Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 27 Ocak 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 27 Ocak 2025 cumartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 27 Ocak 2025 Türkiye'deki depremler…

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 27 Ocak 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.01.2025 - 09:09

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 27 Ocak'ta meydana gelen depremler...

27 OCAK'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:20:35   -.-  2.9  -.-   EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)                    

07:52:06   -.-  2.5  -.-   AKTAS-KEMAH (ERZINCAN)                          

07:43:40  -.-  2.8  -.-   CALIKLAR-KEMAH (ERZINCAN)                       

06:59:40   -.-  1.3  -.-   DISKAYA-GURSU (BURSA)                           

06:53:50   -.-  2.4  -.-   BESAGIL-KARATAY (KONYA)                         

06:43:23   -.-  1.5  -.-   KARAHIDIR-GURSU (BURSA)                         

06:29:13   -.-  1.6  -.-   OZLUCE-(MUGLA)                                  

05:39:34   -.-  1.3  -.-   ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT)               

05:13:39   -.-  1.2  -.-   GOKDERE-(TOKAT)                                 

04:46:02   -.-  1.8  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                      

04:27:15    -.-  1.6  -.-   KUP-ALADAG (ADANA)                              

04:02:56   -.-  4.6  4.6   IRAK                                            

03:04:23   -.-  1.5  -.-   CAKIRBEY-(VAN)                                  

02:56:22   -.-  1.7  -.-   GOKCEYURT-KEMALPASA (IZMIR)                     

02:43:17  -.-  2.2  -.-   IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA)                       

02:31:52   -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                         

01:40:46    -.-  1.9  -.-   EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)                    

01:36:08  -.-  1.4  -.-   GOKGEDIK-TURGUTLU (MANISA)                      

00:27:54   -.-  1.4  -.-   KURTPINAR-CEYHAN (ADANA)                        

00:24:51      -.-  0.9  -.-   ONCU-YESILYURT (MALATYA)                        

00:22:11      -.-  1.5  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                  


Etiketler: #deprem #deprem mi oldu #Son depremler

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