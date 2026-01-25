Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 25 Ocak 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 25 Ocak 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

25.01.2026 09:07:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 25 Ocak 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 25 Ocak 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 25 Ocak 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 25 Ocak 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 25 Ocak 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Image

25 OCAK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.01.25 08:32:27  39.0218   26.1750       12.3      -.-  1.8  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        

2026.01.25 08:26:19  39.1233   28.2975        3.2      -.-  1.1  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2026.01.25 08:17:13  39.1742   28.2115        8.0      -.-  2.3  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

2026.01.25 08:06:52  39.1645   28.2673        9.2      -.-  2.4  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2026.01.25 08:05:54  39.1628   28.2682        7.7      -.-  1.9  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2026.01.25 08:02:20  38.5418   37.9782        8.5      -.-  1.4  -.-   SADIKLI-YAZIHAN (MALATYA)                         

2026.01.25 07:14:05  37.9048   36.6862        5.5      -.-  2.0  -.-   TEKIR-(KAHRAMANMARAS)                             

2026.01.25 06:56:54  39.1570   28.2905       10.0      -.-  2.9  2.7   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2026.01.25 06:34:24  39.1135   28.3057       12.0      -.-  1.4  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2026.01.25 06:31:48  39.1342   28.2587       14.5      -.-  1.9  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2026.01.25 06:30:31  39.1617   28.2695       14.6      -.-  2.6  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2026.01.25 06:03:20  38.0465   37.5872        7.8      -.-  1.5  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                      

2026.01.25 05:53:09  39.1875   28.1128        8.1      -.-  1.4  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2026.01.25 05:49:55  39.1572   28.1242        9.1      -.-  2.7  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

2026.01.25 05:49:20  35.8162   27.0160        9.7      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        

2026.01.25 05:33:37  39.1075   28.1750       13.1      -.-  1.3  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

2026.01.25 05:29:06  36.6653   34.1245        5.9      -.-  2.4  -.-   KUSTULLU-ERDEMLI (MERSIN)                         

2026.01.25 05:20:14  39.5912   39.6950        5.0      -.-  1.8  -.-   CAGLAYAN-(ERZINCAN)                               

2026.01.25 05:13:29  39.1545   28.1445        9.7      -.-  1.6  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

2026.01.25 05:12:16  39.1433   28.1168       10.0      -.-  2.6  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

2026.01.25 04:41:11  39.2273   28.0862        7.4      -.-  1.5  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

2026.01.25 04:39:59  37.4923   37.2360        5.4      -.-  1.9  -.-   YARBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  

2026.01.25 04:37:14  39.1235   28.2085       13.4      -.-  1.9  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

2026.01.25 04:33:31  38.8410   26.8658       10.2      -.-  2.3  -.-   CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

2026.01.25 04:26:02  37.9703   28.8088        2.1      -.-  1.5  -.-   KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN)                       

2026.01.25 04:10:38  40.7043   29.1560        5.4      -.-  2.8  -.-   KORU-CINARCIK (YALOVA)                            

2026.01.25 04:10:12  39.2495   26.1548        8.2      -.-  1.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        

2026.01.25 03:56:56  38.8713   42.3412        8.6      -.-  1.4  -.-   GOLGOREN-AHLAT (BITLIS)                           

2026.01.25 03:49:10  39.1528   28.3070        4.9      -.-  1.5  -.-   KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

2026.01.25 03:41:13  39.1440   28.2490       15.3      -.-  1.8  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2026.01.25 03:38:33  39.1692   28.2038        9.0      -.-  1.2  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

2026.01.25 03:22:37  40.1987   31.6912       19.8      -.-  2.1  -.-   SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)                          

2026.01.25 02:55:34  36.9375   38.3883       10.1      -.-  3.0  3.0   TOKCALI-SURUC (SANLIURFA)                         

2026.01.25 02:43:52  39.1853   28.1808       19.5      -.-  1.2  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2026.01.25 02:36:55  39.2590   28.9753        8.3      -.-  1.7  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

2026.01.25 02:28:24  39.1660   28.2625       11.8      -.-  1.8  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2026.01.25 02:19:33  39.1208   28.3160       12.5      -.-  1.6  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2026.01.25 02:00:53  39.1170   28.3110        9.7      -.-  1.1  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2026.01.25 01:55:41  39.1598   28.2328        8.7      -.-  1.8  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2026.01.25 01:51:51  39.1738   28.2825        8.4      -.-  2.1  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2026.01.25 01:49:23  39.2182   28.9703       14.9      -.-  1.1  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

2026.01.25 01:38:35  39.1907   28.2943        9.5      -.-  1.4  -.-   BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

2026.01.25 01:25:06  39.1582   28.2692       10.7      -.-  1.9  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2026.01.25 01:22:29  39.1977   28.2852        9.6      -.-  2.6  -.-   ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

2026.01.25 01:14:35  39.2212   28.0638        4.4      -.-  1.4  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

2026.01.25 00:46:40  39.5910   39.7005        5.0      -.-  2.0  -.-   CAGLAYAN-(ERZINCAN)                               

2026.01.25 00:39:50  39.1597   28.2385        4.6      -.-  1.0  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2026.01.25 00:32:20  39.1490   28.3138        8.3      -.-  1.4  -.-   KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

2026.01.25 00:24:53  39.1425   28.2707       13.4      -.-  1.2  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2026.01.25 00:19:54  39.2673   26.1432        4.6      -.-  1.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        

2026.01.25 00:14:50  40.2407   23.6088        5.0      -.-  1.1  -.-   YUNANISTAN                                        

İlgili Konular: #deprem #Son depremler listesi #deprem mi oldu