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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 3 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 3 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

3.05.2026 08:59:00
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Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 3 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 3 Mayıs 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 3 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 3 Mayıs 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 3 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

3 MAYIS'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:01:20  36.8755   29.1215       11.2      -.-  2.0  -.-   DARIYERI-DALAMAN (MUGLA)                   

07:53:52  39.2610   28.1113       13.2      -.-  2.1  -.-   KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)               

07:32:04  39.3582   38.5362        5.0      -.-  3.3  3.3   CALDERE-KEMALIYE (ERZINCAN)                

07:29:18  40.1605   31.6983        1.5      -.-  2.1  -.-   ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA)                   

07:25:57  34.7250   23.9387       69.0      -.-  2.9  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                      

07:20:21  39.2802   28.0810       18.8      -.-  2.3  -.-   KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR)             

07:10:17  34.9417   25.9997        5.0      -.-  2.6  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)             

07:00:06  37.9395   36.2982        9.0      -.-  1.7  -.-   HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)           

06:36:08  39.2510   29.0535        8.1      -.-  1.7  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                  

06:21:37  37.9837   36.5065        5.0      -.-  2.1  -.-   KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)            

06:20:00  38.8285   26.8458        3.4      -.-  2.1  -.-   CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)              

06:05:37  38.0408   28.9507       14.9      -.-  1.3  -.-   YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)                

05:54:21  39.3013   25.6848        8.0      -.-  1.6  -.-   EGE DENIZI                                 

05:17:03  36.8890   29.1297        1.4      -.-  1.4  -.-   KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI)                 

05:14:35  39.1282   29.9427        5.5      -.-  1.8  -.-   GOKCELER-ALTINTAS (KUTAHYA)                

05:04:18  39.2418   28.9988        7.0      -.-  1.7  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                    

04:59:49  38.0718   28.9740       10.6      -.-  1.9  -.-   YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)                

04:45:28  36.3667   34.8150       21.2      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                    

04:43:43  38.2447   38.1667        9.1      -.-  1.5  -.-   SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)             

04:31:50  39.1793   28.1272       13.4      -.-  1.7  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)              

04:14:11  38.2840   38.2895        4.5      -.-  1.9  -.-   GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA)              

04:10:32  39.1793   28.2108       15.3      -.-  3.1  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                 

04:06:05  38.3735   37.4315        5.1      -.-  1.4  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)          

03:41:41  35.1170   27.1927        5.9      -.-  2.9  -.-   AKDENIZ                                    

03:38:43  36.9583   28.5668        3.3      -.-  2.0  -.-   DOGUSBELEN-KOYCEGIZ (MUGLA)                

03:26:15  39.1178   27.5730        5.0      -.-  1.3  -.-   DEREKOY-SOMA (MANISA)                      

03:14:04  36.8902   29.0983        4.9      -.-  2.0  -.-   DARIYERI-DALAMAN (MUGLA)                   

03:12:19  34.9250   25.9317        5.1      -.-  2.7  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)             

03:08:28  39.6505   25.9393        5.5      -.-  1.4  -.-   TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)    

02:56:46  39.8925   41.7878       13.9      -.-  1.5  -.-   UZUNARK-PASINLER (ERZURUM)                 

02:56:16  39.2202   28.1753       14.1      -.-  1.6  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)              

02:16:14  38.9090   30.2393        4.3      -.-  1.8  -.-   OLUCAK-(AFYONKARAHISAR)                    

01:54:59  38.8858   38.1575        9.4      -.-  1.3  -.-   KURUTTAS-ARGUVAN (MALATYA)                 

01:54:01  38.8377   38.2675       18.8      -.-  1.0  -.-   YENIKOY-ARGUVAN (MALATYA)                  

01:44:18  40.9043   31.6252        5.3      -.-  1.8  -.-   YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE)                 

01:43:23  39.1198   27.7918        8.1      -.-  1.9  -.-   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                 

01:39:43  39.2498   29.0065        5.0      -.-  1.8  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                    

01:29:28  40.2380   34.8652        4.0      -.-  1.5  -.-   KUCUKCAMILI-ALACA (CORUM)                  

01:11:47  39.2392   29.0360        6.1      -.-  1.6  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                  

00:54:44  39.1945   28.1822       13.3      -.-  1.6  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)              

00:38:38  36.6590   25.6750        4.7      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                 

00:38:37  39.2408   29.0237        6.3      -.-  1.7  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                  

00:36:20  39.2245   29.0462        5.2      -.-  1.8  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                  

00:34:05  38.2323   37.7617       19.9      -.-  1.1  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                  

00:16:46  41.6857   43.0327       21.5      -.-  1.6  -.-   TURKGOZU-POSOF (ARDAHAN)                   

00:15:21  39.0772   28.2410       15.4      -.-  0.9  -.-   CICEKLI-GORDES (MANISA)                    

00:07:05  38.2840   38.2280       10.9      -.-  1.6  -.-   YESILYURT (MALATYA)                        

İlgili Konular: #deprem #afad #Son depremler

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