07:52:24 -.- 1.9 -.- GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA)

2025.07.18 07:49:30 -.- 2.2 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)

2025.07.18 07:04:15 -.- 1.4 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)

2025.07.18 07:04:04 -.- 2.4 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)

2025.07.18 06:52:03 -.- 1.7 -.- BALPINAR-(BINGOL)

2025.07.18 06:49:32 -.- 2.3 -.- TOPBOGAZI-KIRIKHAN (HATAY)

2025.07.18 05:58:30 -.- 1.9 -.- TUZLA-AYVACIK (CANAKKALE)

2025.07.18 05:15:42 -.- 2.3 -.- EVDILEK-ERDEMLI (MERSIN)

2025.07.18 05:14:21 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)