İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 26 Ağustos 2025 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 26 Ağustos 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
26 AĞUSTOS 'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER
2025.08.26 09:01:03 38.3107 38.7917 5.0 -.- 2.2 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2025.08.26 08:45:20 39.1822 28.2123 10.6 -.- 1.3 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 08:35:55 39.2103 28.1645 14.0 -.- 1.7 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 08:30:56 39.2413 28.0517 21.5 -.- 1.1 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 08:29:14 39.1573 28.2283 5.1 -.- 1.4 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 08:21:01 39.1923 28.1605 10.7 -.- 1.5 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 08:17:11 39.0868 28.0507 12.3 -.- 1.1 -.- SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2025.08.26 08:09:44 39.1775 28.2165 5.4 -.- 2.6 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 08:08:55 39.1655 28.2607 5.7 -.- 1.0 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 07:52:45 39.2337 28.9975 17.0 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.08.26 07:49:58 39.1448 28.1483 14.6 -.- 1.9 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 07:47:19 39.1817 28.0933 13.9 -.- 1.4 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 07:29:59 39.1587 28.1327 12.9 -.- 1.7 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 07:17:35 38.9572 28.0652 18.6 -.- 1.4 -.- HAMITKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel
2025.08.26 07:16:00 39.1915 28.1455 13.7 -.- 1.3 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 07:13:25 39.2375 28.0963 9.7 -.- 1.8 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 07:09:29 39.1542 28.1322 17.0 -.- 1.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 07:08:35 39.1853 28.2243 5.2 -.- 1.4 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 07:06:43 39.2200 28.0835 7.9 -.- 1.1 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 07:03:33 39.1952 28.0545 8.0 -.- 1.8 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 06:52:21 39.2207 28.1455 11.4 -.- 1.8 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 06:40:55 39.2060 28.0745 9.0 -.- 1.5 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 06:38:40 39.2118 28.1868 10.0 -.- 1.5 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 06:35:18 39.2137 28.1275 7.1 -.- 1.5 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 06:28:44 39.2235 28.0947 8.0 -.- 2.0 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 06:27:28 39.1508 28.2143 17.2 -.- 1.9 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 06:26:50 39.2540 28.0532 21.9 -.- 1.5 -.- ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 06:22:25 39.1788 28.1097 4.2 -.- 1.8 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 06:19:52 40.1823 31.7457 5.2 -.- 2.7 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2025.08.26 06:19:29 39.2108 28.0958 13.5 -.- 1.3 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 06:18:47 39.1830 28.0553 14.3 -.- 1.2 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 06:17:24 39.1800 28.1775 11.0 -.- 2.3 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 06:12:23 39.2142 28.2407 7.8 -.- 1.5 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 06:05:49 39.1597 28.0370 5.4 -.- 1.5 -.- SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2025.08.26 06:04:55 39.1383 28.1238 11.6 -.- 1.7 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 05:46:08 39.1757 28.2187 10.0 -.- 1.3 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 05:44:21 39.1742 28.1950 4.6 -.- 1.2 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 05:42:42 39.0838 28.1638 15.4 -.- 1.1 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 05:41:06 39.1780 28.1785 12.3 -.- 1.2 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 05:39:54 39.2105 28.0505 14.6 -.- 1.2 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 05:38:49 39.1525 28.0538 2.0 -.- 1.5 -.- ISACA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2025.08.26 05:38:19 39.1925 28.1803 13.3 -.- 1.7 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 05:28:49 39.1678 28.2125 13.9 -.- 3.0 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 05:28:11 39.1785 28.1832 10.6 -.- 2.7 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 05:13:47 39.1432 28.1898 13.2 -.- 1.8 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 05:13:09 39.2178 28.1212 7.9 -.- 1.9 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 05:10:08 39.1305 28.0490 5.3 -.- 1.4 -.- ISACA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2025.08.26 05:06:21 39.1630 28.2035 11.2 -.- 1.9 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 05:02:02 39.1945 28.0408 18.3 -.- 1.3 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 05:00:35 39.1553 28.1397 10.3 -.- 1.8 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 04:58:15 39.1172 28.2312 20.6 -.- 1.1 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 04:50:28 39.1953 28.1770 11.2 -.- 2.4 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 04:45:39 39.1452 28.2272 9.4 -.- 1.4 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 04:41:19 39.1665 27.9740 10.2 -.- 1.7 -.- AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2025.08.26 04:39:04 39.1575 28.2115 12.6 -.- 1.8 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 04:36:34 39.1807 28.1255 9.0 -.- 1.9 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 04:23:10 39.1715 28.2093 8.1 -.- 2.1 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 04:22:07 39.1618 28.1975 13.1 -.- 1.6 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 04:20:27 39.1508 28.1802 4.7 -.- 1.5 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 04:19:33 39.1638 28.2027 12.0 -.- 2.1 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 04:17:11 39.1753 28.1933 12.6 -.- 3.1 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 04:15:19 39.1822 28.2043 13.7 -.- 4.1 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 04:13:36 40.7697 27.2908 5.1 -.- 2.1 -.- GUZELKOY-SARKOY (TEKIRDAG) İlksel
