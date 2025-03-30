Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 30 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 30.03.2025 - 09:19

Güncelleme: 30.03.2025 - 09:19

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 30 Mart'ta meydana gelen depremler...

SON DEPREMLER

2025.03.30 08:53:37 38.8218 37.4187 12.1 -.- 1.5 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS)

2025.03.30 08:21:39 36.6638 25.6055 12.0 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI

2025.03.30 08:19:21 38.1922 38.4608 5.4 -.- 1.5 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA)

2025.03.30 07:48:23 37.6620 35.4047 17.0 -.- 1.2 -.- KUP-ALADAG (ADANA)

2025.03.30 07:33:42 38.7752 37.3485 5.0 -.- 1.7 -.- SULARBASI-GURUN (SIVAS)

2025.03.30 07:28:15 38.1667 37.3777 9.0 -.- 1.3 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2025.03.30 07:25:28 38.8363 37.4172 5.0 -.- 1.5 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS)

2025.03.30 06:46:12 38.5260 37.6535 28.5 -.- 1.4 -.- YESILTAS-DARENDE (MALATYA)

2025.03.30 06:41:12 34.7048 23.7270 13.1 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2025.03.30 06:37:58 38.9358 27.4392 6.4 -.- 1.3 -.- KARADERE-KINIK (IZMIR)

2025.03.30 06:09:26 38.8340 37.4550 5.0 -.- 2.0 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS)

2025.03.30 05:57:29 38.8500 37.4620 5.0 -.- 2.5 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)

2025.03.30 05:52:25 38.9093 32.9685 3.8 -.- 1.8 -.- TAVSANCALI-KULU (KONYA)

2025.03.30 05:52:18 39.9985 25.6072 7.3 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI

2025.03.30 05:47:01 39.9897 25.5863 5.0 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI

2025.03.30 05:23:11 37.2562 28.8060 17.4 -.- 1.2 -.- SAZAK-BEYAGAC (DENIZLI)

2025.03.30 05:05:36 39.2472 29.3732 5.3 -.- 1.3 -.- KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA)

2025.03.30 05:03:50 38.3027 37.3353 5.2 -.- 2.0 -.- GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2025.03.30 04:47:48 39.5715 28.0328 11.4 -.- 1.3 -.- ASLIHANTEPECIGI-(BALIKESIR)

2025.03.30 04:31:24 38.8108 37.4288 7.4 -.- 1.2 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS)

2025.03.30 04:19:33 38.6753 39.3030 14.8 -.- 1.8 -.- GUNEYCAYIRI-(ELAZIG)

2025.03.30 04:01:11 38.1258 37.0257 4.6 -.- 1.0 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2025.03.30 03:49:08 37.6535 35.8633 5.0 -.- 1.6 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA)

2025.03.30 03:40:27 39.9002 29.3150 8.0 -.- 1.8 -.- SORGUN-KELES (BURSA)

2025.03.30 03:20:47 36.8922 27.6173 3.5 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)

2025.03.30 03:17:11 37.9082 36.7003 19.4 -.- 1.2 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS)

2025.03.30 03:16:30 35.8745 28.1788 16.2 -.- 1.7 -.- AKDENIZ

2025.03.30 01:43:59 40.5968 27.3538 21.9 -.- 1.2 -.- MUREFTE ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)

2025.03.30 01:23:18 38.3380 37.3370 7.3 -.- 1.6 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2025.03.30 00:55:14 39.5620 33.7128 5.4 -.- 1.2 -.- CEBRAILLI-KESKIN (KIRIKKALE)

2025.03.30 00:29:22 38.2267 38.5303 5.0 -.- 2.5 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA)

2025.03.30 00:24:10 38.0852 36.9845 3.1 -.- 1.6 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)







