Son Dakika... İzmir açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem

Yayınlanma: 26.01.2025 - 11:06

Güncelleme: 26.01.2025 - 11:15

Ege Denizi'nde İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli tedirginliğe neden olan depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Menderes ilçesi açıklarındaki depremin derinliği 7,22 kilometre olarak açıklandı. Özellikle İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçelerinde de hissedilen deprem, kısa süreli tedirginliğe neden oldu. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.