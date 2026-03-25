AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 25 Mart 2026 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 25 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
25 MART'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
09:10:01 39.1402 29.0857 11.1 -.- 1.9 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)
09:02:14 39.2477 29.0028 4.9 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
08:08:12 38.2282 38.7083 1.3 -.- 2.3 -.- KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA)
08:01:27 39.2772 28.7777 5.4 -.- 1.2 -.- CAMLIK-SIMAV (KUTAHYA)
07:31:17 39.1012 37.8135 16.4 -.- 1.4 -.- TASLI-KANGAL (SIVAS)
07:22:44 39.5865 41.1535 5.4 -.- 2.4 -.- TURNAGOL-TEKMAN (ERZURUM)
07:05:08 38.0863 36.5998 5.1 -.- 2.2 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
06:56:40 36.1018 36.0603 5.0 -.- 1.5 -.- AKNEHIR-SAMANDAG (HATAY)
06:35:42 38.6570 31.3143 9.0 -.- 1.1 -.- YENIKARABAG-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR)
06:24:28 38.1398 36.8595 11.4 -.- 1.8 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
06:08:31 39.4355 26.1348 12.1 -.- 1.7 -.- BADEMLI-AYVACIK (CANAKKALE)
06:06:45 39.2662 27.8847 7.3 -.- 1.4 -.- HALKAAVLU-KIRKAGAC (MANISA)
05:21:48 36.0003 26.8902 11.6 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI
05:17:31 37.7247 35.3242 5.0 -.- 1.8 -.- KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI)
05:07:03 38.3132 26.4095 10.3 -.- 2.1 -.- ALACATI-CESME (IZMIR)
04:18:13 40.7010 36.4805 7.5 -.- 1.4 -.- DEGIRMENLI-ERBAA (TOKAT)
04:10:56 39.1993 29.0387 27.8 -.- 0.7 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
04:03:21 38.0785 28.9327 3.3 -.- 1.2 -.- YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)
03:56:23 38.0845 36.5935 9.3 -.- 1.5 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
03:49:39 40.3183 24.1262 10.9 -.- 1.2 -.- YUNANISTAN
03:43:36 35.7410 32.0152 15.0 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
03:11:38 40.1905 31.7553 6.0 -.- 2.0 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
03:05:55 37.3015 28.2457 3.1 -.- 1.4 -.- ALASAR-YATAGAN (MUGLA)
02:26:00 39.8357 39.0352 7.3 -.- 1.4 -.- KEDEK-KEMAH (ERZINCAN)
02:09:00 38.1563 37.0628 5.0 -.- 1.7 -.- KALEALTI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
01:45:52 38.1432 37.0277 3.9 -.- 2.5 -.- ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
01:40:35 39.2415 28.9750 13.2 -.- 1.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
01:38:21 39.2422 28.9722 10.3 -.- 1.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
01:35:49 39.2418 28.9488 7.2 -.- 2.4 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
01:30:43 39.2388 28.9935 6.5 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
00:52:10 39.2072 29.0837 14.1 -.- 1.1 -.- TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA)