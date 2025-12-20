Cumhuriyet Gazetesi Logo
20.12.2025 09:20:00
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 20 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 20 Aralık 2025 Cumartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 20 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 20 Aralık 2025 Cumartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 20 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu? 

20 ARALIK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:07:47 -.-  2.7  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 

08:06:41 -.-  2.5  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 

07:51:20 -.-  2.3  -.-   KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE)                      

07:34:24 -.-  1.4  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

07:09:38 -.-  2.0  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

07:05:14 -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                        

06:53:34 -.-  3.0  -.-   CAMLICA-HENDEK (SAKARYA)                          

06:43:16 -.-  1.8  -.-   KOKLU-RESADIYE (TOKAT)                            

06:41:21 -.-  2.1  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

06:40:53 -.-  2.0  -.-   GUZGULU-YEDISU (BINGOL)                           

06:39:51 -.-  2.1  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

06:30:43 -.-  1.4  -.-   YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA)                            

06:29:58 -.-  1.3  -.-   ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

06:23:23 -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                           

06:10:46 -.-  1.2  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

05:11:17 -.-  1.2  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                          

04:45:40 -.-  1.3  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                          

04:41:19 -.-  2.0  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                          

04:40:32 -.-  1.3  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                          

04:39:43 -.-  1.4  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                          

04:25:30 -.-  1.4  -.-   ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                     

04:22:10 -.-  1.4  -.-   PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

04:18:32 -.-  1.5  -.-   RESADIYE-DOGANSEHIR (MALATYA)                     

03:54:04 -.-  2.0  -.-   KARABURCEK-(CORUM)                                

03:48:41 -.-  1.8  -.-   VAN GOLU                                          

03:48:39 -.-  2.1  -.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)                         

03:34:03 -.-  1.0  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

03:25:14 -.-  1.4  -.-   IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

03:15:13 -.-  1.3  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

02:57:05 -.-  1.8  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

02:38:38 -.-  2.0  -.-   KASPINAR-RESADIYE (TOKAT)                         

02:29:22 -.-  2.2  -.-   CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                    

02:27:39 -.-  1.9  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

02:25:13 -.-  1.3  -.-   TASBASI-DALAMAN (MUGLA)                           

02:24:54 -.-  1.5  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

02:09:09 -.-  1.3  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

01:57:59 -.-  1.9  -.-   DONERTAS-TATVAN (BITLIS)                          

01:57:24 -.-  1.3  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

01:26:18 -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        

01:25:12 -.-  2.8  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)                              

01:21:11 -.-  2.8  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

00:53:26 -.-  1.4  -.-   AKTARLI-PUTURGE (MALATYA)                         

00:38:23 -.-  1.8  -.-   TEKNECIK-TATVAN (BITLIS)                          

