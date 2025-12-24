Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 24 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

24.12.2025 09:40:00
Haber Merkezi
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 24 Aralık 2025 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 24 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 24 Aralık 2025 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor.

24 ARALIK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

09:32:28  37.5843   35.6368        5.2      -.-  1.4  -.-   GOKGOZ-KOZAN (ADANA)                       

09:23:21  39.1997   28.0413        8.6      -.-  1.2  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)             

09:07:45  39.2403   29.0377        4.9      -.-  1.3  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                  

08:33:29  39.2860   28.2127       17.4      -.-  1.4  -.-   YUSUFCAM-SINDIRGI (BALIKESIR)              

08:16:35  39.1810   28.3238        8.0      -.-  1.4  -.-   BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)          

08:09:19  38.1313   37.7918       12.5      -.-  1.9  -.-   FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)             

07:50:16  39.2450   29.0150        8.5      -.-  1.4  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                    

07:45:39  39.1537   28.3090       14.7      -.-  1.4  -.-   KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)          

07:43:29  41.0508   38.9460        6.4      -.-  1.7  -.-   ISMAILBEYLI-GORELE (GIRESUN)               

07:30:23  39.2040   28.1670       13.0      -.-  1.6  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)              

06:43:57  39.2000   28.2045       11.1      -.-  2.4  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

06:30:35  39.2588   28.0668       14.3      -.-  1.5  -.-   ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)             

06:20:35  40.2685   34.8002        3.8      -.-  1.5  -.-   KURE-ALACA (CORUM)                         

06:01:39  36.5387   24.1880        5.0      -.-  2.5  -.-   YUNANISTAN                                 

05:50:21  39.1668   28.2483        5.0      -.-  1.3  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)              

05:25:16  39.1595   28.2268       16.1      -.-  1.7  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)              

05:04:53  38.4780   38.0385        7.2      -.-  1.2  -.-   ILICAK-AKCADAG (MALATYA)                   

05:00:56  40.3012   34.8507        2.0      -.-  2.4  -.-   KOYUNOGLU-ALACA (CORUM)                    

04:53:12  38.9962   25.8862        3.6      -.-  1.6  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)          

04:38:24  39.2083   28.1513       11.7      -.-  2.6  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)              

04:19:07  37.3083   27.6170       12.2      -.-  1.0  -.-   GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)                

04:16:08  37.0192   27.8015        2.8      -.-  1.3  -.-   COKERTME-MILAS (MUGLA)                     

04:14:21  34.4213   33.5685       20.3      -.-  2.7  -.-   KIBRIS ACIKLARI-GUNEY--(AKDENIZ)           

03:15:17  38.1047   36.9190        1.9      -.-  1.6  -.-   KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)           

02:48:27  38.3930   37.2148       11.2      -.-  1.3  -.-   HACIHASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)       

02:44:18  39.1542   28.3530       12.6      -.-  1.4  -.-   YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)            

02:43:00  38.1312   36.5967        2.3      -.-  1.8  -.-   KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)          

02:26:58  38.4055   30.3642        7.9      -.-  1.5  -.-   KARGIN-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR)           

02:22:28  37.8987   27.6977        3.9      -.-  1.2  -.-   ARZULAR-INCIRLIOVA (AYDIN)                 

02:20:10  37.9255   27.6962       10.5      -.-  1.2  -.-   EGREK-INCIRLIOVA (AYDIN)                   

02:14:39  38.7260   37.9753       10.0      -.-  1.3  -.-   IPEKYOLU-HEKIMHAN (MALATYA)                

01:45:45  39.3883   28.8002        9.3      -.-  1.4  -.-   CANAKCI-DURSUNBEY (BALIKESIR)              

01:36:37  38.2578   37.0557        2.6      -.-  1.6  -.-   KUSKAYASI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)            

01:21:16  36.7048   28.1462        5.4      -.-  1.5  -.-   BAYIR-MARMARIS (MUGLA)                     

00:35:32  40.2823   24.1203        7.1      -.-  1.6  -.-   YUNANISTAN                                 

00:29:36  37.9615   38.1853        8.0      -.-  2.8  -.-   SARIKAYA-(ADIYAMAN)                        

