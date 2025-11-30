Sarsıntı hisseden yurttaşlar 30 Kasım 2025 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 30 Kasım 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
30 KASIM'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
09:02:48 39.1672 28.1840 15.9 -.- 1.2 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
09:01:10 39.1803 28.2047 9.4 -.- 2.1 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:48:57 36.0523 31.0703 13.4 -.- 3.8 3.6 AKDENIZ
08:16:09 39.1447 28.2927 13.4 -.- 3.0 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:06:43 39.0713 28.3405 12.3 -.- 1.1 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA)
08:05:39 39.1410 28.2862 11.7 -.- 1.7 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:00:00 39.2353 28.1473 9.6 -.- 1.7 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:45:54 39.1527 28.2372 9.5 -.- 2.5 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:49:10 36.0755 31.0740 10.8 -.- 2.6 -.- AKDENIZ
06:14:09 39.1767 28.3187 17.6 -.- 1.1 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:04:12 39.1138 28.2832 14.1 -.- 1.1 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:02:16 39.2610 28.1565 4.8 -.- 1.4 -.- IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:58:03 39.0992 28.2070 19.4 -.- 0.8 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:55:24 39.1690 28.1847 14.4 -.- 1.6 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:50:22 39.1830 28.1950 12.5 -.- 2.3 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:45:57 38.9532 28.1760 17.5 -.- 1.3 -.- YEGENOBA-AKHISAR (MANISA)
05:28:30 39.1290 28.3233 9.3 -.- 1.6 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:19:30 39.2297 28.9285 12.9 -.- 1.6 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
05:17:58 39.1495 28.2305 11.5 -.- 1.4 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:07:18 39.1118 28.2823 13.5 -.- 1.4 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:07:17 36.7185 34.7755 3.3 -.- 2.3 -.- MERSIN ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)
04:48:24 39.2322 28.9867 6.1 -.- 2.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
04:41:11 38.4823 38.0645 5.7 -.- 1.6 -.- ILICAK-AKCADAG (MALATYA)
04:40:46 38.6757 39.6637 2.4 -.- 1.1 -.- UZUNOVA-KOVANCILAR (ELAZIG)
04:29:30 39.1903 28.1642 10.7 -.- 1.2 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:19:12 39.1580 25.8988 12.1 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
03:50:31 39.1803 28.2268 11.8 -.- 1.6 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:47:30 38.4967 39.1787 4.6 -.- 1.2 -.- DEDEPINARI-(ELAZIG)
03:45:30 39.1692 28.2548 8.4 -.- 1.4 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:32:37 39.1873 28.1785 11.5 -.- 3.1 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:22:11 39.1043 28.2597 13.1 -.- 0.7 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:09:54 38.8358 37.4725 7.3 -.- 1.6 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)
03:08:25 39.0605 28.2748 8.9 -.- 1.2 -.- MALAZ-GORDES (MANISA)
03:01:28 37.8072 37.8430 7.5 -.- 1.6 -.- MERYEMUSAGI-TUT (ADIYAMAN)
02:57:50 39.1592 28.2477 12.6 -.- 1.2 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:46:53 37.3053 35.3112 1.0 -.- 1.7 -.- OMERLI-KARAISALI (ADANA)
02:45:38 40.3917 27.2373 15.0 -.- 1.2 -.- ORTULUCE-BIGA (CANAKKALE)
02:42:33 39.1773 28.2547 9.4 -.- 1.3 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:25:28 39.1843 28.1482 9.6 -.- 1.5 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:51:24 39.2263 28.1623 3.9 -.- 0.8 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:45:06 39.1852 28.2348 14.5 -.- 1.5 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:37:23 40.1700 27.3318 12.2 -.- 1.8 -.- ARABAALAN-BIGA (CANAKKALE)
01:08:33 40.5563 34.6302 17.0 -.- 1.4 -.- KARAKECILI-(CORUM)
01:02:13 39.2418 29.0202 11.6 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
01:01:53 39.7467 40.6177 1.2 -.- 2.3 -.- AKOREN-ASKALE (ERZURUM)
01:01:22 39.2307 29.0228 21.7 -.- 1.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
00:52:37 38.3532 37.4657 2.3 -.- 1.7 -.- BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
00:49:22 39.1908 28.1442 9.8 -.- 1.6 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:22:32 39.1728 28.1572 9.6 -.- 1.1 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:04:02 39.2112 28.1293 9.2 -.- 1.8 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:01:20 39.1792 28.2265 11.8 -.- 1.7 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)