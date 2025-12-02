Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 2 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 2 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

2.12.2025 09:16:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 2 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 2 Aralık 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 2 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 2 Aralık 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 2 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

2 ARALIK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:50:23  39.0035   29.7230        6.6      -.-  2.9  -.-   CUKUROREN-GEDIZ (KUTAHYA)                         

08:45:30  39.1147   28.2783        5.0      -.-  1.7  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

08:24:47  39.2072   28.0957        7.7      -.-  2.7  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

08:20:46  39.2452   28.1252        8.5      -.-  1.3  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

08:15:58  39.1897   28.2070        7.7      -.-  1.8  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

07:49:49  39.1745   28.1785       10.1      -.-  2.2  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

07:43:21  39.1712   28.1652        9.6      -.-  1.7  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

07:17:34  39.1677   28.1507       12.4      -.-  3.0  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

07:12:28  39.1788   28.2225        9.9      -.-  1.6  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

07:07:00  39.2250   29.0452        6.3      -.-  1.0  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         

06:56:32  39.2235   29.0297       15.3      -.-  1.5  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                           

06:48:37  39.1637   28.2175        6.9      -.-  1.2  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

06:45:07  37.9083   36.4552        1.2      -.-  1.6  -.-   DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               

06:29:43  39.1622   28.2902       13.4      -.-  1.2  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

06:18:10  39.2188   28.0560       11.2      -.-  2.9  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

06:10:22  37.9423   36.3423        5.0      -.-  1.4  -.-   YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

06:07:16  40.6085   27.8672       11.7      -.-  3.2  -.-   ERDEK ACIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI)         

06:03:48  37.9758   36.3842        7.5      -.-  2.0  -.-   HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     

05:55:39  39.0930   28.1352        4.9      -.-  1.4  -.-   HANPASA-AKHISAR (MANISA)                          

05:53:01  37.9430   38.0158        5.0      -.-  1.5  -.-   RESADIYE-DOGANSEHIR (MALATYA)                     

05:45:13  39.1923   27.7318        7.4      -.-  1.3  -.-   BAYAT-SOMA (MANISA)                               

05:37:49  40.5918   27.9165        7.7      -.-  1.8  -.-   ERDEK ACIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI)         

05:22:00  39.2387   28.0977        8.2      -.-  1.6  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

05:01:04  39.1922   28.1358        9.7      -.-  1.8  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

04:53:37  35.0118   33.4558       17.1      -.-  0.8  -.-   KIBRIS-LEFKOSA                                    

04:40:33  39.2148   28.1215       10.4      -.-  1.2  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

04:38:22  39.1753   28.2277        8.0      -.-  1.6  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

04:32:35  39.6840   26.4672       19.9      -.-  1.5  -.-   MISVAK-AYVACIK (CANAKKALE)                        

04:17:49  38.7145   40.3263       13.0      -.-  1.5  -.-   DEDEBAGI-GENC (BINGOL)                            

03:57:59  40.3297   27.7808       14.8      -.-  2.3  -.-   HIDIRKOY-BANDIRMA (BALIKESIR)                     

03:56:04  40.3427   27.7788       12.0      -.-  1.7  -.-   ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                    

03:43:37  39.1828   28.1370       10.0      -.-  2.1  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

03:41:56  38.5025   38.0342        3.1      -.-  1.3  -.-   ILICAK-AKCADAG (MALATYA)                          

03:28:30  39.1425   28.2540       10.9      -.-  1.5  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

03:18:44  39.3902   26.0775        5.5      -.-  2.2  -.-   BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)           

02:59:15  39.1320   28.1165       12.9      -.-  1.4  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

02:56:35  39.1942   28.1475        8.5      -.-  1.4  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

02:44:17  39.2160   28.1532       13.0      -.-  3.1  3.0   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

02:16:58  38.9513   26.0943        7.7      -.-  2.2  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 

02:14:19  39.2978   27.8952        2.6      -.-  1.7  -.-   FIRDANLAR-KIRKAGAC (MANISA)                       

02:01:36  39.1535   28.2843        9.4      -.-  2.1  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

01:59:09  38.1247   37.4548        5.0      -.-  1.5  -.-   SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                

01:36:24  37.9132   36.6472        5.0      -.-  2.2  -.-   TEKIR-(KAHRAMANMARAS)                             

01:25:10  40.3755   27.2460        5.2      -.-  0.9  -.-   ORTULUCE-BIGA (CANAKKALE)      

İlgili Konular: #deprem #Son depremler #deprem mi oldu