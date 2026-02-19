Cumhuriyet Gazetesi Logo
19.02.2026 09:25:00
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 19 Şubat 2026 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 19 Şubat 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

19 ŞUBAT'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.02.19 08:38:38  40.1993   31.8168        7.3      -.-  2.6  -.-   SARIAGIL-BEYPAZARI (ANKARA)                       

2026.02.19 08:31:04  40.8490   28.6675       16.0      -.-  2.1  -.-   AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        

2026.02.19 08:12:54  38.9687   26.0887       16.8      -.-  2.3  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 

2026.02.19 08:07:30  37.4337   35.0948        5.8      -.-  3.1  3.3   CAMLIBEL-POZANTI (ADANA)                          

2026.02.19 07:43:14  38.0527   29.0588        5.0      -.-  2.0  -.-   BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI)                        

2026.02.19 07:16:22  38.9265   26.0823        7.3      -.-  1.8  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 

2026.02.19 06:57:07  38.0858   29.0610        9.6      -.-  1.4  -.-   CINDERE-GUNEY (DENIZLI)                           

2026.02.19 06:50:30  39.1508   28.1182       12.5      -.-  1.7  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

2026.02.19 06:43:34  39.1153   28.1392       13.5      -.-  1.4  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

2026.02.19 06:10:46  38.9190   26.0843        7.1      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 

2026.02.19 05:59:34  37.1078   29.0382        9.0      -.-  2.1  -.-   SANDALCIK-ACIPAYAM (DENIZLI)                      

2026.02.19 05:53:24  38.7582   38.0028       15.2      -.-  1.4  -.-   YAGCA-HEKIMHAN (MALATYA)                          

2026.02.19 05:45:49  38.2847   30.9870        8.7      -.-  1.8  -.-   GOKCEALI-YALVAC (ISPARTA)                         

2026.02.19 05:08:26  39.1870   28.1368        9.4      -.-  1.5  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2026.02.19 05:04:04  39.0505   25.9533        5.3      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 

2026.02.19 04:58:46  39.4740   25.9225        5.0      -.-  1.8  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          

2026.02.19 04:46:23  40.8413   28.6760        5.0      -.-  2.6  -.-   AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        

2026.02.19 04:38:15  37.9313   36.6798        8.4      -.-  2.3  -.-   CAMLICA-(KAHRAMANMARAS)                           

2026.02.19 04:34:11  39.2515   28.3185        7.3      -.-  1.2  -.-   OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2026.02.19 04:18:40  39.1558   28.2440       11.1      -.-  1.4  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2026.02.19 04:01:41  35.8105   25.5545        5.0      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        

2026.02.19 04:00:24  38.2128   26.3368       16.4      -.-  1.5  -.-   CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)                 

2026.02.19 03:52:55  38.1058   36.6168        5.4      -.-  2.2  -.-   KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 

2026.02.19 03:47:59  37.8570   36.7372        5.1      -.-  1.5  -.-   KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS)                          

2026.02.19 03:42:45  34.4097   25.2735       12.2      -.-  2.3  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    

2026.02.19 03:38:38  39.1512   28.1453        9.8      -.-  1.8  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

2026.02.19 03:35:36  37.1165   29.0267        9.0      -.-  2.4  -.-   SANDALCIK-ACIPAYAM (DENIZLI)                      

2026.02.19 03:27:37  38.1488   37.0840        6.0      -.-  1.3  -.-   IGDE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                     

2026.02.19 03:17:22  36.0707   31.3843       12.2      -.-  2.6  -.-   AKDENIZ                                           

2026.02.19 03:00:53  39.3992   25.9728       10.9      -.-  1.5  -.-   BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)           

2026.02.19 02:58:29  39.2235   28.9470       16.6      -.-  1.0  -.-   HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)                          

2026.02.19 02:53:06  39.1667   28.2842       12.0      -.-  1.4  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2026.02.19 02:48:23  39.2643   29.0143       12.8      -.-  1.2  -.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)                         

2026.02.19 02:33:34  39.1570   28.1840        9.6      -.-  1.8  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

2026.02.19 02:20:00  38.0808   38.0260        7.7      -.-  1.3  -.-   GUROBASI-DOGANSEHIR (MALATYA)                     

2026.02.19 02:18:44  36.0595   40.0177        5.0      -.-  2.5  -.-   SURIYE                                            

2026.02.19 02:15:00  40.4753   34.0817        6.2      -.-  2.0  -.-   KARAOMER-KIZILIRMAK (CANKIRI)                     

2026.02.19 02:04:54  39.2468   28.9947       11.3      -.-  1.1  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

2026.02.19 01:56:21  41.1152   34.3737        5.7      -.-  2.5  -.-   BEYGIRCIOGLU-KARGI (CORUM)                        

2026.02.19 01:16:00  37.1193   29.0512       11.3      -.-  1.7  -.-   SANDALCIK-ACIPAYAM (DENIZLI)                      

2026.02.19 01:09:38  39.1487   28.1925       12.0      -.-  2.5  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

2026.02.19 00:30:40  36.2735   29.2512       11.9      -.-  1.6  -.-   GELEMIS-KAS (ANTALYA)                             

2026.02.19 00:23:47  39.1350   28.2892       16.8      -.-  1.1  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2026.02.19 00:08:01  39.2113   27.8418        8.0      -.-  1.5  -.-   ALACALAR-KIRKAGAC (MANISA)        

