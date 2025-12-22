Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 22 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 22 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

22.12.2025 09:41:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 22 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 22 Aralık 2025 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 22 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 22 Aralık 2025 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 22 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

22 ARALIK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

09:13:23  39.3623   44.0512       15.8      -.-  1.8  -.-   KIZILKAYA-DOGUBAYAZIT (AGRI)                    

09:04:13  36.6835   28.2497       55.7      -.-  1.7  -.-   OSMANIYE-MARMARIS (MUGLA)                       

08:40:50  39.2202   28.1282       11.2      -.-  1.2  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

08:24:10  39.1795   28.3258        7.5      -.-  1.6  -.-   KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)               

08:00:09  39.0925   28.3240       10.8      -.-  1.9  -.-   KOBAKLAR-GORDES (MANISA)                        

07:51:52  39.8543   25.7000        6.1      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                      

07:47:20  37.8132   28.9723       17.4      -.-  1.6  -.-   YESILYAYLA-(DENIZLI)                            

07:31:01  40.3108   24.1068       14.2      -.-  2.3  -.-   YUNANISTAN                                      

07:19:38  40.3335   24.0892       12.6      -.-  1.6  -.-   YUNANISTAN                                      

06:16:01  39.1475   27.9340        2.1      -.-  1.9  -.-   YAYKIN-AKHISAR (MANISA)                         

05:57:58  39.1633   27.9482        9.6      -.-  1.8  -.-   KOBASDERE-AKHISAR (MANISA)                      

05:50:06  39.2417   28.9468        7.0      -.-  1.7  -.-   YENILER-SIMAV (KUTAHYA)                         

05:49:02  37.8083   36.2273        5.0      -.-  1.8  -.-   KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)                   

05:35:53  39.2315   28.1098        7.1      -.-  1.4  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

04:33:32  40.7028   29.2533        7.7      -.-  2.2  -.-   YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)                

04:20:04  39.2605   28.0833        8.7      -.-  1.5  -.-   ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

04:11:20  39.2522   28.9455        3.5      -.-  1.9  -.-   YENILER-SIMAV (KUTAHYA)                         

03:40:32  39.2475   28.9948        8.6      -.-  1.7  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                         

03:25:06  39.2067   28.1772        6.9      -.-  1.5  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

03:16:45  38.0398   37.4075        1.3      -.-  1.6  -.-   AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                  

03:05:21  39.2057   28.1208       11.7      -.-  2.2  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

02:54:45  39.1733   28.2733        9.4      -.-  1.4  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

01:26:47  39.2425   27.9357       10.0      -.-  2.2  -.-   HACET-KIRKAGAC (MANISA)                         

01:18:25  38.1598   38.1888        1.3      -.-  2.2  -.-   ATALAR-YESILYURT (MALATYA)                      

01:08:40  39.1553   27.9110        7.3      -.-  1.3  -.-   YAYKIN-AKHISAR (MANISA)                         

01:07:08  38.4895   39.6715        5.4      -.-  1.7  -.-   KASLICA-MADEN (ELAZIG)                          

00:25:24  39.1685   27.9495       10.7      -.-  3.5  3.4   AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)                       

00:23:02  39.1503   27.9400        3.7      -.-  2.6  -.-   YAYKIN-AKHISAR (MANISA)                         

00:03:58  39.1345   27.9257        1.3      -.-  1.9  -.-   YAYKIN-AKHISAR (MANISA)                         

İlgili Konular: #deprem #Son depremler #deprem mi oldu