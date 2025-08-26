Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 26 Ağustos 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 26 Ağustos 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

26.08.2025 09:33:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 26 Ağustos 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 26 Ağustos 2025 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 26 Ağustos 2025 nerede, ne zaman deprem oldu? Son dakika deprem! Deprem mi oldu?

İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 26 Ağustos 2025 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 26 Ağustos 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

26 AĞUSTOS 'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER


2025.08.26 09:01:03  38.3107   38.7917        5.0      -.-  2.2  -.-   BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)                       İlksel
2025.08.26 08:45:20  39.1822   28.2123       10.6      -.-  1.3  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.08.26 08:35:55  39.2103   28.1645       14.0      -.-  1.7  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.26 08:30:56  39.2413   28.0517       21.5      -.-  1.1  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2025.08.26 08:29:14  39.1573   28.2283        5.1      -.-  1.4  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.26 08:21:01  39.1923   28.1605       10.7      -.-  1.5  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.26 08:17:11  39.0868   28.0507       12.3      -.-  1.1  -.-   SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA)                         İlksel
2025.08.26 08:09:44  39.1775   28.2165        5.4      -.-  2.6  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.08.26 08:08:55  39.1655   28.2607        5.7      -.-  1.0  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.26 07:52:45  39.2337   28.9975       17.0      -.-  1.5  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.08.26 07:49:58  39.1448   28.1483       14.6      -.-  1.9  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.26 07:47:19  39.1817   28.0933       13.9      -.-  1.4  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2025.08.26 07:29:59  39.1587   28.1327       12.9      -.-  1.7  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.26 07:17:35  38.9572   28.0652       18.6      -.-  1.4  -.-   HAMITKOY-AKHISAR (MANISA)                         İlksel
2025.08.26 07:16:00  39.1915   28.1455       13.7      -.-  1.3  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.26 07:13:25  39.2375   28.0963        9.7      -.-  1.8  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.08.26 07:09:29  39.1542   28.1322       17.0      -.-  1.5  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.26 07:08:35  39.1853   28.2243        5.2      -.-  1.4  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.08.26 07:06:43  39.2200   28.0835        7.9      -.-  1.1  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2025.08.26 07:03:33  39.1952   28.0545        8.0      -.-  1.8  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.26 06:52:21  39.2207   28.1455       11.4      -.-  1.8  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.08.26 06:40:55  39.2060   28.0745        9.0      -.-  1.5  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2025.08.26 06:38:40  39.2118   28.1868       10.0      -.-  1.5  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.26 06:35:18  39.2137   28.1275        7.1      -.-  1.5  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.08.26 06:28:44  39.2235   28.0947        8.0      -.-  2.0  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.08.26 06:27:28  39.1508   28.2143       17.2      -.-  1.9  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.08.26 06:26:50  39.2540   28.0532       21.9      -.-  1.5  -.-   ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.26 06:22:25  39.1788   28.1097        4.2      -.-  1.8  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.26 06:19:52  40.1823   31.7457        5.2      -.-  2.7  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                      İlksel
2025.08.26 06:19:29  39.2108   28.0958       13.5      -.-  1.3  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2025.08.26 06:18:47  39.1830   28.0553       14.3      -.-  1.2  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.26 06:17:24  39.1800   28.1775       11.0      -.-  2.3  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.26 06:12:23  39.2142   28.2407        7.8      -.-  1.5  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.08.26 06:05:49  39.1597   28.0370        5.4      -.-  1.5  -.-   SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2025.08.26 06:04:55  39.1383   28.1238       11.6      -.-  1.7  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.26 05:46:08  39.1757   28.2187       10.0      -.-  1.3  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.08.26 05:44:21  39.1742   28.1950        4.6      -.-  1.2  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.08.26 05:42:42  39.0838   28.1638       15.4      -.-  1.1  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.08.26 05:41:06  39.1780   28.1785       12.3      -.-  1.2  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.26 05:39:54  39.2105   28.0505       14.6      -.-  1.2  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.26 05:38:49  39.1525   28.0538        2.0      -.-  1.5  -.-   ISACA-AKHISAR (MANISA)                            İlksel
2025.08.26 05:38:19  39.1925   28.1803       13.3      -.-  1.7  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.26 05:28:49  39.1678   28.2125       13.9      -.-  3.0  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.08.26 05:28:11  39.1785   28.1832       10.6      -.-  2.7  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.08.26 05:13:47  39.1432   28.1898       13.2      -.-  1.8  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.08.26 05:13:09  39.2178   28.1212        7.9      -.-  1.9  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.08.26 05:10:08  39.1305   28.0490        5.3      -.-  1.4  -.-   ISACA-AKHISAR (MANISA)                            İlksel
2025.08.26 05:06:21  39.1630   28.2035       11.2      -.-  1.9  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.08.26 05:02:02  39.1945   28.0408       18.3      -.-  1.3  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.26 05:00:35  39.1553   28.1397       10.3      -.-  1.8  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.26 04:58:15  39.1172   28.2312       20.6      -.-  1.1  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.08.26 04:50:28  39.1953   28.1770       11.2      -.-  2.4  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.26 04:45:39  39.1452   28.2272        9.4      -.-  1.4  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.26 04:41:19  39.1665   27.9740       10.2      -.-  1.7  -.-   AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)                         İlksel
