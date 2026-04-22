AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 22 Nisan 2026 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 22 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
22 NİSAN'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
09:12:23 37.3828 28.5992 6.8 -.- 2.8 -.- KUZLUK-(MUGLA)
08:46:15 37.0853 28.4413 17.6 -.- 1.2 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA)
08:40:51 37.1132 28.4263 14.2 -.- 1.6 -.- ULA (MUGLA)
08:34:21 37.1115 28.4577 5.0 -.- 2.5 -.- ULA (MUGLA)
08:24:01 39.1343 28.2365 9.2 -.- 1.3 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:10:35 39.2652 28.9717 12.2 -.- 1.5 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
07:37:59 38.4305 37.5063 5.0 -.- 1.7 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)
07:14:19 40.7925 31.5035 13.0 -.- 1.1 -.- KIZILAGIL-(BOLU)
07:08:11 38.2647 38.2953 16.5 -.- 1.1 -.- GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA)
05:56:27 38.5257 26.9610 6.2 -.- 2.1 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
05:41:13 37.9340 36.3437 1.7 -.- 2.5 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
05:31:59 35.8245 32.1100 19.7 -.- 1.6 -.- AKDENIZ
05:29:53 36.9495 29.3387 5.3 -.- 1.4 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI)
05:05:14 38.4323 38.0547 7.1 -.- 1.7 -.- ASAGIORUKCU-AKCADAG (MALATYA)
04:41:48 39.6837 39.9053 6.5 -.- 1.7 -.- OTLUK-UZUMLU (ERZINCAN)
03:50:59 39.1770 28.1218 4.7 -.- 1.6 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:34:47 39.1632 40.2163 8.5 -.- 1.8 -.- CAN-KARAKOCAN (ELAZIG)
03:29:46 38.1207 36.9332 3.5 -.- 1.8 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
03:18:19 37.8137 28.7143 5.0 -.- 1.3 -.- KARACAOREN-KARACASU (AYDIN)
02:24:36 39.1808 28.2298 12.5 -.- 0.8 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:06:07 36.2263 25.6197 8.1 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI
01:50:58 39.3952 26.2783 16.1 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
01:43:11 40.3195 24.1005 5.8 -.- 1.3 -.- YUNANISTAN
01:42:45 38.0077 36.1155 19.8 -.- 1.2 -.- SAIMBEYLI (ADANA)
01:40:34 35.0202 25.9478 2.0 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
01:21:57 38.4368 37.9812 5.8 -.- 2.1 -.- FATIH-AKCADAG (MALATYA)
01:21:13 37.1218 28.5057 5.2 -.- 1.5 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA)
01:03:24 39.2482 28.9858 6.2 -.- 2.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
00:59:28 37.8343 36.1948 2.1 -.- 1.7 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)
00:50:03 37.2340 38.6135 6.8 -.- 1.3 -.- BUGLUCA-BOZOVA (SANLIURFA)
00:37:46 36.1492 35.9117 12.6 -.- 1.6 -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY)
00:25:01 37.9958 36.5897 5.4 -.- 1.4 -.- KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
00:11:09 36.2540 25.6047 2.3 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI
00:10:04 39.2767 28.1508 8.2 -.- 1.1 -.- KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:07:38 34.9975 25.9748 5.0 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
00:07:03 34.8577 26.0102 5.6 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
00:03:30 40.8882 31.6742 15.3 -.- 1.2 -.- MESCICELE-(BOLU)