İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 3 Eylül 2025 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 3 Eylül 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
3 EYLÜL'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:19:10 39.1313 28.2577 20.9 -.- 1.1 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:36:45 39.1670 28.1168 13.8 -.- 1.3 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:34:53 39.2228 28.0843 5.2 -.- 1.3 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:30:31 39.1282 27.9285 12.5 -.- 1.3 -.- DOLMADEGIRMEN-AKHISAR (MANISA)
07:26:36 39.2345 28.0310 7.4 -.- 1.3 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:23:11 39.2545 28.0740 10.3 -.- 1.7 -.- ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:15:56 39.1982 28.2752 5.2 -.- 1.4 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:08:17 39.2417 28.1123 11.4 -.- 1.3 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:40:10 39.4547 27.9250 8.2 -.- 1.8 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR)
06:29:45 39.1517 28.2158 9.7 -.- 1.8 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:29:12 39.2318 28.1248 5.0 -.- 1.8 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:24:00 39.2025 28.1095 11.9 -.- 2.0 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:17:34 39.1913 28.1685 8.7 -.- 1.2 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:13:48 39.1668 28.1432 11.0 -.- 1.9 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:00:30 36.6350 33.9908 18.5 -.- 1.5 -.- SEYDILI-SILIFKE (MERSIN)
05:42:34 39.2577 28.0175 10.8 -.- 1.1 -.- KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:39:57 39.2592 28.0602 5.4 -.- 1.2 -.- ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:37:02 39.1955 28.1358 9.6 -.- 1.6 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:36:03 38.1890 38.4255 19.7 -.- 1.2 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA)
05:35:46 39.1793 28.1327 8.2 -.- 2.2 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:13:49 39.1868 28.2155 5.9 -.- 2.7 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:06:34 39.2367 28.0545 12.8 -.- 2.0 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:01:46 39.1620 28.1172 5.4 -.- 1.1 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:58:34 40.3473 24.0742 13.3 -.- 1.8 -.- YUNANISTAN
04:52:40 39.2060 28.1205 7.3 -.- 1.6 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:49:09 37.8183 27.0078 7.3 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
04:37:31 39.2545 28.1175 7.6 -.- 2.0 -.- KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:31:08 39.2317 28.0063 10.4 -.- 1.1 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:29:49 39.1493 28.2818 11.4 -.- 1.2 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:27:40 39.2085 28.1792 10.7 -.- 1.4 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:05:51 38.0208 38.2153 11.3 -.- 1.3 -.- CELIKHAN (ADIYAMAN)
03:56:27 39.1752 28.2347 9.6 -.- 1.4 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:41:43 39.1957 27.9833 8.1 -.- 1.1 -.- AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)
03:38:04 39.1645 28.1683 10.8 -.- 1.7 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:36:28 39.1767 28.2167 12.0 -.- 2.6 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:33:53 39.1945 28.1127 5.3 -.- 1.2 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:32:31 39.2103 28.0755 8.0 -.- 1.6 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:15:25 39.2588 28.0695 8.2 -.- 1.3 -.- ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:04:44 39.2058 28.0358 7.7 -.- 1.4 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:57:12 39.2487 28.1072 10.2 -.- 1.3 -.- KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:45:29 37.9605 27.1107 5.4 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
02:42:25 39.2122 28.0197 5.3 -.- 1.7 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:28:58 39.1692 28.0050 11.3 -.- 1.4 -.- SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
02:28:15 39.2027 28.2167 10.1 -.- 1.4 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:23:32 39.2485 28.1310 7.5 -.- 1.3 -.- IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:17:54 38.0483 37.5650 3.5 -.- 1.0 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
02:08:20 39.2348 28.1338 4.1 -.- 1.8 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:05:04 39.1465 28.2590 8.6 -.- 1.3 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:53:21 39.2523 28.1738 5.4 -.- 1.5 -.- SINDIRGI (BALIKESIR)
01:47:00 39.3977 28.0752 13.2 -.- 1.4 -.- BABAKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
01:41:49 39.2053 28.1188 13.7 -.- 2.0 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:34:23 39.1695 28.2490 15.2 -.- 1.8 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:21:05 39.2282 28.0563 7.2 -.- 1.5 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:17:39 39.1838 28.1093 15.0 -.- 1.3 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:50:49 39.1973 28.1130 8.1 -.- 1.5 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:41:54 39.2292 28.0238 12.1 -.- 1.5 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)