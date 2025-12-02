Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 2 Aralık 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 2 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
2 ARALIK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:50:23 39.0035 29.7230 6.6 -.- 2.9 -.- CUKUROREN-GEDIZ (KUTAHYA)
08:45:30 39.1147 28.2783 5.0 -.- 1.7 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:24:47 39.2072 28.0957 7.7 -.- 2.7 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:20:46 39.2452 28.1252 8.5 -.- 1.3 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:15:58 39.1897 28.2070 7.7 -.- 1.8 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:49:49 39.1745 28.1785 10.1 -.- 2.2 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:43:21 39.1712 28.1652 9.6 -.- 1.7 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:17:34 39.1677 28.1507 12.4 -.- 3.0 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:12:28 39.1788 28.2225 9.9 -.- 1.6 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:07:00 39.2250 29.0452 6.3 -.- 1.0 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
06:56:32 39.2235 29.0297 15.3 -.- 1.5 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
06:48:37 39.1637 28.2175 6.9 -.- 1.2 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:45:07 37.9083 36.4552 1.2 -.- 1.6 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
06:29:43 39.1622 28.2902 13.4 -.- 1.2 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:18:10 39.2188 28.0560 11.2 -.- 2.9 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:10:22 37.9423 36.3423 5.0 -.- 1.4 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
06:07:16 40.6085 27.8672 11.7 -.- 3.2 -.- ERDEK ACIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI)
06:03:48 37.9758 36.3842 7.5 -.- 2.0 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
05:55:39 39.0930 28.1352 4.9 -.- 1.4 -.- HANPASA-AKHISAR (MANISA)
05:53:01 37.9430 38.0158 5.0 -.- 1.5 -.- RESADIYE-DOGANSEHIR (MALATYA)
05:45:13 39.1923 27.7318 7.4 -.- 1.3 -.- BAYAT-SOMA (MANISA)
05:37:49 40.5918 27.9165 7.7 -.- 1.8 -.- ERDEK ACIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI)
05:22:00 39.2387 28.0977 8.2 -.- 1.6 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:01:04 39.1922 28.1358 9.7 -.- 1.8 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:53:37 35.0118 33.4558 17.1 -.- 0.8 -.- KIBRIS-LEFKOSA
04:40:33 39.2148 28.1215 10.4 -.- 1.2 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:38:22 39.1753 28.2277 8.0 -.- 1.6 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:32:35 39.6840 26.4672 19.9 -.- 1.5 -.- MISVAK-AYVACIK (CANAKKALE)
04:17:49 38.7145 40.3263 13.0 -.- 1.5 -.- DEDEBAGI-GENC (BINGOL)
03:57:59 40.3297 27.7808 14.8 -.- 2.3 -.- HIDIRKOY-BANDIRMA (BALIKESIR)
03:56:04 40.3427 27.7788 12.0 -.- 1.7 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
03:43:37 39.1828 28.1370 10.0 -.- 2.1 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:41:56 38.5025 38.0342 3.1 -.- 1.3 -.- ILICAK-AKCADAG (MALATYA)
03:28:30 39.1425 28.2540 10.9 -.- 1.5 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:18:44 39.3902 26.0775 5.5 -.- 2.2 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
02:59:15 39.1320 28.1165 12.9 -.- 1.4 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:56:35 39.1942 28.1475 8.5 -.- 1.4 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:44:17 39.2160 28.1532 13.0 -.- 3.1 3.0 MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:16:58 38.9513 26.0943 7.7 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
02:14:19 39.2978 27.8952 2.6 -.- 1.7 -.- FIRDANLAR-KIRKAGAC (MANISA)
02:01:36 39.1535 28.2843 9.4 -.- 2.1 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:59:09 38.1247 37.4548 5.0 -.- 1.5 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
01:36:24 37.9132 36.6472 5.0 -.- 2.2 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS)
01:25:10 40.3755 27.2460 5.2 -.- 0.9 -.- ORTULUCE-BIGA (CANAKKALE)