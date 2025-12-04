Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 3 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 3 Aralık 2025 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Deprem mi oldu? 3 Aralık 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
3 ARALIK'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
2025.12.04 09:02:03 -.- 2.8 -.- KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.04 08:33:56 -.- 2.2 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.04 07:41:30 -.- 1.4 -.- TASEVI-YALVAC (ISPARTA)
2025.12.04 07:31:34 -.- 1.3 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA)
2025.12.04 07:27:45 -.- 1.8 -.- BOYALI-SINANPASA (AFYONKARAHISAR)
2025.12.04 07:17:55 -.- 2.0 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.04 07:17:38 -.- 1.4 -.- KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA)
2025.12.04 06:44:31 -.- 2.1 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)