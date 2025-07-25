Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 25 Temmuz 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 25 Temmuz 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

25 TEMMUZ'DA TÜRKİYE'DE OLAN DEPREMLER

2025.07.25 09:18:59 -.- 1.6 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)

2025.07.25 08:43:39-.- 1.4 -.- KARAKUYU-MENDERES (IZMIR)

2025.07.25 08:26:37 -.- 1.9 -.- KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA)

2025.07.25 08:16:04 -.- 1.9 -.- TATLAR-(BOLU)

2025.07.25 06:31:34 -.- 3.9 3.9 AKDENIZ

2025.07.25 06:24:32 -.- 2.4 -.- TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI)

2025.07.25 06:19:10 -.- 2.3 -.- KIBRIS RUM KESIMI

2025.07.25 05:00:18 -.- 1.7 -.- ESENLER-ISLAHIYE (GAZIANTEP)