Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 3 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

3.12.2025 09:15:00
Haber Merkezi
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 3 Aralık 2025 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 3 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

3 ARALIK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:46:29  39.1988   28.2973       13.1      -.-  1.7  -.-   ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

08:34:52  39.2438   28.1520       12.2      -.-  1.4  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

08:05:46  39.1760   28.1500       11.8      -.-  2.1  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

07:56:19  36.5478   36.4960        1.4      -.-  2.3  -.-   GULTEPE-KIRIKHAN (HATAY)                          

07:44:21  37.9693   36.3578       13.2      -.-  1.1  -.-   SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    

07:20:14  38.1687   38.5722        3.1      -.-  2.0  -.-   ULUKOY-(MALATYA)                                  

06:57:09  39.1437   28.3157       15.0      -.-  2.1  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

06:49:25  38.1118   36.6368       10.3      -.-  1.6  -.-   KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 

05:47:51  39.1895   28.1485        8.8      -.-  1.6  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

05:37:42  39.1690   28.2505       11.2      -.-  2.1  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

05:36:12  38.3842   38.7817        7.7      -.-  1.9  -.-   KOZLUK-KALE (MALATYA)                             

05:27:13  39.1833   28.2072       12.4      -.-  1.4  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

05:12:20  39.1737   28.2307       14.0      -.-  1.9  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

04:55:19  39.1550   28.1778        8.2      -.-  1.4  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

04:54:19  38.3825   28.4082        5.4      -.-  1.5  -.-   ALHAN-ALASEHIR (MANISA)                           

04:47:07  39.1130   28.3412       11.3      -.-  1.3  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

04:36:10  39.1812   28.1107        3.1      -.-  1.2  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

04:17:35  34.7063   32.4918        8.4      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           

04:14:58  38.4000   28.4342        6.8      -.-  1.2  -.-   CAGLAYAN-ALASEHIR (MANISA)                        

03:26:06  39.2085   27.9168        9.1      -.-  1.5  -.-   DUALAR-KIRKAGAC (MANISA)                          

03:15:39  38.2878   38.2020       17.3      -.-  1.2  -.-   IKIZCE-YESILYURT (MALATYA)                        

03:05:23  39.2145   28.0312       12.6      -.-  1.2  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

02:58:07  39.0073   25.9355        2.8      -.-  2.0  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 

02:47:11  39.1147   28.2985       14.1      -.-  1.4  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

02:34:28  40.8083   27.9340        7.6      -.-  1.8  -.-   MARMARA DENIZI                                    

02:32:32  39.2405   28.0677        5.2      -.-  0.8  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

02:02:43  36.9757   28.3002       11.6      -.-  1.7  -.-   CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)                         

01:51:36  39.1612   28.2257       13.1      -.-  1.4  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

01:48:57  39.2370   28.1017        9.6      -.-  1.3  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

01:05:09  36.6173   24.5708       43.1      -.-  3.7  3.6   EGE DENIZI                                        

00:45:53  40.2888   24.0948        6.6      -.-  2.2  -.-   YUNANISTAN                                        

