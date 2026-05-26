AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 26 Mayıs 2026 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 26 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
26 MAYIS'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
07:48:32 39.4057 26.0595 6.1 -.- 1.6 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
07:48:15 36.1937 28.2190 28.2 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
07:30:21 39.4793 27.5343 8.8 -.- 2.1 -.- SARIPINAR-IVRINDI (BALIKESIR)
07:29:21 39.2438 28.0455 10.0 -.- 2.0 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:28:00 38.3900 37.4405 17.1 -.- 1.7 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
07:26:51 42.3358 32.5312 14.5 -.- 2.5 -.- KARADENIZ
06:50:50 39.0957 28.3477 10.9 -.- 1.0 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA)
06:49:15 38.4942 39.1878 5.5 -.- 1.8 -.- DEDEPINARI-(ELAZIG)
06:48:33 38.5078 39.1815 8.0 -.- 1.8 -.- KAVAKTEPE-(ELAZIG)
06:45:33 38.4830 39.1593 10.8 -.- 3.4 3.4 KAVALLI-SIVRICE (ELAZIG)
06:43:44 37.1642 36.9535 5.6 -.- 1.4 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP)
06:18:02 37.8403 35.9577 12.3 -.- 1.5 -.- FEKE (ADANA)
06:14:52 38.3660 37.5383 8.2 -.- 1.4 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
06:07:22 37.7418 36.0638 12.9 -.- 1.6 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA)
06:00:03 37.7463 36.1122 5.6 -.- 1.1 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)
05:56:25 37.7278 36.0502 5.0 -.- 1.8 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA)
05:43:46 37.8727 29.4933 4.0 -.- 1.7 -.- ALIKURT-BOZKURT (DENIZLI)
05:43:16 37.7277 36.0513 5.0 -.- 2.9 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA)
05:43:03 37.0425 28.2813 14.4 -.- 1.4 -.- KUYUCAK-(MUGLA)
05:36:40 37.1102 28.9525 24.9 -.- 1.0 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
05:12:15 39.7030 25.6542 2.5 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI
05:01:01 37.9732 36.5555 5.0 -.- 2.1 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)
04:59:08 38.6030 30.3040 5.6 -.- 1.2 -.- NUH-SINANPASA (AFYONKARAHISAR)
04:52:30 36.9237 29.0858 13.7 -.- 1.2 -.- GURLEYIK-DALAMAN (MUGLA)
04:38:55 40.1772 31.7443 7.2 -.- 1.9 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
04:15:20 38.3175 38.7487 20.6 -.- 0.9 -.- SARIOT-KALE (MALATYA)
04:12:38 38.0522 36.3657 5.9 -.- 1.2 -.- SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
04:03:33 38.2482 38.5997 12.8 -.- 1.2 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)
04:01:28 39.3872 25.9940 5.5 -.- 1.5 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
03:57:12 38.2603 38.5263 19.7 -.- 1.7 -.- YAYGIN-(MALATYA)
03:38:05 37.7797 36.0193 13.5 -.- 1.4 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA)
03:02:17 38.9078 41.5770 9.5 -.- 1.4 -.- TASOLUK-(MUS)
02:36:01 39.3942 25.9405 17.8 -.- 1.0 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
02:34:48 36.6673 38.1692 18.4 -.- 2.0 -.- KARKAMIS (GAZIANTEP)
02:16:31 37.7885 35.9753 9.8 -.- 1.2 -.- KIRIKUSAGI-FEKE (ADANA)
02:01:43 38.2195 38.7098 2.1 -.- 2.2 -.- KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA)
01:49:34 37.8907 36.5190 5.4 -.- 1.4 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
01:43:51 37.7313 36.0348 1.9 -.- 2.0 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA)
01:22:37 37.8500 29.4897 2.3 -.- 1.7 -.- ALIKURT-BOZKURT (DENIZLI)
00:28:02 36.5085 32.9490 5.0 -.- 1.4 -.- YALINDAL-ERMENEK (KARAMAN)
00:17:03 40.6998 29.2120 8.0 -.- 1.4 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)