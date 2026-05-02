AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 2 Mayıs 2026 Cumartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 2 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

2 MAYIS'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.05.02 08:53:21 -.- 3.1 3.1 GOLCUK-ULA (MUGLA)

2026.05.02 07:59:07 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

2026.05.02 07:52:46 -.- 2.2 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)

2026.05.02 06:50:10 -.- 1.4 -.- GURLEYIK-DALAMAN (MUGLA)

2026.05.02 06:43:31 -.- 2.7 -.- GURCISTAN

2026.05.02 05:08:12 -.- 1.4 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)

2026.05.02 04:30:31 -.- 1.7 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)