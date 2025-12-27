Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 27 Aralık 2025 Cumartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 27 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
27 ARALIK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
09:04:59 -.- 3.0 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:03:01 -.- 1.5 -.- KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:53:16 -.- 1.6 -.- ALTINDERE-(DENIZLI)
07:37:32 -.- 1.9 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:20:02 -.- 1.3 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)
07:14:39 -.- 1.3 -.- CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
07:09:38 -.- 1.4 -.- SARNICKOY-(MUGLA)
07:08:43 -.- 1.7 -.- SARNICKOY-(MUGLA)
07:06:04 -.- 2.0 -.- KURKCU-MUT (MERSIN)
07:00:34 -.- 2.9 -.- SARNICKOY-(MUGLA)
06:14:03 -.- 1.9 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:01:42 -.- 1.4 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:00:42 -.- 1.5 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:59:58 -.- 1.7 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:53:43 -.- 1.2 -.- KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:31:34 -.- 1.1 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
04:26:58 -.- 2.4 -.- CITME-DIVRIGI (SIVAS)
04:23:16 -.- 1.8 -.- DUZAGAC-KOZAN (ADANA)
04:21:24 -.- 1.7 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:20:10 -.- 3.3 -.- SINDIRGI (BALIKESIR)
04:04:59 -.- 1.4 -.- SIRBASAN-SARIKAMIS (KARS)
03:47:51 -.- 2.0 -.- ARAKLI (TRABZON)
03:13:36 -.- 1.4 -.- MARMARAEREGLISI ACIK.-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
03:12:37 -.- 1.9 -.- MARMARAEREGLISI ACIK.-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
03:08:12 -.- 1.3 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
02:57:28 -.- 1.4 -.- MARMARA DENIZI
02:35:04 -.- 3.1 -.- MARMARA DENIZI
02:16:52 -.- 1.1 -.- ATALAR-YESILYURT (MALATYA)
01:58:44 -.- 2.0 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:38:15 -.- 1.4 -.- NARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
01:34:29 -.- 1.4 -.- OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:51:35 -.- 1.2 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
00:43:52 -.- 1.2 -.- AKHISAR (MANISA)
00:27:32 -.- 2.6 -.- AKDENIZ
00:18:42 -.- 1.7 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)