Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 3 Aralık 2025 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 3 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
3 ARALIK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:46:29 39.1988 28.2973 13.1 -.- 1.7 -.- ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:34:52 39.2438 28.1520 12.2 -.- 1.4 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:05:46 39.1760 28.1500 11.8 -.- 2.1 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:56:19 36.5478 36.4960 1.4 -.- 2.3 -.- GULTEPE-KIRIKHAN (HATAY)
07:44:21 37.9693 36.3578 13.2 -.- 1.1 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
07:20:14 38.1687 38.5722 3.1 -.- 2.0 -.- ULUKOY-(MALATYA)
06:57:09 39.1437 28.3157 15.0 -.- 2.1 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:49:25 38.1118 36.6368 10.3 -.- 1.6 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
05:47:51 39.1895 28.1485 8.8 -.- 1.6 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:37:42 39.1690 28.2505 11.2 -.- 2.1 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:36:12 38.3842 38.7817 7.7 -.- 1.9 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA)
05:27:13 39.1833 28.2072 12.4 -.- 1.4 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:12:20 39.1737 28.2307 14.0 -.- 1.9 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:55:19 39.1550 28.1778 8.2 -.- 1.4 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:54:19 38.3825 28.4082 5.4 -.- 1.5 -.- ALHAN-ALASEHIR (MANISA)
04:47:07 39.1130 28.3412 11.3 -.- 1.3 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:36:10 39.1812 28.1107 3.1 -.- 1.2 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:17:35 34.7063 32.4918 8.4 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
04:14:58 38.4000 28.4342 6.8 -.- 1.2 -.- CAGLAYAN-ALASEHIR (MANISA)
03:26:06 39.2085 27.9168 9.1 -.- 1.5 -.- DUALAR-KIRKAGAC (MANISA)
03:15:39 38.2878 38.2020 17.3 -.- 1.2 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA)
03:05:23 39.2145 28.0312 12.6 -.- 1.2 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:58:07 39.0073 25.9355 2.8 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
02:47:11 39.1147 28.2985 14.1 -.- 1.4 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:34:28 40.8083 27.9340 7.6 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI
02:32:32 39.2405 28.0677 5.2 -.- 0.8 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:02:43 36.9757 28.3002 11.6 -.- 1.7 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)
01:51:36 39.1612 28.2257 13.1 -.- 1.4 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:48:57 39.2370 28.1017 9.6 -.- 1.3 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:05:09 36.6173 24.5708 43.1 -.- 3.7 3.6 EGE DENIZI
00:45:53 40.2888 24.0948 6.6 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN