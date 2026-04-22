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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 22 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 22 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

22.04.2026 09:24:00
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 22 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 22 Nisan 2026 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 22 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 22 Nisan 2026 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 22 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

22 NİSAN'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

09:12:23  37.3828   28.5992        6.8      -.-  2.8  -.-   KUZLUK-(MUGLA)                             

08:46:15  37.0853   28.4413       17.6      -.-  1.2  -.-   YESILOVA-ULA (MUGLA)                       

08:40:51  37.1132   28.4263       14.2      -.-  1.6  -.-   ULA (MUGLA)                                

08:34:21  37.1115   28.4577        5.0      -.-  2.5  -.-   ULA (MUGLA)                                

08:24:01  39.1343   28.2365        9.2      -.-  1.3  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)              

08:10:35  39.2652   28.9717       12.2      -.-  1.5  -.-   KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)                   

07:37:59  38.4305   37.5063        5.0      -.-  1.7  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                    

07:14:19  40.7925   31.5035       13.0      -.-  1.1  -.-   KIZILAGIL-(BOLU)                           

07:08:11  38.2647   38.2953       16.5      -.-  1.1  -.-   GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA)              

05:56:27  38.5257   26.9610        6.2      -.-  2.1  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                 

05:41:13  37.9340   36.3437        1.7      -.-  2.5  -.-   YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)           

05:31:59  35.8245   32.1100       19.7      -.-  1.6  -.-   AKDENIZ                                    

05:29:53  36.9495   29.3387        5.3      -.-  1.4  -.-   GURSU-CAMELI (DENIZLI)                     

05:05:14  38.4323   38.0547        7.1      -.-  1.7  -.-   ASAGIORUKCU-AKCADAG (MALATYA)              

04:41:48  39.6837   39.9053        6.5      -.-  1.7  -.-   OTLUK-UZUMLU (ERZINCAN)                    

03:50:59  39.1770   28.1218        4.7      -.-  1.6  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)              

03:34:47  39.1632   40.2163        8.5      -.-  1.8  -.-   CAN-KARAKOCAN (ELAZIG)                     

03:29:46  38.1207   36.9332        3.5      -.-  1.8  -.-   TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)              

03:18:19  37.8137   28.7143        5.0      -.-  1.3  -.-   KARACAOREN-KARACASU (AYDIN)                

02:24:36  39.1808   28.2298       12.5      -.-  0.8  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)              

02:06:07  36.2263   25.6197        8.1      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                 

01:50:58  39.3952   26.2783       16.1      -.-  2.2  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                 

01:43:11  40.3195   24.1005        5.8      -.-  1.3  -.-   YUNANISTAN                                 

01:42:45  38.0077   36.1155       19.8      -.-  1.2  -.-   SAIMBEYLI (ADANA)                          

01:40:34  35.0202   25.9478        2.0      -.-  2.4  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                      

01:21:57  38.4368   37.9812        5.8      -.-  2.1  -.-   FATIH-AKCADAG (MALATYA)                    

01:21:13  37.1218   28.5057        5.2      -.-  1.5  -.-   ARMUTCUK-ULA (MUGLA)                       

01:03:24  39.2482   28.9858        6.2      -.-  2.2  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                    

00:59:28  37.8343   36.1948        2.1      -.-  1.7  -.-   KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)              

00:50:03  37.2340   38.6135        6.8      -.-  1.3  -.-   BUGLUCA-BOZOVA (SANLIURFA)                 

00:37:46  36.1492   35.9117       12.6      -.-  1.6  -.-   KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY)                  

00:25:01  37.9958   36.5897        5.4      -.-  1.4  -.-   KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)           

00:11:09  36.2540   25.6047        2.3      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                 

00:10:04  39.2767   28.1508        8.2      -.-  1.1  -.-   KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR)              

00:07:38  34.9975   25.9748        5.0      -.-  2.1  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                      

00:07:03  34.8577   26.0102        5.6      -.-  2.4  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)             

00:03:30  40.8882   31.6742       15.3      -.-  1.2  -.-   MESCICELE-(BOLU)                           

İlgili Konular: #deprem #afad #Son depremler