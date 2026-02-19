AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 19 Şubat 2026 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 19 Şubat 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
19 ŞUBAT'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
2026.02.19 08:38:38 40.1993 31.8168 7.3 -.- 2.6 -.- SARIAGIL-BEYPAZARI (ANKARA)
2026.02.19 08:31:04 40.8490 28.6675 16.0 -.- 2.1 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
2026.02.19 08:12:54 38.9687 26.0887 16.8 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
2026.02.19 08:07:30 37.4337 35.0948 5.8 -.- 3.1 3.3 CAMLIBEL-POZANTI (ADANA)
2026.02.19 07:43:14 38.0527 29.0588 5.0 -.- 2.0 -.- BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI)
2026.02.19 07:16:22 38.9265 26.0823 7.3 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
2026.02.19 06:57:07 38.0858 29.0610 9.6 -.- 1.4 -.- CINDERE-GUNEY (DENIZLI)
2026.02.19 06:50:30 39.1508 28.1182 12.5 -.- 1.7 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.02.19 06:43:34 39.1153 28.1392 13.5 -.- 1.4 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.02.19 06:10:46 38.9190 26.0843 7.1 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
2026.02.19 05:59:34 37.1078 29.0382 9.0 -.- 2.1 -.- SANDALCIK-ACIPAYAM (DENIZLI)
2026.02.19 05:53:24 38.7582 38.0028 15.2 -.- 1.4 -.- YAGCA-HEKIMHAN (MALATYA)
2026.02.19 05:45:49 38.2847 30.9870 8.7 -.- 1.8 -.- GOKCEALI-YALVAC (ISPARTA)
2026.02.19 05:08:26 39.1870 28.1368 9.4 -.- 1.5 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.02.19 05:04:04 39.0505 25.9533 5.3 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
2026.02.19 04:58:46 39.4740 25.9225 5.0 -.- 1.8 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
2026.02.19 04:46:23 40.8413 28.6760 5.0 -.- 2.6 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
2026.02.19 04:38:15 37.9313 36.6798 8.4 -.- 2.3 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS)
2026.02.19 04:34:11 39.2515 28.3185 7.3 -.- 1.2 -.- OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.02.19 04:18:40 39.1558 28.2440 11.1 -.- 1.4 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.02.19 04:01:41 35.8105 25.5545 5.0 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
2026.02.19 04:00:24 38.2128 26.3368 16.4 -.- 1.5 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)
2026.02.19 03:52:55 38.1058 36.6168 5.4 -.- 2.2 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2026.02.19 03:47:59 37.8570 36.7372 5.1 -.- 1.5 -.- KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS)
2026.02.19 03:42:45 34.4097 25.2735 12.2 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
2026.02.19 03:38:38 39.1512 28.1453 9.8 -.- 1.8 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.02.19 03:35:36 37.1165 29.0267 9.0 -.- 2.4 -.- SANDALCIK-ACIPAYAM (DENIZLI)
2026.02.19 03:27:37 38.1488 37.0840 6.0 -.- 1.3 -.- IGDE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2026.02.19 03:17:22 36.0707 31.3843 12.2 -.- 2.6 -.- AKDENIZ
2026.02.19 03:00:53 39.3992 25.9728 10.9 -.- 1.5 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
2026.02.19 02:58:29 39.2235 28.9470 16.6 -.- 1.0 -.- HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
2026.02.19 02:53:06 39.1667 28.2842 12.0 -.- 1.4 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.02.19 02:48:23 39.2643 29.0143 12.8 -.- 1.2 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
2026.02.19 02:33:34 39.1570 28.1840 9.6 -.- 1.8 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.02.19 02:20:00 38.0808 38.0260 7.7 -.- 1.3 -.- GUROBASI-DOGANSEHIR (MALATYA)
2026.02.19 02:18:44 36.0595 40.0177 5.0 -.- 2.5 -.- SURIYE
2026.02.19 02:15:00 40.4753 34.0817 6.2 -.- 2.0 -.- KARAOMER-KIZILIRMAK (CANKIRI)
2026.02.19 02:04:54 39.2468 28.9947 11.3 -.- 1.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2026.02.19 01:56:21 41.1152 34.3737 5.7 -.- 2.5 -.- BEYGIRCIOGLU-KARGI (CORUM)
2026.02.19 01:16:00 37.1193 29.0512 11.3 -.- 1.7 -.- SANDALCIK-ACIPAYAM (DENIZLI)
2026.02.19 01:09:38 39.1487 28.1925 12.0 -.- 2.5 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.02.19 00:30:40 36.2735 29.2512 11.9 -.- 1.6 -.- GELEMIS-KAS (ANTALYA)
2026.02.19 00:23:47 39.1350 28.2892 16.8 -.- 1.1 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.02.19 00:08:01 39.2113 27.8418 8.0 -.- 1.5 -.- ALACALAR-KIRKAGAC (MANISA)