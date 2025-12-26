Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 26 Aralık 2025 Cuma günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 26 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
26 ARALIK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
2025.12.26 09:15:06 36.9625 28.8588 25.1 -.- 1.3 -.- CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
2025.12.26 09:00:53 39.1980 28.1873 13.4 -.- 1.4 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.26 08:48:45 39.1440 28.2827 12.0 -.- 2.0 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.26 08:37:56 38.4303 44.4695 5.0 -.- 2.6 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
2025.12.26 07:25:59 39.2477 28.1403 7.6 -.- 1.8 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.26 07:08:10 38.3307 37.6115 5.0 -.- 1.4 -.- DARICA-AKCADAG (MALATYA)
2025.12.26 07:06:40 36.9553 28.1010 9.7 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
2025.12.26 05:38:16 39.1978 28.2995 9.3 -.- 1.8 -.- ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.26 05:09:49 38.3075 38.7593 10.4 -.- 1.4 -.- SARIOT-KALE (MALATYA)
2025.12.26 04:53:34 39.1080 28.2312 10.7 -.- 1.2 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.26 04:46:55 39.1637 27.9505 13.0 -.- 1.4 -.- KOBASDERE-AKHISAR (MANISA)
2025.12.26 04:43:08 38.3765 28.0852 8.1 -.- 1.2 -.- BOZDAG-ODEMIS (IZMIR)
2025.12.26 04:25:45 38.8120 43.5820 4.8 -.- 1.9 -.- AKCIFT-(VAN)
2025.12.26 04:25:03 40.8957 28.4443 23.1 -.- 1.2 -.- GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
2025.12.26 04:23:57 40.9075 28.4362 24.5 -.- 1.8 -.- GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
2025.12.26 04:16:31 39.1277 28.2252 12.4 -.- 1.4 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.26 03:57:33 39.2045 28.2048 9.7 -.- 1.1 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.26 03:47:16 39.1550 25.8645 14.3 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2025.12.26 03:34:22 40.4190 28.0762 20.0 -.- 1.8 -.- BANDIRMA KORFEZI (MARMARA DENIZI)
2025.12.26 03:26:48 39.2022 28.3357 7.6 -.- 1.1 -.- OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.26 03:11:44 39.1715 27.9993 28.1 -.- 1.3 -.- SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
2025.12.26 03:11:26 37.8913 26.6863 6.3 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI
2025.12.26 03:09:18 39.1888 28.4440 5.4 -.- 1.5 -.- SAPCI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.26 03:07:48 39.1555 28.2183 6.6 -.- 3.1 2.9 AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.26 02:46:10 38.0740 37.5265 17.5 -.- 0.9 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
2025.12.26 02:35:58 36.9282 27.7772 13.6 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
2025.12.26 02:03:30 39.1517 28.3288 9.1 -.- 1.1 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.26 01:56:25 39.1908 28.1582 7.6 -.- 1.3 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.26 01:55:03 39.2252 28.1135 12.0 -.- 1.5 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.26 01:52:22 39.2010 28.1850 8.5 -.- 2.7 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.26 01:39:47 38.4733 27.1952 13.1 -.- 1.6 -.- LAKA-BORNOVA (IZMIR)
2025.12.26 01:29:26 38.4790 39.4758 9.7 -.- 1.4 -.- HATUNKOY-MADEN (ELAZIG)
2025.12.26 01:22:16 39.2377 29.0105 10.1 -.- 1.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.12.26 01:13:55 39.1823 28.1170 14.1 -.- 1.4 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.26 01:11:51 39.2120 28.9867 6.1 -.- 1.9 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
2025.12.26 01:04:06 39.2485 28.9905 13.1 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.12.26 01:01:16 39.2755 28.9500 14.6 -.- 0.9 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
2025.12.26 00:56:31 39.2853 28.9885 7.8 -.- 1.3 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
2025.12.26 00:50:17 39.2313 28.1335 9.5 -.- 3.2 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.26 00:39:47 39.2490 27.9930 8.3 -.- 1.3 -.- EGRIDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.26 00:30:44 39.2107 28.1532 8.3 -.- 1.5 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.26 00:30:06 39.2015 28.1640 8.0 -.- 1.6 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.26 00:29:19 38.0103 37.5900 7.1 -.- 1.4 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
2025.12.26 00:24:49 39.2352 28.1785 7.5 -.- 1.4 -.- SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.26 00:11:19 40.2053 35.3678 2.3 -.- 2.4 -.- UZUMLUK-AYDINCIK (YOZGAT)
2025.12.26 00:03:28 37.2015 36.5110 5.4 -.- 1.8 -.- ARIKLIKAS-BAHCE (OSMANIYE)