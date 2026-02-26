AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 26 Şubat 2026 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 26 Şubat 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
26 ŞUBAT'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:09:36 39.2072 29.3332 5.4 -.- 1.3 -.- SEYHLER-HISARCIK (KUTAHYA)
08:02:12 39.2298 28.0693 13.8 -.- 1.3 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:56:33 38.9577 27.3922 7.8 -.- 1.5 -.- ORTULU-KINIK (IZMIR)
07:42:53 38.3857 38.7912 12.1 -.- 1.4 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA)
07:29:05 38.7217 42.3840 15.2 -.- 1.7 -.- SAKA-AHLAT (BITLIS)
07:19:06 39.1920 28.2435 17.3 -.- 1.2 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:04:05 38.1643 38.4650 11.8 -.- 1.9 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
06:59:36 39.1813 28.1978 11.6 -.- 1.3 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:49:59 39.1410 28.3222 11.2 -.- 2.0 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:39:27 36.6530 28.0512 17.9 -.- 1.8 -.- BOZBURUN-MARMARIS (MUGLA)
06:30:11 36.6537 25.7173 9.3 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI
06:11:39 39.6400 38.6317 4.9 -.- 1.6 -.- UGURKOY-ILIC (ERZINCAN)
06:09:24 37.0617 36.9545 7.3 -.- 1.3 -.- KUZOLUK-NURDAGI (GAZIANTEP)
05:47:05 38.7437 27.8623 7.0 -.- 1.8 -.- HACIBASTANLAR-GOLMARMARA (MANISA)
05:43:13 39.2252 28.1585 10.4 -.- 1.2 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:42:13 39.0962 28.2275 4.9 -.- 1.5 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:37:14 39.2402 27.9610 5.0 -.- 1.4 -.- HACET-KIRKAGAC (MANISA)
05:34:57 40.8487 31.6362 7.5 -.- 2.8 -.- CUKUROREN-(BOLU)
05:05:57 40.7347 29.3508 17.8 -.- 1.0 -.- IZMIT KORFEZI (MARMARA DENIZI)
04:41:19 39.2065 28.2520 4.6 -.- 0.8 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:04:01 38.8863 32.8952 11.8 -.- 1.6 -.- YENICEOBA-CIHANBEYLI (KONYA)
03:46:34 38.4542 39.0393 5.4 -.- 1.4 -.- KULLUK-(ELAZIG)
03:44:20 39.2058 28.1483 7.8 -.- 1.5 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:39:26 39.1090 28.3583 10.9 -.- 1.1 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA)
03:37:05 39.1523 28.4687 24.6 -.- 1.0 -.- DEVLETLIBABA-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:07:20 39.1302 28.3383 13.8 -.- 2.2 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:36:34 40.8753 27.9637 13.0 -.- 1.3 -.- MARMARAEREGLISI ACIK.-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
02:28:54 36.4358 28.8987 14.7 -.- 1.3 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
02:25:15 40.8227 28.0122 11.3 -.- 2.3 -.- MARMARA DENIZI
02:23:07 39.1937 28.1527 9.4 -.- 2.1 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:47:31 39.1437 28.2085 11.5 -.- 1.4 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:38:39 39.2190 28.1412 7.6 -.- 1.8 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:05:40 38.6418 37.5920 11.9 -.- 1.4 -.- KARABACAK-DARENDE (MALATYA)
00:54:45 34.6435 32.6687 15.7 -.- 3.5 3.4 AKDENIZ
00:44:39 38.5068 38.0153 3.7 -.- 1.8 -.- KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA)
00:44:13 36.5370 25.5237 7.8 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI
00:38:51 40.6777 30.1623 1.8 -.- 1.6 -.- YANIK-SAPANCA (SAKARYA)