26.02.2026 09:46:00
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 26 Şubat 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 26 Şubat 2026 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 26 Şubat 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

26 ŞUBAT'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:09:36  39.2072   29.3332        5.4      -.-  1.3  -.-   SEYHLER-HISARCIK (KUTAHYA)                 

08:02:12  39.2298   28.0693       13.8      -.-  1.3  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                

07:56:33  38.9577   27.3922        7.8      -.-  1.5  -.-   ORTULU-KINIK (IZMIR)                       

07:42:53  38.3857   38.7912       12.1      -.-  1.4  -.-   KOZLUK-KALE (MALATYA)                      

07:29:05  38.7217   42.3840       15.2      -.-  1.7  -.-   SAKA-AHLAT (BITLIS)                        

07:19:06  39.1920   28.2435       17.3      -.-  1.2  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

07:04:05  38.1643   38.4650       11.8      -.-  1.9  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                     

06:59:36  39.1813   28.1978       11.6      -.-  1.3  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

06:49:59  39.1410   28.3222       11.2      -.-  2.0  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)               

06:39:27  36.6530   28.0512       17.9      -.-  1.8  -.-   BOZBURUN-MARMARIS (MUGLA)                  

06:30:11  36.6537   25.7173        9.3      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                 

06:11:39  39.6400   38.6317        4.9      -.-  1.6  -.-   UGURKOY-ILIC (ERZINCAN)                    

06:09:24  37.0617   36.9545        7.3      -.-  1.3  -.-   KUZOLUK-NURDAGI (GAZIANTEP)                

05:47:05  38.7437   27.8623        7.0      -.-  1.8  -.-   HACIBASTANLAR-GOLMARMARA (MANISA)          

05:43:13  39.2252   28.1585       10.4      -.-  1.2  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)               

05:42:13  39.0962   28.2275        4.9      -.-  1.5  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

05:37:14  39.2402   27.9610        5.0      -.-  1.4  -.-   HACET-KIRKAGAC (MANISA)                    

05:34:57  40.8487   31.6362        7.5      -.-  2.8  -.-   CUKUROREN-(BOLU)                           

05:05:57  40.7347   29.3508       17.8      -.-  1.0  -.-   IZMIT KORFEZI (MARMARA DENIZI)             

04:41:19  39.2065   28.2520        4.6      -.-  0.8  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

04:04:01  38.8863   32.8952       11.8      -.-  1.6  -.-   YENICEOBA-CIHANBEYLI (KONYA)               

03:46:34  38.4542   39.0393        5.4      -.-  1.4  -.-   KULLUK-(ELAZIG)                            

03:44:20  39.2058   28.1483        7.8      -.-  1.5  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)              

03:39:26  39.1090   28.3583       10.9      -.-  1.1  -.-   KOBAKLAR-GORDES (MANISA)                   

03:37:05  39.1523   28.4687       24.6      -.-  1.0  -.-   DEVLETLIBABA-SINDIRGI (BALIKESIR)          

03:07:20  39.1302   28.3383       13.8      -.-  2.2  -.-   YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)            

02:36:34  40.8753   27.9637       13.0      -.-  1.3  -.-   MARMARAEREGLISI ACIK.-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)   İlksel

02:28:54  36.4358   28.8987       14.7      -.-  1.3  -.-   OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)          

02:25:15  40.8227   28.0122       11.3      -.-  2.3  -.-   MARMARA DENIZI                             

02:23:07  39.1937   28.1527        9.4      -.-  2.1  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)              

01:47:31  39.1437   28.2085       11.5      -.-  1.4  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

01:38:39  39.2190   28.1412        7.6      -.-  1.8  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)               

01:05:40  38.6418   37.5920       11.9      -.-  1.4  -.-   KARABACAK-DARENDE (MALATYA)                

00:54:45  34.6435   32.6687       15.7      -.-  3.5  3.4   AKDENIZ                                    

00:44:39  38.5068   38.0153        3.7      -.-  1.8  -.-   KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA)             

00:44:13  36.5370   25.5237        7.8      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                 

00:38:51  40.6777   30.1623        1.8      -.-  1.6  -.-   YANIK-SAPANCA (SAKARYA)                    

