Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 3 Eylül 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

3.09.2025 08:50:00
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 3 Eylül 2025 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 3 Eylül 2025 nerede, ne zaman deprem oldu? Son dakika deprem! Deprem mi oldu?

İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar  3 Eylül 2025 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 3 Eylül  2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

3 EYLÜL'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:19:10  39.1313   28.2577       20.9      -.-  1.1  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

07:36:45  39.1670   28.1168       13.8      -.-  1.3  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

07:34:53  39.2228   28.0843        5.2      -.-  1.3  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

07:30:31  39.1282   27.9285       12.5      -.-  1.3  -.-   DOLMADEGIRMEN-AKHISAR (MANISA)                    

07:26:36  39.2345   28.0310        7.4      -.-  1.3  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

07:23:11  39.2545   28.0740       10.3      -.-  1.7  -.-   ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

07:15:56  39.1982   28.2752        5.2      -.-  1.4  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

07:08:17  39.2417   28.1123       11.4      -.-  1.3  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

06:40:10  39.4547   27.9250        8.2      -.-  1.8  -.-   AKCAKOY-(BALIKESIR)                               

06:29:45  39.1517   28.2158        9.7      -.-  1.8  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

06:29:12  39.2318   28.1248        5.0      -.-  1.8  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

06:24:00  39.2025   28.1095       11.9      -.-  2.0  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

06:17:34  39.1913   28.1685        8.7      -.-  1.2  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

06:13:48  39.1668   28.1432       11.0      -.-  1.9  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

06:00:30  36.6350   33.9908       18.5      -.-  1.5  -.-   SEYDILI-SILIFKE (MERSIN)                          

05:42:34  39.2577   28.0175       10.8      -.-  1.1  -.-   KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

05:39:57  39.2592   28.0602        5.4      -.-  1.2  -.-   ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

05:37:02  39.1955   28.1358        9.6      -.-  1.6  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

05:36:03  38.1890   38.4255       19.7      -.-  1.2  -.-   UCGOZE-YESILYURT (MALATYA)                        

05:35:46  39.1793   28.1327        8.2      -.-  2.2  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

05:13:49  39.1868   28.2155        5.9      -.-  2.7  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

05:06:34  39.2367   28.0545       12.8      -.-  2.0  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

05:01:46  39.1620   28.1172        5.4      -.-  1.1  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

04:58:34  40.3473   24.0742       13.3      -.-  1.8  -.-   YUNANISTAN                                        

04:52:40  39.2060   28.1205        7.3      -.-  1.6  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

04:49:09  37.8183   27.0078        7.3      -.-  1.8  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

04:37:31  39.2545   28.1175        7.6      -.-  2.0  -.-   KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

04:31:08  39.2317   28.0063       10.4      -.-  1.1  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

04:29:49  39.1493   28.2818       11.4      -.-  1.2  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

04:27:40  39.2085   28.1792       10.7      -.-  1.4  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

04:05:51  38.0208   38.2153       11.3      -.-  1.3  -.-   CELIKHAN (ADIYAMAN)                               

03:56:27  39.1752   28.2347        9.6      -.-  1.4  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

03:41:43  39.1957   27.9833        8.1      -.-  1.1  -.-   AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)                         

03:38:04  39.1645   28.1683       10.8      -.-  1.7  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

03:36:28  39.1767   28.2167       12.0      -.-  2.6  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

03:33:53  39.1945   28.1127        5.3      -.-  1.2  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

03:32:31  39.2103   28.0755        8.0      -.-  1.6  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

03:15:25  39.2588   28.0695        8.2      -.-  1.3  -.-   ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

03:04:44  39.2058   28.0358        7.7      -.-  1.4  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

02:57:12  39.2487   28.1072       10.2      -.-  1.3  -.-   KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

02:45:29  37.9605   27.1107        5.4      -.-  2.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

02:42:25  39.2122   28.0197        5.3      -.-  1.7  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

02:28:58  39.1692   28.0050       11.3      -.-  1.4  -.-   SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)                          

02:28:15  39.2027   28.2167       10.1      -.-  1.4  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                        

02:23:32  39.2485   28.1310        7.5      -.-  1.3  -.-   IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

02:17:54  38.0483   37.5650        3.5      -.-  1.0  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                      

02:08:20  39.2348   28.1338        4.1      -.-  1.8  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

02:05:04  39.1465   28.2590        8.6      -.-  1.3  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

01:53:21  39.2523   28.1738        5.4      -.-  1.5  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)                              

01:47:00  39.3977   28.0752       13.2      -.-  1.4  -.-   BABAKOY-BIGADIC (BALIKESIR)                       

01:41:49  39.2053   28.1188       13.7      -.-  2.0  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

01:34:23  39.1695   28.2490       15.2      -.-  1.8  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

01:21:05  39.2282   28.0563        7.2      -.-  1.5  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

01:17:39  39.1838   28.1093       15.0      -.-  1.3  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

00:50:49  39.1973   28.1130        8.1      -.-  1.5  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

00:41:54  39.2292   28.0238       12.1      -.-  1.5  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

