Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 27 Ocak 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 27.01.2025 - 09:09

Güncelleme: 27.01.2025 - 09:09

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 27 Ocak'ta meydana gelen depremler...

27 OCAK'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:20:35 -.- 2.9 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)

07:52:06 -.- 2.5 -.- AKTAS-KEMAH (ERZINCAN)

07:43:40 -.- 2.8 -.- CALIKLAR-KEMAH (ERZINCAN)

06:59:40 -.- 1.3 -.- DISKAYA-GURSU (BURSA)

06:53:50 -.- 2.4 -.- BESAGIL-KARATAY (KONYA)

06:43:23 -.- 1.5 -.- KARAHIDIR-GURSU (BURSA)

06:29:13 -.- 1.6 -.- OZLUCE-(MUGLA)

05:39:34 -.- 1.3 -.- ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT)

05:13:39 -.- 1.2 -.- GOKDERE-(TOKAT)

04:46:02 -.- 1.8 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI

04:27:15 -.- 1.6 -.- KUP-ALADAG (ADANA)

04:02:56 -.- 4.6 4.6 IRAK

03:04:23 -.- 1.5 -.- CAKIRBEY-(VAN)

02:56:22 -.- 1.7 -.- GOKCEYURT-KEMALPASA (IZMIR)

02:43:17 -.- 2.2 -.- IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA)

02:31:52 -.- 2.0 -.- AKDENIZ

01:40:46 -.- 1.9 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)

01:36:08 -.- 1.4 -.- GOKGEDIK-TURGUTLU (MANISA)

00:27:54 -.- 1.4 -.- KURTPINAR-CEYHAN (ADANA)

00:24:51 -.- 0.9 -.- ONCU-YESILYURT (MALATYA)

00:22:11 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)