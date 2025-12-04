Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 3 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 3 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

4.12.2025 09:16:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 3 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 3 Aralık 2025 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 3 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 3 Aralık 2025 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Deprem mi oldu? 3 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

3 ARALIK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2025.12.04 09:02:03   -.-  2.8  -.-   KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2025.12.04 08:33:56  -.-  2.2  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

2025.12.04 07:41:30  -.-  1.4  -.-   TASEVI-YALVAC (ISPARTA)                           

2025.12.04 07:31:34  -.-  1.3  -.-   KOBAKLAR-GORDES (MANISA)                          

2025.12.04 07:27:45   -.-  1.8  -.-   BOYALI-SINANPASA (AFYONKARAHISAR)                 

2025.12.04 07:17:55  -.-  2.0  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2025.12.04 07:17:38 -.-  1.4  -.-   KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA)                    

2025.12.04 06:44:31   -.-  2.1  -.-   KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

İlgili Konular: #deprem #Son depremler