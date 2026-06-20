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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 20 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 20 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

20.06.2026 09:04:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 20 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 20 Haziran 2026 Cuma günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! 20 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, bugün nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte 20 Haziran 2026 tarihli güncel son depremler listesi ve tüm ayrıntılar...

20 HAZİRAN'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.06.20 08:36:43-.-  1.4  -.-   KOBAKLAR-GORDES (MANISA)                          

2026.06.20 07:49:41    -.-  1.9  -.-   UCOCAK-ARICAK (ELAZIG)                            

2026.06.20 07:45:29   -.-  1.5  -.-   KARAKAS-ARICAK (ELAZIG)                           

2026.06.20 07:42:20  -.-  2.9  -.-   UCOCAK-ARICAK (ELAZIG)                            

2026.06.20 07:21:47   -.-  1.2  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                         

2026.06.20 07:19:11 -.-  1.4  -.-   TEPEBOZ-KARABURUN (IZMIR)                         

2026.06.20 07:08:06     -.-  3.5  3.4   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        

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