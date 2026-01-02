Cumhuriyet Gazetesi Logo
2.01.2026 09:27:00
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 2 Ocak 2026 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 2 Ocak 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 2 Ocak 2026 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor.

2 OCAK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.01.02 08:19:37   -.-  1.5  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2026.01.02 07:56:08   -.-  1.4  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

2026.01.02 07:51:02   -.-  1.9  -.-   YASSIOREN-DURSUNBEY (BALIKESIR)                

2026.01.02 07:48:23  -.-  1.7  -.-   HACET-KIRKAGAC (MANISA)                        

2026.01.02 07:00:19  -.-  1.8  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2026.01.02 06:51:40  -.-  1.9  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

2026.01.02 06:49:13  -.-  1.1  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2026.01.02 06:34:27  -.-  1.1  -.-   EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)              

