Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 20 Ağustos 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

20.08.2025 09:06:00
Haber Merkezi
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 20 Ağustos 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

20 AĞUSTOS 'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:47:18  39.2190   28.1667        8.0      -.-  1.4  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                 
08:41:49  39.1507   28.1293       11.6      -.-  1.7  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                
08:35:25  39.1938   28.1165        9.9      -.-  2.1  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                 
08:30:21  39.1853   28.0507       10.1      -.-  1.9  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                
08:24:22  39.1815   28.1872        9.0      -.-  1.3  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                    
07:34:41  39.2680   28.1265       10.7      -.-  1.6  -.-   IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)                  
07:27:32  39.2553   28.1013       14.6      -.-  1.8  -.-   KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)                  
07:21:55  39.2347   28.1370        8.2      -.-  1.7  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                  
07:10:18  39.1752   28.2012       11.3      -.-  2.1  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                    
07:05:01  39.1335   28.1193        9.5      -.-  1.7  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                
06:59:34  39.1707   28.1788        8.2      -.-  1.6  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                    
06:56:18  39.1798   28.2000       14.7      -.-  1.9  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                    
06:27:50  39.1703   28.0527       10.4      -.-  1.7  -.-   SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)                      
06:27:16  39.1918   28.1388       10.2      -.-  2.5  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                 
06:19:03  39.0860   28.1178       16.2      -.-  1.4  -.-   HANPASA-AKHISAR (MANISA)                      
06:07:12  39.1700   28.1740       11.2      -.-  1.7  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                
06:02:57  39.2533   28.0568       16.9      -.-  1.7  -.-   ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                
06:02:17  39.1830   28.1425        9.4      -.-  1.7  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                 
05:48:58  39.1888   28.1485        4.9      -.-  2.4  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                 
05:30:58  39.2000   28.0965       10.1      -.-  2.6  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                   
05:29:04  39.1825   28.1932        8.5      -.-  1.8  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                    
05:25:21  39.1900   28.1582       10.6      -.-  2.5  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                
05:10:09  39.1640   28.1807        9.4      -.-  2.0  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                    
05:03:29  39.2095   28.1260        7.6      -.-  2.2  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                   
04:54:51  39.2143   28.1465        9.9      -.-  1.5  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                  
04:41:24  39.2542   28.1012        9.1      -.-  3.2  3.1   KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)                  
04:38:44  39.1877   28.2253        9.3      -.-  2.2  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    
04:29:28  39.2428   28.1002        7.4      -.-  1.1  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)                    
04:16:45  39.2215   28.1677       14.2      -.-  1.3  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                 
04:12:04  39.0288   28.0630       22.4      -.-  1.0  -.-   KOMURCU-AKHISAR (MANISA)                      
04:10:58  39.1760   28.1318       18.6      -.-  1.5  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                 
04:07:38  39.1997   28.1010       10.5      -.-  1.7  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                   
04:04:36  39.1933   28.1687       10.6      -.-  1.6  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                 
03:56:38  39.1865   28.1522       13.5      -.-  2.2  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                
03:51:20  39.2417   28.1108       14.5      -.-  1.9  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                  
03:50:46  39.2475   28.0337       13.2      -.-  1.8  -.-   KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)                 
03:41:15  39.2587   28.0908       13.4      -.-  3.7  3.6   KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)                  
03:29:16  39.2035   28.1665        7.1      -.-  2.2  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                 
03:26:14  39.2517   28.0943        8.6      -.-  3.0  3.1   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)                    
03:18:42  39.1795   28.1173       10.9      -.-  1.9  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                 
03:12:01  39.2208   28.0880       10.9      -.-  1.5  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                   
02:50:41  39.1743   28.1282       13.7      -.-  2.3  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                 
02:43:11  39.1718   28.1103       14.4      -.-  2.3  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                 
02:30:22  39.1502   28.1332       11.8      -.-  1.6  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                
02:29:28  39.1778   28.1273       25.7      -.-  1.7  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                 
02:29:07  39.1878   28.1673       13.6      -.-  2.0  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                
02:15:28  39.1885   28.1882        8.5      -.-  2.0  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                 
02:08:18  39.2968   28.1532       11.2      -.-  1.7  -.-   KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR)                 
02:01:31  39.1992   28.2460       13.5      -.-  1.5  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    
01:59:06  39.1830   28.2040       10.2      -.-  1.7  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                    
01:57:31  39.1822   28.2033       11.3      -.-  1.6  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                    
01:54:46  39.1837   28.1863       12.9      -.-  2.5  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                    
01:50:22  39.2355   28.0497        7.9      -.-  1.8  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                   
01:48:07  39.2073   28.1775        9.7      -.-  2.3  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                 
01:42:15  39.1952   28.1918        9.4      -.-  2.0  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                 
01:38:17  39.1750   28.1622       13.3      -.-  2.9  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                
01:25:45  39.1962   28.2188       16.0      -.-  1.7  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    
01:24:09  39.1867   28.1323        8.1      -.-  1.6  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                 
01:20:21  39.2002   28.2040        9.8      -.-  3.3  3.4   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    
01:16:55  39.1935   28.1798        8.0      -.-  3.2  3.2   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                 
01:14:32  39.1950   28.1892        8.5      -.-  3.4  3.6   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                 
01:13:43  39.1883   28.2180        8.9      -.-  2.9  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    
01:10:34  39.2072   28.1997       10.6      -.-  4.3  4.3   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                 
01:02:39  39.2375   28.0738        7.5      -.-  2.1  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                   
00:57:22  39.2293   27.9728       10.7      -.-  2.2  -.-   HACET-KIRKAGAC (MANISA)                       
00:53:57  39.2415   28.0590        9.3      -.-  1.6  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                   
00:50:13  39.1462   28.1565        9.8      -.-  1.1  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                
00:48:52  39.2387   28.0888        6.0      -.-  1.9  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)                    
00:43:16  39.1895   28.1025       14.0      -.-  2.6  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                   
00:34:50  39.1548   28.1350       12.6      -.-  2.4  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                
00:23:34  39.1617   28.1063        9.0      -.-  2.1  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                 
00:22:33  39.2618   28.1725        8.0      -.-  2.0  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)                          
00:19:35  39.2647   28.1785        8.3      -.-  1.5  -.-   CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR)                 
00:14:55  39.2243   28.1837        7.5      -.-  1.4  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)                          
00:11:29  39.1740   28.1758       10.5      -.-  1.2  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                
00:07:23  39.1642   28.1540       10.0      -.-  1.4  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                

İlgili Konular: #deprem #Son depremler #deprem mi oldu