2025.08.26 04:39:04  39.1575   28.2115       12.6      -.-  1.8  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.08.26 04:36:34  39.1807   28.1255        9.0      -.-  1.9  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.26 04:23:10  39.1715   28.2093        8.1      -.-  2.1  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.08.26 04:22:07  39.1618   28.1975       13.1      -.-  1.6  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.08.26 04:20:27  39.1508   28.1802        4.7      -.-  1.5  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.08.26 04:19:33  39.1638   28.2027       12.0      -.-  2.1  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.08.26 04:17:11  39.1753   28.1933       12.6      -.-  3.1  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.08.26 04:15:19  39.1822   28.2043       13.7      -.-  4.1  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.08.26 04:13:36  40.7697   27.2908        5.1      -.-  2.1  -.-   GUZELKOY-SARKOY (TEKIRDAG)                        İlksel
2025.08.26 04:07:58  39.1663   28.2102       14.2      -.-  1.5  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.08.26 04:06:05  39.1768   28.1373       14.7      -.-  1.6  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.26 03:58:11  39.1717   28.0935       14.5      -.-  1.2  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.26 03:54:42  39.1947   28.1703        9.5      -.-  1.6  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.26 03:40:30  39.1423   28.1185       14.3      -.-  1.2  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.26 03:31:59  39.0305   28.2085       19.0      -.-  1.1  -.-   KALEMOGLU-GORDES (MANISA)                         İlksel
2025.08.26 03:30:28  39.0935   28.1637       18.5      -.-  1.2  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.08.26 03:29:43  39.1642   28.2435       10.2      -.-  1.5  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.26 03:27:59  39.1453   28.1342       14.2      -.-  1.4  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.26 03:23:34  39.2050   28.1577        9.9      -.-  3.6  3.6   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.26 03:21:17  39.1355   28.1493       11.2      -.-  1.9  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.26 03:20:04  39.1975   28.2482       13.3      -.-  1.2  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.08.26 03:14:33  39.1663   28.1447        9.1      -.-  2.1  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.26 03:12:02  39.2078   28.0720        7.9      -.-  2.1  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2025.08.26 03:08:21  39.1793   28.1923        9.3      -.-  2.7  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.08.26 03:00:14  39.1538   28.1705        9.3      -.-  1.7  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.08.26 02:57:24  39.1710   28.1180       14.5      -.-  1.2  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.26 02:52:25  39.1918   28.1388       11.8      -.-  1.5  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.26 02:51:00  39.2007   28.0958       17.0      -.-  1.1  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2025.08.26 02:48:03  39.2553   28.1143        1.6      -.-  1.5  -.-   KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.08.26 02:42:06  39.1862   28.0590        4.8      -.-  1.5  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.26 02:37:02  39.1810   27.9602        8.5      -.-  1.7  -.-   AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)                         İlksel
2025.08.26 02:26:33  39.2348   28.0910       10.3      -.-  1.4  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.08.26 02:26:07  39.2263   28.1140        9.6      -.-  1.5  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.08.26 02:23:48  39.2115   28.2157       13.8      -.-  1.3  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.08.26 02:23:16  39.2188   27.9762       14.4      -.-  1.3  -.-   HACET-KIRKAGAC (MANISA)                           İlksel
2025.08.26 02:20:01  39.1823   28.1380       12.2      -.-  1.5  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.26 02:16:43  39.1860   28.1180       13.2      -.-  1.2  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.26 02:15:39  39.1847   28.0910       11.1      -.-  1.2  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2025.08.26 02:14:29  39.1790   28.1630       17.3      -.-  1.3  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.26 02:13:41  39.1788   28.1838        9.1      -.-  1.9  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.08.26 02:10:57  39.1770   28.1097        9.0      -.-  1.2  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.26 02:10:11  39.2195   28.0493        8.2      -.-  1.7  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2025.08.26 02:07:44  39.1845   27.8867        7.8      -.-  2.3  -.-   KINIK-KIRKAGAC (MANISA)                           İlksel
2025.08.26 02:06:57  39.1705   28.0158       16.7      -.-  1.2  -.-   SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2025.08.26 02:01:31  39.2263   28.0462        5.0      -.-  1.0  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2025.08.26 01:56:05  39.1817   28.1725        9.1      -.-  1.5  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.26 01:50:28  39.1755   28.1045       11.8      -.-  1.3  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.26 01:49:12  39.2433   28.0520        7.6      -.-  1.6  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2025.08.26 01:48:20  39.2267   28.2143        5.2      -.-  1.5  -.-   PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.26 01:47:34  39.2427   28.0205        8.1      -.-  1.6  -.-   KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.26 01:43:24  39.1577   28.2523        9.0      -.-  1.6  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.26 01:40:13  39.1748   28.0985        8.9      -.-  1.7  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.26 01:30:54  39.2082   28.0677        7.2      -.-  3.6  3.5   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2025.08.26 01:26:21  39.2107   28.0647       10.0      -.-  1.2  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2025.08.26 01:18:09  39.2023   28.1570        7.1      -.-  1.6  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.08.26 01:11:20  39.1663   28.0613        9.3      -.-  1.3  -.-   SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2025.08.26 01:10:44  39.1862   28.0517        4.9      -.-  1.3  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.26 00:47:12  39.1982   28.2548        8.8      -.-  1.5  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.08.26 00:39:14  39.2100   28.1433       12.2      -.-  1.7  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.08.26 00:35:03  38.1732   36.7850       19.6      -.-  1.4  -.-   YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2025.08.26 00:28:25  39.1820   28.1672       13.6      -.-  1.2  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.08.26 00:24:25  39.2225   28.0780        8.6      -.-  1.5  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.08.26 00:05:24  39.2048   28.1257        5.2      -.-  1.4  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2025.08.26 00:00:56  38.6392   30.0488        5.0      -.-  2.2  -.-   CEPNI-HOCALAR (AFYONKARAHISAR)                    İlksel

