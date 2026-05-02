Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 2 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

2.05.2026 09:10:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 2 Mayıs 2026 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 2 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

2 MAYIS'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.05.02 08:53:21    -.-  3.1  3.1   GOLCUK-ULA (MUGLA)                           

2026.05.02 07:59:07        -.-  2.4  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)               

2026.05.02 07:52:46   -.-  2.2  -.-   TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)      

2026.05.02 06:50:10      -.-  1.4  -.-   GURLEYIK-DALAMAN (MUGLA)                     

2026.05.02 06:43:31     -.-  2.7  -.-   GURCISTAN                                    

2026.05.02 05:08:12     -.-  1.4  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                      

2026.05.02 04:30:31      -.-  1.7  -.-   TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)       

