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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 20 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 20 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

20.04.2026 09:13:00
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 20 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 20 Nisan 2026 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 20 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 20 Nisan 2026 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 20 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

20 NİSAN'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:22:54  38.6578   30.4973       13.5      -.-  1.5  -.-   BUYUKKALECIK-(AFYONKARAHISAR)                     

07:50:13  36.7057   36.0803        5.3      -.-  1.4  -.-   SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY)                       

07:49:40  39.2632   28.9878        5.2      -.-  1.3  -.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)                         

07:42:20  37.8545   36.4527       13.1      -.-  2.0  -.-   KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)                           

07:36:50  38.9680   38.1575       11.7      -.-  1.6  -.-   COBANDERE-ARGUVAN (MALATYA)                       

07:28:03  38.9435   37.9270        5.0      -.-  1.5  -.-   BASAK-HEKIMHAN (MALATYA)                          

07:09:01  40.8733   31.7772        5.4      -.-  2.1  -.-   MERKESLER-(BOLU)                                  

07:07:05  40.0207   40.2682       13.3      -.-  2.4  -.-   YAYLALAR-(BAYBURT)                                

07:05:13  38.1093   38.4685        8.1      -.-  2.7  -.-   KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN)                        

07:02:23  40.9212   43.2170       10.4      -.-  2.1  -.-   KARDESTEPE-ARPACAY (KARS)                         

06:18:47  40.1677   23.6110        5.0      -.-  2.0  -.-   YUNANISTAN                                        

06:14:23  37.4673   37.1582        9.7      -.-  1.5  -.-   DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)         

05:57:25  34.9197   25.9835        7.4      -.-  2.3  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    

05:55:49  34.9238   25.9462        5.8      -.-  2.0  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    

05:50:29  37.6515   36.4518        7.8      -.-  1.8  -.-   EMIRLER-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                   

05:44:10  38.6003   27.9217        5.4      -.-  2.1  -.-   DERICI-AHMETLI (MANISA)                           

05:41:41  38.5883   27.8463       16.1      -.-  1.3  -.-   CANBAZLI-AHMETLI (MANISA)                         

05:39:12  39.1493   28.3003       11.5      -.-  2.6  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

05:25:54  39.6152   27.9803       12.1      -.-  1.7  -.-   OVAKOY-(BALIKESIR)                                

05:14:45  38.0862   28.9470        5.0      -.-  2.5  -.-   HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI)                           

05:08:51  39.2227   28.9992       17.9      -.-  1.1  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

04:46:31  39.1947   28.1297        8.7      -.-  1.5  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

04:17:09  36.4845   36.3317        8.2      -.-  1.4  -.-   KARATAS-KIRIKHAN (HATAY)                          

04:16:54  39.1545   25.8645        7.3      -.-  1.4  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        

04:02:40  38.1510   36.8902        5.0      -.-  2.1  -.-   ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                      

03:28:19  39.1773   28.9635       18.0      -.-  0.8  -.-   NASA-SIMAV (KUTAHYA)                              

03:11:33  38.2932   38.7628       12.7      -.-  1.2  -.-   KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)                       

02:57:50  36.9640   29.0007        7.9      -.-  1.7  -.-   BOZBEL-DALAMAN (MUGLA)                            

02:39:06  38.6187   39.5273       10.6      -.-  1.8  -.-   DEGIRMENONU-(ELAZIG)                              

02:31:44  40.8418   28.8608       18.4      -.-  1.4  -.-   MARMARA DENIZI                                    

01:51:06  37.3227   37.1550        5.4      -.-  1.3  -.-   CICEK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                    

01:31:57  40.0293   33.2193       22.1      -.-  1.0  -.-   AHMETADIL-AKYURT (ANKARA)                         

00:43:47  39.2213   29.0067       12.2      -.-  0.9  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                           

00:26:53  39.3940   26.3207        2.3      -.-  1.9  -.-   EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)                      

00:15:37  39.0555   29.8392        4.0      -.-  1.2  -.-   ISIKLAR-ALTINTAS (KUTAHYA)                        

İlgili Konular: #deprem #afad #Son depremler