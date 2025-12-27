Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 27 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

27.12.2025 09:23:00
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 27 Aralık 2025 Cumartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 27 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

27 ARALIK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

09:04:59 -.-  3.0  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

08:03:01 -.-  1.5  -.-   KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

07:53:16 -.-  1.6  -.-   ALTINDERE-(DENIZLI)                               

07:37:32 -.-  1.9  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

07:20:02 -.-  1.3  -.-   GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)                      

07:14:39 -.-  1.3  -.-   CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR)                        

07:09:38 -.-  1.4  -.-   SARNICKOY-(MUGLA)                                 

07:08:43 -.-  1.7  -.-   SARNICKOY-(MUGLA)                                 

07:06:04 -.-  2.0  -.-   KURKCU-MUT (MERSIN)                               

07:00:34 -.-  2.9  -.-   SARNICKOY-(MUGLA)                                 

06:14:03 -.-  1.9  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

05:01:42 -.-  1.4  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

05:00:42 -.-  1.5  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

04:59:58 -.-  1.7  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

04:53:43 -.-  1.2  -.-   KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

04:31:34 -.-  1.1  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                           

04:26:58 -.-  2.4  -.-   CITME-DIVRIGI (SIVAS)                             

04:23:16 -.-  1.8  -.-   DUZAGAC-KOZAN (ADANA)                             

04:21:24 -.-  1.7  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

04:20:10 -.-  3.3  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)                              

04:04:59 -.-  1.4  -.-   SIRBASAN-SARIKAMIS (KARS)                         

03:47:51 -.-  2.0  -.-   ARAKLI (TRABZON)                                  

03:13:36 -.-  1.4  -.-   MARMARAEREGLISI ACIK.-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)   

03:12:37 -.-  1.9  -.-   MARMARAEREGLISI ACIK.-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)   

03:08:12 -.-  1.3  -.-   EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                 

02:57:28 -.-  1.4  -.-   MARMARA DENIZI                                    

02:35:04 -.-  3.1  -.-   MARMARA DENIZI                                    

02:16:52 -.-  1.1  -.-   ATALAR-YESILYURT (MALATYA)                        

01:58:44 -.-  2.0  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

01:38:15 -.-  1.4  -.-   NARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                    

01:34:29 -.-  1.4  -.-   OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

00:51:35 -.-  1.2  -.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)                         

00:43:52 -.-  1.2  -.-   AKHISAR (MANISA)                                  

00:27:32 -.-  2.6  -.-   AKDENIZ                                           

00:18:42 -.-  1.7  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

