AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 2 Şubat 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
2 ŞUBAT'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:17:13 39.2468 29.0190 7.1 -.- 2.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
08:11:32 39.2078 29.0313 14.2 -.- 1.6 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
07:42:56 39.2268 29.0637 12.0 -.- 2.0 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
06:54:16 38.1863 37.2228 17.3 -.- 1.5 -.- TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
06:03:45 38.1840 38.6542 19.3 -.- 1.6 -.- ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA)
05:33:20 38.1508 37.8277 17.4 -.- 1.7 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)
05:12:28 37.5768 36.1363 6.7 -.- 2.1 -.- KOSEPINARI-KADIRLI (OSMANIYE)
05:02:45 37.5250 38.6943 13.8 -.- 1.1 -.- HAYRAT-HILVAN (SANLIURFA)
04:56:56 37.6043 35.9947 3.6 -.- 2.1 -.- BOZTAHTA-KOZAN (ADANA)
04:44:09 39.1672 28.2522 14.8 -.- 1.6 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:36:56 39.0872 28.2330 16.8 -.- 1.4 -.- CICEKLI-GORDES (MANISA)
04:31:18 39.5798 25.9470 12.4 -.- 2.7 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
04:12:04 39.1500 28.2392 9.4 -.- 2.0 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:22:07 39.0232 27.4975 4.3 -.- 1.5 -.- ELMADERE-KINIK (IZMIR)
02:48:00 39.2368 28.1620 9.5 -.- 1.3 -.- SINDIRGI (BALIKESIR)
02:35:13 39.1458 28.2528 8.9 -.- 2.2 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:21:15 39.1355 28.2350 12.2 -.- 1.8 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:07:24 39.1925 28.0800 22.4 -.- 1.4 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:39:57 39.1948 29.4047 4.8 -.- 1.2 -.- KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA)
01:37:43 39.4437 27.8963 14.3 -.- 2.2 -.- BAYAT-(BALIKESIR)
01:03:42 39.2162 28.0635 15.3 -.- 1.2 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)