Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 26 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 26 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

26.12.2025 09:39:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 26 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 26 Aralık 2025 Cuma günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 26 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 26 Aralık 2025 Cuma günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 26 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Image

26 ARALIK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2025.12.26 09:15:06  36.9625   28.8588       25.1      -.-  1.3  -.-   CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         

2025.12.26 09:00:53  39.1980   28.1873       13.4      -.-  1.4  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2025.12.26 08:48:45  39.1440   28.2827       12.0      -.-  2.0  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2025.12.26 08:37:56  38.4303   44.4695        5.0      -.-  2.6  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        

2025.12.26 07:25:59  39.2477   28.1403        7.6      -.-  1.8  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2025.12.26 07:08:10  38.3307   37.6115        5.0      -.-  1.4  -.-   DARICA-AKCADAG (MALATYA)                          

2025.12.26 07:06:40  36.9553   28.1010        9.7      -.-  1.5  -.-   GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)                       

2025.12.26 05:38:16  39.1978   28.2995        9.3      -.-  1.8  -.-   ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

2025.12.26 05:09:49  38.3075   38.7593       10.4      -.-  1.4  -.-   SARIOT-KALE (MALATYA)                             

2025.12.26 04:53:34  39.1080   28.2312       10.7      -.-  1.2  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

2025.12.26 04:46:55  39.1637   27.9505       13.0      -.-  1.4  -.-   KOBASDERE-AKHISAR (MANISA)                        

2025.12.26 04:43:08  38.3765   28.0852        8.1      -.-  1.2  -.-   BOZDAG-ODEMIS (IZMIR)                             

2025.12.26 04:25:45  38.8120   43.5820        4.8      -.-  1.9  -.-   AKCIFT-(VAN)                                      

2025.12.26 04:25:03  40.8957   28.4443       23.1      -.-  1.2  -.-   GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)       

2025.12.26 04:23:57  40.9075   28.4362       24.5      -.-  1.8  -.-   GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)       

2025.12.26 04:16:31  39.1277   28.2252       12.4      -.-  1.4  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

2025.12.26 03:57:33  39.2045   28.2048        9.7      -.-  1.1  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

2025.12.26 03:47:16  39.1550   25.8645       14.3      -.-  1.8  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        

2025.12.26 03:34:22  40.4190   28.0762       20.0      -.-  1.8  -.-   BANDIRMA KORFEZI (MARMARA DENIZI)                 

2025.12.26 03:26:48  39.2022   28.3357        7.6      -.-  1.1  -.-   OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2025.12.26 03:11:44  39.1715   27.9993       28.1      -.-  1.3  -.-   SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)                          

2025.12.26 03:11:26  37.8913   26.6863        6.3      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                        

2025.12.26 03:09:18  39.1888   28.4440        5.4      -.-  1.5  -.-   SAPCI-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

2025.12.26 03:07:48  39.1555   28.2183        6.6      -.-  3.1  2.9   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

2025.12.26 02:46:10  38.0740   37.5265       17.5      -.-  0.9  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     

2025.12.26 02:35:58  36.9282   27.7772       13.6      -.-  1.3  -.-   GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)                       

2025.12.26 02:03:30  39.1517   28.3288        9.1      -.-  1.1  -.-   KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

2025.12.26 01:56:25  39.1908   28.1582        7.6      -.-  1.3  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

2025.12.26 01:55:03  39.2252   28.1135       12.0      -.-  1.5  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2025.12.26 01:52:22  39.2010   28.1850        8.5      -.-  2.7  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2025.12.26 01:39:47  38.4733   27.1952       13.1      -.-  1.6  -.-   LAKA-BORNOVA (IZMIR)                              

2025.12.26 01:29:26  38.4790   39.4758        9.7      -.-  1.4  -.-   HATUNKOY-MADEN (ELAZIG)                           

2025.12.26 01:22:16  39.2377   29.0105       10.1      -.-  1.7  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

2025.12.26 01:13:55  39.1823   28.1170       14.1      -.-  1.4  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2025.12.26 01:11:51  39.2120   28.9867        6.1      -.-  1.9  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                           

2025.12.26 01:04:06  39.2485   28.9905       13.1      -.-  1.4  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

2025.12.26 01:01:16  39.2755   28.9500       14.6      -.-  0.9  -.-   KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)                          

2025.12.26 00:56:31  39.2853   28.9885        7.8      -.-  1.3  -.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)                         

2025.12.26 00:50:17  39.2313   28.1335        9.5      -.-  3.2  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2025.12.26 00:39:47  39.2490   27.9930        8.3      -.-  1.3  -.-   EGRIDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2025.12.26 00:30:44  39.2107   28.1532        8.3      -.-  1.5  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2025.12.26 00:30:06  39.2015   28.1640        8.0      -.-  1.6  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

2025.12.26 00:29:19  38.0103   37.5900        7.1      -.-  1.4  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                      

2025.12.26 00:24:49  39.2352   28.1785        7.5      -.-  1.4  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)                              

2025.12.26 00:11:19  40.2053   35.3678        2.3      -.-  2.4  -.-   UZUMLUK-AYDINCIK (YOZGAT)                         

2025.12.26 00:03:28  37.2015   36.5110        5.4      -.-  1.8  -.-   ARIKLIKAS-BAHCE (OSMANIYE)                        

İlgili Konular: #deprem #Son depremler listesi #deprem mi oldu