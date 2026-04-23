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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 23 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 23 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

23.04.2026 09:00:00
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 23 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 23 Nisan 2026 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 23 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 23 Nisan 2026 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 23 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

23 NİSAN'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

07:42:54  38.7277   25.0632        9.9      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        

07:31:10  39.6970   24.1248        7.5      -.-  2.3  -.-   YUNANISTAN                                        

07:15:13  39.2262   28.1390        6.9      -.-  1.5  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

06:18:37  39.5425   26.1752        4.2      -.-  1.7  -.-   YUKARIKOY-AYVACIK (CANAKKALE)                     

06:05:39  37.9012   36.5015        1.2      -.-  1.4  -.-   DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               

05:52:08  34.9508   25.9977        5.0      -.-  2.2  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    

05:38:58  39.0440   25.8698        6.6      -.-  1.6  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 

05:32:38  39.5632   39.8473        9.0      -.-  1.5  -.-   BASKALECIK-PULUMUR (TUNCELI)                      

05:13:25  37.8720   35.2083        1.0      -.-  1.7  -.-   PINARBASI-CAMARDI (NIGDE)                         

04:58:24  38.0900   38.3918        5.0      -.-  2.0  -.-   KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       

04:51:47  38.1003   38.3632        5.0      -.-  1.6  -.-   TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)                     

04:20:28  39.2332   28.0997       14.5      -.-  1.2  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

04:19:07  39.9328   28.0703        5.0      -.-  0.9  -.-   KURUCAOLUK-SUSURLUK (BALIKESIR)                   

03:17:01  38.3058   26.6827        3.9      -.-  1.2  -.-   YAGCILAR-URLA (IZMIR)                             

03:10:53  33.9948   35.2525        5.0      -.-  3.1  3.4   DOGU AKDENIZ                                      

03:09:08  39.1325   29.5035        2.0      -.-  1.7  -.-   YUNUSLAR-GEDIZ (KUTAHYA)                          

03:01:59  37.8570   36.6525        8.4      -.-  1.2  -.-   DONGEL-(KAHRAMANMARAS)                            

02:56:34  40.1993   31.6875        7.0      -.-  1.6  -.-   SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)                          

02:54:18  37.8680   36.6403        7.9      -.-  3.0  -.-   DONGEL-(KAHRAMANMARAS)                            

02:50:06  40.1593   31.7200        2.2      -.-  2.1  -.-   SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)                          

02:44:54  36.6455   25.7318        5.0      -.-  1.5  -.-   EGE DENIZI                                        

02:29:58  37.9018   36.5050        7.2      -.-  1.7  -.-   DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               

01:37:50  39.2468   28.9768       11.6      -.-  1.2  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

01:31:55  37.0163   28.1830        6.8      -.-  1.4  -.-   GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)                       

01:25:40  38.2280   37.7553       11.8      -.-  1.5  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                         

01:17:34  37.3528   28.0415       11.0      -.-  1.4  -.-   YESILBAGCILAR-YATAGAN (MUGLA)                     

01:14:35  40.8645   31.5792        4.8      -.-  1.1  -.-   KOZLU-(BOLU)                                      

01:11:41  36.9858   34.7662        5.0      -.-  1.4  -.-   CINKOY-TARSUS (MERSIN)                            

00:55:40  39.2448   29.0177        8.5      -.-  2.2  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

00:49:01  36.8950   29.0970        5.0      -.-  1.2  -.-   DARIYERI-DALAMAN (MUGLA)                          

00:25:41  34.7067   24.1842        8.0      -.-  3.1  3.2   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    

00:20:17  39.0002   42.8373        5.9      -.-  1.6  -.-   KUCAK-PATNOS (AGRI)                               

00:16:29  37.6193   36.3798       16.3      -.-  1.7  -.-   YENIKOY-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                   

İlgili Konular: #deprem #afad #Son depremler