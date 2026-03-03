AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 3 Mart 2026 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 3 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

3 MART'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.03.03 08:23:49 -.- 0.9 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)

2026.03.03 07:33:17 -.- 2.4 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

2026.03.03 06:27:57 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI

2026.03.03 05:58:56 -.- 1.9 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.03.03 03:09:43 -.- 1.0 -.- KAYABAGLARI-SIVRICE (ELAZIG)

2026.03.03 02:48:11 -.- 1.3 -.- YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

2026.03.03 02:13:25 -.- 1.0 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.03.03 02:09:41 -.- 1.5 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA)