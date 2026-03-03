Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 3 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

3.03.2026 09:17:00
Haber Merkezi
AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 3 Mart 2026 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 3 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

3 MART'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.03.03 08:23:49    -.-  0.9  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                  

2026.03.03 07:33:17   -.-  2.4  -.-   ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)               

2026.03.03 06:27:57  -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                 

2026.03.03 05:58:56 -.-  1.9  -.-   KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

2026.03.03 03:09:43  -.-  1.0  -.-   KAYABAGLARI-SIVRICE (ELAZIG)               

2026.03.03 02:48:11  -.-  1.3  -.-   YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)              

2026.03.03 02:13:25   -.-  1.0  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)             

2026.03.03 02:09:41  -.-  1.5  -.-   GULUMUSAGI-(MALATYA)                       

İlgili Konular: #deprem #Son depremler #Kandilli son depremler