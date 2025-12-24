Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 24 Aralık 2025 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 24 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
24 ARALIK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
09:32:28 37.5843 35.6368 5.2 -.- 1.4 -.- GOKGOZ-KOZAN (ADANA)
09:23:21 39.1997 28.0413 8.6 -.- 1.2 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
09:07:45 39.2403 29.0377 4.9 -.- 1.3 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
08:33:29 39.2860 28.2127 17.4 -.- 1.4 -.- YUSUFCAM-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:16:35 39.1810 28.3238 8.0 -.- 1.4 -.- BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:09:19 38.1313 37.7918 12.5 -.- 1.9 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
07:50:16 39.2450 29.0150 8.5 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
07:45:39 39.1537 28.3090 14.7 -.- 1.4 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:43:29 41.0508 38.9460 6.4 -.- 1.7 -.- ISMAILBEYLI-GORELE (GIRESUN)
07:30:23 39.2040 28.1670 13.0 -.- 1.6 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:43:57 39.2000 28.2045 11.1 -.- 2.4 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:30:35 39.2588 28.0668 14.3 -.- 1.5 -.- ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:20:35 40.2685 34.8002 3.8 -.- 1.5 -.- KURE-ALACA (CORUM)
06:01:39 36.5387 24.1880 5.0 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN
05:50:21 39.1668 28.2483 5.0 -.- 1.3 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:25:16 39.1595 28.2268 16.1 -.- 1.7 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:04:53 38.4780 38.0385 7.2 -.- 1.2 -.- ILICAK-AKCADAG (MALATYA)
05:00:56 40.3012 34.8507 2.0 -.- 2.4 -.- KOYUNOGLU-ALACA (CORUM)
04:53:12 38.9962 25.8862 3.6 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
04:38:24 39.2083 28.1513 11.7 -.- 2.6 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:19:07 37.3083 27.6170 12.2 -.- 1.0 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
04:16:08 37.0192 27.8015 2.8 -.- 1.3 -.- COKERTME-MILAS (MUGLA)
04:14:21 34.4213 33.5685 20.3 -.- 2.7 -.- KIBRIS ACIKLARI-GUNEY--(AKDENIZ)
03:15:17 38.1047 36.9190 1.9 -.- 1.6 -.- KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
02:48:27 38.3930 37.2148 11.2 -.- 1.3 -.- HACIHASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
02:44:18 39.1542 28.3530 12.6 -.- 1.4 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:43:00 38.1312 36.5967 2.3 -.- 1.8 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
02:26:58 38.4055 30.3642 7.9 -.- 1.5 -.- KARGIN-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR)
02:22:28 37.8987 27.6977 3.9 -.- 1.2 -.- ARZULAR-INCIRLIOVA (AYDIN)
02:20:10 37.9255 27.6962 10.5 -.- 1.2 -.- EGREK-INCIRLIOVA (AYDIN)
02:14:39 38.7260 37.9753 10.0 -.- 1.3 -.- IPEKYOLU-HEKIMHAN (MALATYA)
01:45:45 39.3883 28.8002 9.3 -.- 1.4 -.- CANAKCI-DURSUNBEY (BALIKESIR)
01:36:37 38.2578 37.0557 2.6 -.- 1.6 -.- KUSKAYASI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
01:21:16 36.7048 28.1462 5.4 -.- 1.5 -.- BAYIR-MARMARIS (MUGLA)
00:35:32 40.2823 24.1203 7.1 -.- 1.6 -.- YUNANISTAN
00:29:36 37.9615 38.1853 8.0 -.- 2.8 -.- SARIKAYA-(ADIYAMAN)