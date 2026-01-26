Cumhuriyet Gazetesi Logo
26.01.2026 09:25:00
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 26 Ocak 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 26 Ocak 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

26 OCAK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:38:39  39.1400   28.3498        8.1      -.-  1.6  -.-   YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

08:31:02  39.1587   28.2773        5.1      -.-  1.9  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

08:23:19  39.1597   28.3022        9.9      -.-  1.7  -.-   KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)                

08:10:15  39.1898   28.1830        9.1      -.-  2.5  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

08:04:27  39.1963   28.2032        8.6      -.-  2.0  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

07:55:27  39.1870   28.2663        8.0      -.-  1.2  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

07:44:34  39.2375   29.0307       13.7      -.-  1.7  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                        

07:36:23  37.6380   35.8280        5.0      -.-  1.6  -.-   CAMDERE-KOZAN (ADANA)                            

07:13:45  39.1515   28.2987       13.1      -.-  2.5  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

06:53:08  39.1405   28.2883       13.1      -.-  1.1  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

06:42:26  39.2433   28.9498        5.0      -.-  2.1  -.-   YENILER-SIMAV (KUTAHYA)                          

06:26:47  37.6057   35.8673        8.7      -.-  1.6  -.-   KARABUCAK-KOZAN (ADANA)                          

06:16:38  39.1987   28.2680        7.9      -.-  1.5  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

06:15:16  39.1722   28.2490       10.7      -.-  1.8  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

06:01:24  39.1608   28.3212        8.1      -.-  1.4  -.-   KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)                

05:52:59  39.1473   28.2362       17.8      -.-  1.4  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

05:49:13  39.1485   28.3063       14.6      -.-  2.5  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

05:47:34  39.1183   28.3098        8.0      -.-  1.4  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

05:44:35  39.2318   28.1433       13.5      -.-  1.3  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

05:43:33  37.1022   36.9327        5.0      -.-  1.9  -.-   KARTALKOY-NURDAGI (GAZIANTEP)                    

05:30:29  39.1222   28.3047       11.2      -.-  1.1  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

05:24:22  39.2387   28.0245       13.8      -.-  1.1  -.-   KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

05:16:53  37.4747   37.0227        6.7      -.-  1.2  -.-   KAPICAM-(KAHRAMANMARAS)                          

05:15:59  39.1790   28.3135       10.0      -.-  1.1  -.-   BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)                

05:08:42  37.6363   36.0445       10.5      -.-  1.8  -.-   BOZTAHTA-KOZAN (ADANA)                           

04:59:27  39.1160   28.3327        5.4      -.-  1.7  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

04:58:36  39.1555   28.2797        9.5      -.-  2.0  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

04:52:13  39.1587   28.2608        9.3      -.-  1.3  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

04:46:27  38.0220   37.6680       11.1      -.-  1.0  -.-   KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA)                     

04:44:02  39.1118   28.2977       13.4      -.-  1.9  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

04:43:20  39.2437   29.0102        5.1      -.-  1.6  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                          

04:40:41  39.1612   28.3113        8.1      -.-  2.1  -.-   KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)                

04:29:49  39.1597   28.3517        9.6      -.-  1.4  -.-   YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

04:27:00  39.1367   28.2962       10.8      -.-  1.8  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

04:21:59  39.1597   28.2532        9.5      -.-  1.1  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

04:16:32  39.1475   28.2865        9.5      -.-  1.7  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

04:03:20  39.1420   28.2998       14.5      -.-  2.0  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

04:01:33  39.1377   28.3735        4.9      -.-  1.3  -.-   YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                  

03:57:59  39.2967   28.1515        5.4      -.-  1.1  -.-   KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

03:56:21  39.1668   28.2147        8.9      -.-  1.3  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

03:54:15  39.1770   28.2803        9.9      -.-  1.8  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

03:50:54  39.1350   28.3120       13.8      -.-  3.6  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

03:47:20  39.1357   28.2965       13.5      -.-  4.6  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

03:40:16  37.9772   36.3578        5.0      -.-  2.4  -.-   HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    

03:40:14  39.1440   28.2855        8.1      -.-  1.5  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

03:38:47  39.0952   28.2493       11.2      -.-  1.3  -.-   CICEKLI-GORDES (MANISA)                          

03:20:48  39.2270   28.2085        9.3      -.-  2.0  -.-   PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

03:20:10  39.1475   28.2627       13.2      -.-  1.6  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

03:18:28  39.1182   28.2905       11.2      -.-  1.9  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

03:13:07  38.9577   40.5067        9.5      -.-  1.5  -.-   CUKURCA-(BINGOL)                                 

03:08:52  39.1517   28.2995       12.3      -.-  2.5  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

03:07:37  38.7070   38.2747        6.2      -.-  1.3  -.-   ASAGISULMENLI-ARGUVAN (MALATYA)                  

02:57:31  39.1405   28.2857        8.2      -.-  1.4  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

02:50:25  39.1753   28.3082       12.5      -.-  3.1  -.-   BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)                

02:50:10  37.1232   36.9208        5.0      -.-  1.6  -.-   ATAKOY-NURDAGI (GAZIANTEP)                       

02:31:02  39.1670   28.1548       10.3      -.-  1.9  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

02:26:20  38.2603   37.7362       15.8      -.-  1.2  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                        

02:26:03  39.1200   28.3037       12.1      -.-  2.3  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

02:17:13  39.1692   28.3055       13.0      -.-  3.6  -.-   KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)                

01:28:50  37.6063   35.9047        5.0      -.-  2.0  -.-   MINNETLI-KOZAN (ADANA)                           

01:26:15  39.0598   28.3303       11.5      -.-  1.0  -.-   DARGIL-GORDES (MANISA)                           

01:13:27  39.0902   28.1850       14.9      -.-  1.1  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

00:56:55  38.5030   37.0810        5.0      -.-  1.5  -.-   UZUNPINAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               

00:53:39  39.1328   28.2588       14.3      -.-  1.2  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

00:42:33  39.1845   28.1577        8.8      -.-  1.5  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

00:36:34  38.0943   37.1807        5.2      -.-  1.2  -.-   AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                  

00:34:37  38.2328   37.7088       10.9      -.-  1.2  -.-   HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)                     

00:31:27  38.0777   37.1450        5.4      -.-  1.3  -.-   EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                          

00:13:23  39.6200   39.6277        5.0      -.-  1.6  -.-   YALINCA-(ERZINCAN)                               

00:07:05  39.0890   27.9950        3.2      -.-  1.1  -.-   SARILAR-AKHISAR (MANISA)                         

