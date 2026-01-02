Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 2 Ocak 2026 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 2 Ocak 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
2 OCAK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
2026.01.02 08:19:37 -.- 1.5 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.02 07:56:08 -.- 1.4 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.02 07:51:02 -.- 1.9 -.- YASSIOREN-DURSUNBEY (BALIKESIR)
2026.01.02 07:48:23 -.- 1.7 -.- HACET-KIRKAGAC (MANISA)
2026.01.02 07:00:19 -.- 1.8 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.02 06:51:40 -.- 1.9 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.02 06:49:13 -.- 1.1 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.01.02 06:34:27 -.- 1.1 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)