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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 25 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 25 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

25.03.2026 09:34:00
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 25 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 25 Mart 2026 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 25 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 25 Mart 2026 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 25 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

25 MART'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

09:10:01  39.1402   29.0857       11.1      -.-  1.9  -.-   SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)                           

09:02:14  39.2477   29.0028        4.9      -.-  1.8  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                         

08:08:12  38.2282   38.7083        1.3      -.-  2.3  -.-   KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA)                      

08:01:27  39.2772   28.7777        5.4      -.-  1.2  -.-   CAMLIK-SIMAV (KUTAHYA)                          

07:31:17  39.1012   37.8135       16.4      -.-  1.4  -.-   TASLI-KANGAL (SIVAS)                            

07:22:44  39.5865   41.1535        5.4      -.-  2.4  -.-   TURNAGOL-TEKMAN (ERZURUM)                       

07:05:08  38.0863   36.5998        5.1      -.-  2.2  -.-   YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 

06:56:40  36.1018   36.0603        5.0      -.-  1.5  -.-   AKNEHIR-SAMANDAG (HATAY)                        

06:35:42  38.6570   31.3143        9.0      -.-  1.1  -.-   YENIKARABAG-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR)         

06:24:28  38.1398   36.8595       11.4      -.-  1.8  -.-   ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                    

06:08:31  39.4355   26.1348       12.1      -.-  1.7  -.-   BADEMLI-AYVACIK (CANAKKALE)                     

06:06:45  39.2662   27.8847        7.3      -.-  1.4  -.-   HALKAAVLU-KIRKAGAC (MANISA)                     

05:21:48  36.0003   26.8902       11.6      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                      

05:17:31  37.7247   35.3242        5.0      -.-  1.8  -.-   KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI)                     

05:07:03  38.3132   26.4095       10.3      -.-  2.1  -.-   ALACATI-CESME (IZMIR)                           

04:18:13  40.7010   36.4805        7.5      -.-  1.4  -.-   DEGIRMENLI-ERBAA (TOKAT)                        

04:10:56  39.1993   29.0387       27.8      -.-  0.7  -.-   KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)                      

04:03:21  38.0785   28.9327        3.3      -.-  1.2  -.-   YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)                     

03:56:23  38.0845   36.5935        9.3      -.-  1.5  -.-   YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 

03:49:39  40.3183   24.1262       10.9      -.-  1.2  -.-   YUNANISTAN                                      

03:43:36  35.7410   32.0152       15.0      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                         

03:11:38  40.1905   31.7553        6.0      -.-  2.0  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                   

03:05:55  37.3015   28.2457        3.1      -.-  1.4  -.-   ALASAR-YATAGAN (MUGLA)                          

02:26:00  39.8357   39.0352        7.3      -.-  1.4  -.-   KEDEK-KEMAH (ERZINCAN)                          

02:09:00  38.1563   37.0628        5.0      -.-  1.7  -.-   KALEALTI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               

01:45:52  38.1432   37.0277        3.9      -.-  2.5  -.-   ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                   

01:40:35  39.2415   28.9750       13.2      -.-  1.0  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                         

01:38:21  39.2422   28.9722       10.3      -.-  1.3  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                         

01:35:49  39.2418   28.9488        7.2      -.-  2.4  -.-   YENILER-SIMAV (KUTAHYA)                         

01:30:43  39.2388   28.9935        6.5      -.-  1.8  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                         

00:52:10  39.2072   29.0837       14.1      -.-  1.1  -.-   TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA)                        

İlgili Konular: #afad #Son depremler #deprem mi oldu