Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 20 Ağustos 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
20 AĞUSTOS 'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:47:18 39.2190 28.1667 8.0 -.- 1.4 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:41:49 39.1507 28.1293 11.6 -.- 1.7 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:35:25 39.1938 28.1165 9.9 -.- 2.1 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:30:21 39.1853 28.0507 10.1 -.- 1.9 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:24:22 39.1815 28.1872 9.0 -.- 1.3 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:34:41 39.2680 28.1265 10.7 -.- 1.6 -.- IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:27:32 39.2553 28.1013 14.6 -.- 1.8 -.- KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:21:55 39.2347 28.1370 8.2 -.- 1.7 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:10:18 39.1752 28.2012 11.3 -.- 2.1 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:05:01 39.1335 28.1193 9.5 -.- 1.7 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:59:34 39.1707 28.1788 8.2 -.- 1.6 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:56:18 39.1798 28.2000 14.7 -.- 1.9 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:27:50 39.1703 28.0527 10.4 -.- 1.7 -.- SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
06:27:16 39.1918 28.1388 10.2 -.- 2.5 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:19:03 39.0860 28.1178 16.2 -.- 1.4 -.- HANPASA-AKHISAR (MANISA)
06:07:12 39.1700 28.1740 11.2 -.- 1.7 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:02:57 39.2533 28.0568 16.9 -.- 1.7 -.- ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:02:17 39.1830 28.1425 9.4 -.- 1.7 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:48:58 39.1888 28.1485 4.9 -.- 2.4 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:30:58 39.2000 28.0965 10.1 -.- 2.6 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:29:04 39.1825 28.1932 8.5 -.- 1.8 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:25:21 39.1900 28.1582 10.6 -.- 2.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:10:09 39.1640 28.1807 9.4 -.- 2.0 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:03:29 39.2095 28.1260 7.6 -.- 2.2 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:54:51 39.2143 28.1465 9.9 -.- 1.5 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:41:24 39.2542 28.1012 9.1 -.- 3.2 3.1 KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:38:44 39.1877 28.2253 9.3 -.- 2.2 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:29:28 39.2428 28.1002 7.4 -.- 1.1 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:16:45 39.2215 28.1677 14.2 -.- 1.3 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:12:04 39.0288 28.0630 22.4 -.- 1.0 -.- KOMURCU-AKHISAR (MANISA)
04:10:58 39.1760 28.1318 18.6 -.- 1.5 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:07:38 39.1997 28.1010 10.5 -.- 1.7 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:04:36 39.1933 28.1687 10.6 -.- 1.6 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:56:38 39.1865 28.1522 13.5 -.- 2.2 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:51:20 39.2417 28.1108 14.5 -.- 1.9 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:50:46 39.2475 28.0337 13.2 -.- 1.8 -.- KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:41:15 39.2587 28.0908 13.4 -.- 3.7 3.6 KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:29:16 39.2035 28.1665 7.1 -.- 2.2 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:26:14 39.2517 28.0943 8.6 -.- 3.0 3.1 KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:18:42 39.1795 28.1173 10.9 -.- 1.9 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:12:01 39.2208 28.0880 10.9 -.- 1.5 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:50:41 39.1743 28.1282 13.7 -.- 2.3 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:43:11 39.1718 28.1103 14.4 -.- 2.3 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:30:22 39.1502 28.1332 11.8 -.- 1.6 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:29:28 39.1778 28.1273 25.7 -.- 1.7 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:29:07 39.1878 28.1673 13.6 -.- 2.0 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:15:28 39.1885 28.1882 8.5 -.- 2.0 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:08:18 39.2968 28.1532 11.2 -.- 1.7 -.- KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:01:31 39.1992 28.2460 13.5 -.- 1.5 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:59:06 39.1830 28.2040 10.2 -.- 1.7 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:57:31 39.1822 28.2033 11.3 -.- 1.6 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:54:46 39.1837 28.1863 12.9 -.- 2.5 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:50:22 39.2355 28.0497 7.9 -.- 1.8 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:48:07 39.2073 28.1775 9.7 -.- 2.3 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:42:15 39.1952 28.1918 9.4 -.- 2.0 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:38:17 39.1750 28.1622 13.3 -.- 2.9 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:25:45 39.1962 28.2188 16.0 -.- 1.7 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:24:09 39.1867 28.1323 8.1 -.- 1.6 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:20:21 39.2002 28.2040 9.8 -.- 3.3 3.4 ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:16:55 39.1935 28.1798 8.0 -.- 3.2 3.2 YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:14:32 39.1950 28.1892 8.5 -.- 3.4 3.6 YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:13:43 39.1883 28.2180 8.9 -.- 2.9 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:10:34 39.2072 28.1997 10.6 -.- 4.3 4.3 YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:02:39 39.2375 28.0738 7.5 -.- 2.1 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:57:22 39.2293 27.9728 10.7 -.- 2.2 -.- HACET-KIRKAGAC (MANISA)
00:53:57 39.2415 28.0590 9.3 -.- 1.6 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:50:13 39.1462 28.1565 9.8 -.- 1.1 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:48:52 39.2387 28.0888 6.0 -.- 1.9 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:43:16 39.1895 28.1025 14.0 -.- 2.6 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:34:50 39.1548 28.1350 12.6 -.- 2.4 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:23:34 39.1617 28.1063 9.0 -.- 2.1 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:22:33 39.2618 28.1725 8.0 -.- 2.0 -.- SINDIRGI (BALIKESIR)
00:19:35 39.2647 28.1785 8.3 -.- 1.5 -.- CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:14:55 39.2243 28.1837 7.5 -.- 1.4 -.- SINDIRGI (BALIKESIR)
00:11:29 39.1740 28.1758 10.5 -.- 1.2 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:07:23 39.1642 28.1540 10.0 -.- 1.4 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)