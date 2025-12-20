Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 20 Aralık 2025 Cumartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 20 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
20 ARALIK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:07:47 -.- 2.7 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
08:06:41 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
07:51:20 -.- 2.3 -.- KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE)
07:34:24 -.- 1.4 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:09:38 -.- 2.0 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:05:14 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI
06:53:34 -.- 3.0 -.- CAMLICA-HENDEK (SAKARYA)
06:43:16 -.- 1.8 -.- KOKLU-RESADIYE (TOKAT)
06:41:21 -.- 2.1 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:40:53 -.- 2.0 -.- GUZGULU-YEDISU (BINGOL)
06:39:51 -.- 2.1 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:30:43 -.- 1.4 -.- YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA)
06:29:58 -.- 1.3 -.- ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:23:23 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
06:10:46 -.- 1.2 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:11:17 -.- 1.2 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)
04:45:40 -.- 1.3 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)
04:41:19 -.- 2.0 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)
04:40:32 -.- 1.3 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)
04:39:43 -.- 1.4 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)
04:25:30 -.- 1.4 -.- ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
04:22:10 -.- 1.4 -.- PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:18:32 -.- 1.5 -.- RESADIYE-DOGANSEHIR (MALATYA)
03:54:04 -.- 2.0 -.- KARABURCEK-(CORUM)
03:48:41 -.- 1.8 -.- VAN GOLU
03:48:39 -.- 2.1 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
03:34:03 -.- 1.0 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:25:14 -.- 1.4 -.- IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:15:13 -.- 1.3 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:57:05 -.- 1.8 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:38:38 -.- 2.0 -.- KASPINAR-RESADIYE (TOKAT)
02:29:22 -.- 2.2 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
02:27:39 -.- 1.9 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:25:13 -.- 1.3 -.- TASBASI-DALAMAN (MUGLA)
02:24:54 -.- 1.5 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:09:09 -.- 1.3 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:57:59 -.- 1.9 -.- DONERTAS-TATVAN (BITLIS)
01:57:24 -.- 1.3 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:26:18 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI
01:25:12 -.- 2.8 -.- SINDIRGI (BALIKESIR)
01:21:11 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
00:53:26 -.- 1.4 -.- AKTARLI-PUTURGE (MALATYA)
00:38:23 -.- 1.8 -.- TEKNECIK-TATVAN (BITLIS)