Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 22 Şubat 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 22 Şubat 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

22.02.2026 09:21:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 22 Şubat 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 22 Şubat 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 22 Şubat 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 22 Şubat 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 22 Şubat 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Image

22 ŞUBAT'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.02.22 09:01:56  39.3913   38.6258        7.0      -.-  2.2  -.-   YAKUPLU-ILIC (ERZINCAN)                           

2026.02.22 08:36:36  39.1267   28.3045       13.0      -.-  1.3  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2026.02.22 08:25:08  37.9050   42.6620        3.6      -.-  2.4  -.-   GOKBUDAK-PERVARI (SIIRT)                          

2026.02.22 08:00:25  39.2177   28.0385        9.3      -.-  2.4  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

2026.02.22 07:58:18  35.7687   28.5502       26.7      -.-  3.6  3.7   AKDENIZ                                           

2026.02.22 07:54:54  39.1712   28.1653        6.3      -.-  3.6  3.6   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

2026.02.22 07:47:22  38.1150   37.7623       18.4      -.-  1.3  -.-   FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)                    

2026.02.22 07:40:49  39.1767   28.1632        5.4      -.-  3.5  3.4   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

2026.02.22 07:37:40  36.9762   27.4623        5.6      -.-  2.0  -.-   GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)                       

2026.02.22 07:11:30  36.7172   36.1090       11.3      -.-  2.0  -.-   PAYAS-DORTYOL (HATAY)                             

2026.02.22 07:09:21  36.7073   36.0880        8.8      -.-  2.8  -.-   SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY)                       

2026.02.22 06:56:48  38.1135   36.5875        9.2      -.-  1.6  -.-   KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 

2026.02.22 06:41:11  37.8888   36.1845        9.6      -.-  1.3  -.-   KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)                        

2026.02.22 06:40:20  39.0963   28.2665       16.3      -.-  1.3  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2026.02.22 06:24:45  34.8873   28.9307        9.8      -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                           

2026.02.22 06:06:22  39.0063   25.6208        5.5      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        

2026.02.22 05:30:35  38.0672   42.6770        5.6      -.-  2.1  -.-   YAYLAKONAK-BAHCESARAY (VAN)                       

2026.02.22 05:01:05  36.2448   28.0770       66.0      -.-  1.7  -.-   RODOS ADASI (AKDENIZ)                             

2026.02.22 04:58:30  39.2182   28.1210       12.8      -.-  1.3  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2026.02.22 04:56:08  37.3302   36.4923        2.3      -.-  1.2  -.-   CITLI-DUZICI (OSMANIYE)                           

2026.02.22 03:41:02  38.4398   37.7162        7.1      -.-  1.3  -.-   KAYNAK-DARENDE (MALATYA)                          

2026.02.22 03:34:54  38.7072   26.4800       11.0      -.-  1.8  -.-   BOZKOY-KARABURUN (IZMIR)                          

2026.02.22 03:13:57  39.1782   28.2892       13.6      -.-  2.2  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2026.02.22 02:58:25  37.9768   36.5298        4.3      -.-  1.3  -.-   KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

2026.02.22 02:51:44  39.2310   28.1823       10.0      -.-  1.4  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)                              

2026.02.22 02:48:42  40.2120   31.7508        3.3      -.-  2.1  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                      

2026.02.22 02:43:03  37.8735   29.3933       12.9      -.-  1.2  -.-   YOKUSBASI-HONAZ (DENIZLI)                         

2026.02.22 02:41:25  39.1838   28.2625        9.9      -.-  1.2  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2026.02.22 02:23:36  36.0732   27.1135        7.0      -.-  1.6  -.-   EGE DENIZI                                        

2026.02.22 01:57:05  36.3572   36.0422        8.5      -.-  1.1  -.-   KURTBAGI-ARSUZ (HATAY)                            

2026.02.22 01:41:36  39.2398   28.2657       10.0      -.-  1.3  -.-   DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

2026.02.22 01:24:39  37.0985   30.5718        7.3      -.-  1.6  -.-   BIYIKLI-DOSEMEALTI (ANTALYA)                      

2026.02.22 01:09:01  39.2277   28.1455        9.5      -.-  1.7  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2026.02.22 00:43:22  36.6735   36.1013        8.8      -.-  2.6  -.-   SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY)                       

2026.02.22 00:38:25  37.6673   35.4367        5.0      -.-  3.1  3.1   KUP-ALADAG (ADANA)                                

2026.02.22 00:20:08  39.1742   28.1540       13.1      -.-  1.1  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

2026.02.22 00:02:59  37.0310   31.8148        6.2      -.-  2.2  -.-   HUSAMETTINKOY-AKSEKI (ANTALYA)    

İlgili Konular: #deprem #Son depremler listesi #deprem mi oldu