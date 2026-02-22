AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 22 Şubat 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 22 Şubat 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
22 ŞUBAT'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
2026.02.22 09:01:56 39.3913 38.6258 7.0 -.- 2.2 -.- YAKUPLU-ILIC (ERZINCAN)
2026.02.22 08:36:36 39.1267 28.3045 13.0 -.- 1.3 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.02.22 08:25:08 37.9050 42.6620 3.6 -.- 2.4 -.- GOKBUDAK-PERVARI (SIIRT)
2026.02.22 08:00:25 39.2177 28.0385 9.3 -.- 2.4 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.02.22 07:58:18 35.7687 28.5502 26.7 -.- 3.6 3.7 AKDENIZ
2026.02.22 07:54:54 39.1712 28.1653 6.3 -.- 3.6 3.6 SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.02.22 07:47:22 38.1150 37.7623 18.4 -.- 1.3 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
2026.02.22 07:40:49 39.1767 28.1632 5.4 -.- 3.5 3.4 SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.02.22 07:37:40 36.9762 27.4623 5.6 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
2026.02.22 07:11:30 36.7172 36.1090 11.3 -.- 2.0 -.- PAYAS-DORTYOL (HATAY)
2026.02.22 07:09:21 36.7073 36.0880 8.8 -.- 2.8 -.- SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY)
2026.02.22 06:56:48 38.1135 36.5875 9.2 -.- 1.6 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2026.02.22 06:41:11 37.8888 36.1845 9.6 -.- 1.3 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)
2026.02.22 06:40:20 39.0963 28.2665 16.3 -.- 1.3 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.02.22 06:24:45 34.8873 28.9307 9.8 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
2026.02.22 06:06:22 39.0063 25.6208 5.5 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI
2026.02.22 05:30:35 38.0672 42.6770 5.6 -.- 2.1 -.- YAYLAKONAK-BAHCESARAY (VAN)
2026.02.22 05:01:05 36.2448 28.0770 66.0 -.- 1.7 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ)
2026.02.22 04:58:30 39.2182 28.1210 12.8 -.- 1.3 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.02.22 04:56:08 37.3302 36.4923 2.3 -.- 1.2 -.- CITLI-DUZICI (OSMANIYE)
2026.02.22 03:41:02 38.4398 37.7162 7.1 -.- 1.3 -.- KAYNAK-DARENDE (MALATYA)
2026.02.22 03:34:54 38.7072 26.4800 11.0 -.- 1.8 -.- BOZKOY-KARABURUN (IZMIR)
2026.02.22 03:13:57 39.1782 28.2892 13.6 -.- 2.2 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.02.22 02:58:25 37.9768 36.5298 4.3 -.- 1.3 -.- KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2026.02.22 02:51:44 39.2310 28.1823 10.0 -.- 1.4 -.- SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.02.22 02:48:42 40.2120 31.7508 3.3 -.- 2.1 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
2026.02.22 02:43:03 37.8735 29.3933 12.9 -.- 1.2 -.- YOKUSBASI-HONAZ (DENIZLI)
2026.02.22 02:41:25 39.1838 28.2625 9.9 -.- 1.2 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.02.22 02:23:36 36.0732 27.1135 7.0 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI
2026.02.22 01:57:05 36.3572 36.0422 8.5 -.- 1.1 -.- KURTBAGI-ARSUZ (HATAY)
2026.02.22 01:41:36 39.2398 28.2657 10.0 -.- 1.3 -.- DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.02.22 01:24:39 37.0985 30.5718 7.3 -.- 1.6 -.- BIYIKLI-DOSEMEALTI (ANTALYA)
2026.02.22 01:09:01 39.2277 28.1455 9.5 -.- 1.7 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.02.22 00:43:22 36.6735 36.1013 8.8 -.- 2.6 -.- SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY)
2026.02.22 00:38:25 37.6673 35.4367 5.0 -.- 3.1 3.1 KUP-ALADAG (ADANA)
2026.02.22 00:20:08 39.1742 28.1540 13.1 -.- 1.1 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.02.22 00:02:59 37.0310 31.8148 6.2 -.- 2.2 -.- HUSAMETTINKOY-AKSEKI (ANTALYA)