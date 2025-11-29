Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 29 Kasım 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 29 Kasım 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

29.11.2025 09:28:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 29 Kasım 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 29 Kasım 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 29 Kasım 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar 29 Kasım 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 29 Kasım 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

29 KASIM'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2025.11.29 09:18:01    -.-  1.4  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                

2025.11.29 09:02:41 -.-  2.1  -.-   GAZIPASA (ANTALYA)                           

2025.11.29 08:55:07     -.-  1.5  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

2025.11.29 08:52:54  -.-  1.9  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                

2025.11.29 08:40:46  -.-  1.6  -.-   YUNANISTAN                                   

2025.11.29 08:00:45   -.-  1.7  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

2025.11.29 07:44:03  -.-  2.1  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                

2025.11.29 07:31:03  -.-  2.9  -.-   BABAKOY-BIGADIC (BALIKESIR)        

İlgili Konular: #deprem #Son depremler