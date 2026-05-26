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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 26 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 26 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

26.05.2026 09:01:00
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 26 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 26 Mayıs 2026 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 26 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
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AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 26 Mayıs 2026 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 26 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

26 MAYIS'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

 07:48:32  39.4057   26.0595        6.1      -.-  1.6  -.-   BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          

 07:48:15  36.1937   28.2190       28.2      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                          

 07:30:21  39.4793   27.5343        8.8      -.-  2.1  -.-   SARIPINAR-IVRINDI (BALIKESIR)                    

 07:29:21  39.2438   28.0455       10.0      -.-  2.0  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

 07:28:00  38.3900   37.4405       17.1      -.-  1.7  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                

 07:26:51  42.3358   32.5312       14.5      -.-  2.5  -.-   KARADENIZ                                        

 06:50:50  39.0957   28.3477       10.9      -.-  1.0  -.-   KOBAKLAR-GORDES (MANISA)                         

 06:49:15  38.4942   39.1878        5.5      -.-  1.8  -.-   DEDEPINARI-(ELAZIG)                              

 06:48:33  38.5078   39.1815        8.0      -.-  1.8  -.-   KAVAKTEPE-(ELAZIG)                               

 06:45:33  38.4830   39.1593       10.8      -.-  3.4  3.4   KAVALLI-SIVRICE (ELAZIG)                         

 06:43:44  37.1642   36.9535        5.6      -.-  1.4  -.-   SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP)                    

 06:18:02  37.8403   35.9577       12.3      -.-  1.5  -.-   FEKE (ADANA)                                     

 06:14:52  38.3660   37.5383        8.2      -.-  1.4  -.-   YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                 

 06:07:22  37.7418   36.0638       12.9      -.-  1.6  -.-   AKOLUK-FEKE (ADANA)                              

 06:00:03  37.7463   36.1122        5.6      -.-  1.1  -.-   AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)                        

 05:56:25  37.7278   36.0502        5.0      -.-  1.8  -.-   AKOLUK-FEKE (ADANA)                              

 05:43:46  37.8727   29.4933        4.0      -.-  1.7  -.-   ALIKURT-BOZKURT (DENIZLI)                        

 05:43:16  37.7277   36.0513        5.0      -.-  2.9  -.-   AKOLUK-FEKE (ADANA)                              

 05:43:03  37.0425   28.2813       14.4      -.-  1.4  -.-   KUYUCAK-(MUGLA)                                  

 05:36:40  37.1102   28.9525       24.9      -.-  1.0  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                        

 05:12:15  39.7030   25.6542        2.5      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                       

 05:01:01  37.9732   36.5555        5.0      -.-  2.1  -.-   KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)                        

 04:59:08  38.6030   30.3040        5.6      -.-  1.2  -.-   NUH-SINANPASA (AFYONKARAHISAR)                   

 04:52:30  36.9237   29.0858       13.7      -.-  1.2  -.-   GURLEYIK-DALAMAN (MUGLA)                         

 04:38:55  40.1772   31.7443        7.2      -.-  1.9  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                     

 04:15:20  38.3175   38.7487       20.6      -.-  0.9  -.-   SARIOT-KALE (MALATYA)                            

 04:12:38  38.0522   36.3657        5.9      -.-  1.2  -.-   SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                

 04:03:33  38.2482   38.5997       12.8      -.-  1.2  -.-   SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)                        

 04:01:28  39.3872   25.9940        5.5      -.-  1.5  -.-   BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          

 03:57:12  38.2603   38.5263       19.7      -.-  1.7  -.-   YAYGIN-(MALATYA)                                 

 03:38:05  37.7797   36.0193       13.5      -.-  1.4  -.-   AKOLUK-FEKE (ADANA)                              

 03:02:17  38.9078   41.5770        9.5      -.-  1.4  -.-   TASOLUK-(MUS)                                    

 02:36:01  39.3942   25.9405       17.8      -.-  1.0  -.-   BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          

 02:34:48  36.6673   38.1692       18.4      -.-  2.0  -.-   KARKAMIS (GAZIANTEP)                             

 02:16:31  37.7885   35.9753        9.8      -.-  1.2  -.-   KIRIKUSAGI-FEKE (ADANA)                          

 02:01:43  38.2195   38.7098        2.1      -.-  2.2  -.-   KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA)                       

 01:49:34  37.8907   36.5190        5.4      -.-  1.4  -.-   DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)              

 01:43:51  37.7313   36.0348        1.9      -.-  2.0  -.-   AKOLUK-FEKE (ADANA)                              

 01:22:37  37.8500   29.4897        2.3      -.-  1.7  -.-   ALIKURT-BOZKURT (DENIZLI)                        

 00:28:02  36.5085   32.9490        5.0      -.-  1.4  -.-   YALINDAL-ERMENEK (KARAMAN)                       

 00:17:03  40.6998   29.2120        8.0      -.-  1.4  -.-   YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)                 

İlgili Konular: #deprem #afad #Son depremler

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