2025.08.26 04:07:58 39.1663 28.2102 14.2 -.- 1.5 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 04:06:05 39.1768 28.1373 14.7 -.- 1.6 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 03:58:11 39.1717 28.0935 14.5 -.- 1.2 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 03:54:42 39.1947 28.1703 9.5 -.- 1.6 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 03:40:30 39.1423 28.1185 14.3 -.- 1.2 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 03:31:59 39.0305 28.2085 19.0 -.- 1.1 -.- KALEMOGLU-GORDES (MANISA) İlksel
2025.08.26 03:30:28 39.0935 28.1637 18.5 -.- 1.2 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 03:29:43 39.1642 28.2435 10.2 -.- 1.5 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 03:27:59 39.1453 28.1342 14.2 -.- 1.4 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 03:23:34 39.2050 28.1577 9.9 -.- 3.6 3.6 YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 03:21:17 39.1355 28.1493 11.2 -.- 1.9 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 03:20:04 39.1975 28.2482 13.3 -.- 1.2 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 03:14:33 39.1663 28.1447 9.1 -.- 2.1 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 03:12:02 39.2078 28.0720 7.9 -.- 2.1 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 03:08:21 39.1793 28.1923 9.3 -.- 2.7 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 03:00:14 39.1538 28.1705 9.3 -.- 1.7 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 02:57:24 39.1710 28.1180 14.5 -.- 1.2 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 02:52:25 39.1918 28.1388 11.8 -.- 1.5 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 02:51:00 39.2007 28.0958 17.0 -.- 1.1 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 02:48:03 39.2553 28.1143 1.6 -.- 1.5 -.- KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 02:42:06 39.1862 28.0590 4.8 -.- 1.5 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 02:37:02 39.1810 27.9602 8.5 -.- 1.7 -.- AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2025.08.26 02:26:33 39.2348 28.0910 10.3 -.- 1.4 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 02:26:07 39.2263 28.1140 9.6 -.- 1.5 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 02:23:48 39.2115 28.2157 13.8 -.- 1.3 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 02:23:16 39.2188 27.9762 14.4 -.- 1.3 -.- HACET-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2025.08.26 02:20:01 39.1823 28.1380 12.2 -.- 1.5 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 02:16:43 39.1860 28.1180 13.2 -.- 1.2 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 02:15:39 39.1847 28.0910 11.1 -.- 1.2 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 02:14:29 39.1790 28.1630 17.3 -.- 1.3 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 02:13:41 39.1788 28.1838 9.1 -.- 1.9 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 02:10:57 39.1770 28.1097 9.0 -.- 1.2 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 02:10:11 39.2195 28.0493 8.2 -.- 1.7 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 02:07:44 39.1845 27.8867 7.8 -.- 2.3 -.- KINIK-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2025.08.26 02:06:57 39.1705 28.0158 16.7 -.- 1.2 -.- SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2025.08.26 02:01:31 39.2263 28.0462 5.0 -.- 1.0 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 01:56:05 39.1817 28.1725 9.1 -.- 1.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 01:50:28 39.1755 28.1045 11.8 -.- 1.3 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 01:49:12 39.2433 28.0520 7.6 -.- 1.6 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 01:48:20 39.2267 28.2143 5.2 -.- 1.5 -.- PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 01:47:34 39.2427 28.0205 8.1 -.- 1.6 -.- KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 01:43:24 39.1577 28.2523 9.0 -.- 1.6 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 01:40:13 39.1748 28.0985 8.9 -.- 1.7 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 01:30:54 39.2082 28.0677 7.2 -.- 3.6 3.5 KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 01:26:21 39.2107 28.0647 10.0 -.- 1.2 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 01:18:09 39.2023 28.1570 7.1 -.- 1.6 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 01:11:20 39.1663 28.0613 9.3 -.- 1.3 -.- SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2025.08.26 01:10:44 39.1862 28.0517 4.9 -.- 1.3 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 00:47:12 39.1982 28.2548 8.8 -.- 1.5 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 00:39:14 39.2100 28.1433 12.2 -.- 1.7 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 00:35:03 38.1732 36.7850 19.6 -.- 1.4 -.- YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.08.26 00:28:25 39.1820 28.1672 13.6 -.- 1.2 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 00:24:25 39.2225 28.0780 8.6 -.- 1.5 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 00:05:24 39.2048 28.1257 5.2 -.- 1.4 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.08.26 00:00:56 38.6392 30.0488 5.0 -.- 2.2 -.- CEPNI-HOCALAR (AFYONKARAHISAR) İlksel