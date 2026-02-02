Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 2 Şubat 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

2.02.2026 09:28:00
Haber Merkezi
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 2 Şubat 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

2 ŞUBAT'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:17:13  39.2468   29.0190        7.1      -.-  2.0  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                        

08:11:32  39.2078   29.0313       14.2      -.-  1.6  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                        

07:42:56  39.2268   29.0637       12.0      -.-  2.0  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                      

06:54:16  38.1863   37.2228       17.3      -.-  1.5  -.-   TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)              

06:03:45  38.1840   38.6542       19.3      -.-  1.6  -.-   ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA)                    

05:33:20  38.1508   37.8277       17.4      -.-  1.7  -.-   POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)                     

05:12:28  37.5768   36.1363        6.7      -.-  2.1  -.-   KOSEPINARI-KADIRLI (OSMANIYE)                  

05:02:45  37.5250   38.6943       13.8      -.-  1.1  -.-   HAYRAT-HILVAN (SANLIURFA)                      

04:56:56  37.6043   35.9947        3.6      -.-  2.1  -.-   BOZTAHTA-KOZAN (ADANA)                         

04:44:09  39.1672   28.2522       14.8      -.-  1.6  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

04:36:56  39.0872   28.2330       16.8      -.-  1.4  -.-   CICEKLI-GORDES (MANISA)                        

04:31:18  39.5798   25.9470       12.4      -.-  2.7  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)       

04:12:04  39.1500   28.2392        9.4      -.-  2.0  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

03:22:07  39.0232   27.4975        4.3      -.-  1.5  -.-   ELMADERE-KINIK (IZMIR)                         

02:48:00  39.2368   28.1620        9.5      -.-  1.3  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)                           

02:35:13  39.1458   28.2528        8.9      -.-  2.2  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

02:21:15  39.1355   28.2350       12.2      -.-  1.8  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

02:07:24  39.1925   28.0800       22.4      -.-  1.4  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

01:39:57  39.1948   29.4047        4.8      -.-  1.2  -.-   KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA)                    

01:37:43  39.4437   27.8963       14.3      -.-  2.2  -.-   BAYAT-(BALIKESIR)                              

01:03:42  39.2162   28.0635       15.3      -.-  1.2  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

