Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 22 Aralık 2025 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 22 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
22 ARALIK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
09:13:23 39.3623 44.0512 15.8 -.- 1.8 -.- KIZILKAYA-DOGUBAYAZIT (AGRI)
09:04:13 36.6835 28.2497 55.7 -.- 1.7 -.- OSMANIYE-MARMARIS (MUGLA)
08:40:50 39.2202 28.1282 11.2 -.- 1.2 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:24:10 39.1795 28.3258 7.5 -.- 1.6 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:00:09 39.0925 28.3240 10.8 -.- 1.9 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA)
07:51:52 39.8543 25.7000 6.1 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI
07:47:20 37.8132 28.9723 17.4 -.- 1.6 -.- YESILYAYLA-(DENIZLI)
07:31:01 40.3108 24.1068 14.2 -.- 2.3 -.- YUNANISTAN
07:19:38 40.3335 24.0892 12.6 -.- 1.6 -.- YUNANISTAN
06:16:01 39.1475 27.9340 2.1 -.- 1.9 -.- YAYKIN-AKHISAR (MANISA)
05:57:58 39.1633 27.9482 9.6 -.- 1.8 -.- KOBASDERE-AKHISAR (MANISA)
05:50:06 39.2417 28.9468 7.0 -.- 1.7 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
05:49:02 37.8083 36.2273 5.0 -.- 1.8 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)
05:35:53 39.2315 28.1098 7.1 -.- 1.4 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:33:32 40.7028 29.2533 7.7 -.- 2.2 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)
04:20:04 39.2605 28.0833 8.7 -.- 1.5 -.- ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:11:20 39.2522 28.9455 3.5 -.- 1.9 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
03:40:32 39.2475 28.9948 8.6 -.- 1.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
03:25:06 39.2067 28.1772 6.9 -.- 1.5 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:16:45 38.0398 37.4075 1.3 -.- 1.6 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
03:05:21 39.2057 28.1208 11.7 -.- 2.2 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:54:45 39.1733 28.2733 9.4 -.- 1.4 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:26:47 39.2425 27.9357 10.0 -.- 2.2 -.- HACET-KIRKAGAC (MANISA)
01:18:25 38.1598 38.1888 1.3 -.- 2.2 -.- ATALAR-YESILYURT (MALATYA)
01:08:40 39.1553 27.9110 7.3 -.- 1.3 -.- YAYKIN-AKHISAR (MANISA)
01:07:08 38.4895 39.6715 5.4 -.- 1.7 -.- KASLICA-MADEN (ELAZIG)
00:25:24 39.1685 27.9495 10.7 -.- 3.5 3.4 AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)
00:23:02 39.1503 27.9400 3.7 -.- 2.6 -.- YAYKIN-AKHISAR (MANISA)
00:03:58 39.1345 27.9257 1.3 -.- 1.9 -.- YAYKIN-AKHISAR (MANISA)