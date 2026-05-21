Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 21 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

21.05.2026 09:25:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 21 Mayıs 2026 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! Malatya'da deprem mi oldu? 21 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

21 MAYIS'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.05.21 08:16:27   -.-  1.4  -.-   YENIKOY-(TEKIRDAG)                             

2026.05.21 07:23:40    -.-  1.3  -.-   GULUMUSAGI-(MALATYA)                           

2026.05.21 07:21:39     -.-  2.1  -.-   GUVERCINLI-PATNOS (AGRI)                       

2026.05.21 07:07:27     -.-  1.2  -.-   CINARKOY-KUSADASI (AYDIN)                      

2026.05.21 06:58:14       -.-  1.2  -.-   DARIYERI-DALAMAN (MUGLA)                       

2026.05.21 06:51:02    -.-  1.8  -.-   BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE)                     

2026.05.21 06:46:32    -.-  3.6  -.-   KURUCAN-SARAY (VAN)                            

2026.05.21 06:41:16     -.-  1.3  -.-   DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

