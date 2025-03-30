Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 30 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 30 Mart 2025 Cuma günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! 30 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 30 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 30.03.2025 - 09:19

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 30 Mart'ta meydana gelen depremler...

SON DEPREMLER

2025.03.30 08:53:37  38.8218   37.4187       12.1      -.-  1.5  -.-   KULAHLI-GURUN (SIVAS)                             

2025.03.30 08:21:39  36.6638   25.6055       12.0      -.-  3.0  -.-   EGE DENIZI                                        

2025.03.30 08:19:21  38.1922   38.4608        5.4      -.-  1.5  -.-   GULUMUSAGI-(MALATYA)                              

2025.03.30 07:48:23  37.6620   35.4047       17.0      -.-  1.2  -.-   KUP-ALADAG (ADANA)                                

2025.03.30 07:33:42  38.7752   37.3485        5.0      -.-  1.7  -.-   SULARBASI-GURUN (SIVAS)                           

2025.03.30 07:28:15  38.1667   37.3777        9.0      -.-  1.3  -.-   AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  

2025.03.30 07:25:28  38.8363   37.4172        5.0      -.-  1.5  -.-   KULAHLI-GURUN (SIVAS)                             

2025.03.30 06:46:12  38.5260   37.6535       28.5      -.-  1.4  -.-   YESILTAS-DARENDE (MALATYA)                        

2025.03.30 06:41:12  34.7048   23.7270       13.1      -.-  3.1  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

2025.03.30 06:37:58  38.9358   27.4392        6.4      -.-  1.3  -.-   KARADERE-KINIK (IZMIR)                            

2025.03.30 06:09:26  38.8340   37.4550        5.0      -.-  2.0  -.-   KULAHLI-GURUN (SIVAS)                             

2025.03.30 05:57:29  38.8500   37.4620        5.0      -.-  2.5  -.-   ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)                           

2025.03.30 05:52:25  38.9093   32.9685        3.8      -.-  1.8  -.-   TAVSANCALI-KULU (KONYA)                           

2025.03.30 05:52:18  39.9985   25.6072        7.3      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        

2025.03.30 05:47:01  39.9897   25.5863        5.0      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        

2025.03.30 05:23:11  37.2562   28.8060       17.4      -.-  1.2  -.-   SAZAK-BEYAGAC (DENIZLI)                           

2025.03.30 05:05:36  39.2472   29.3732        5.3      -.-  1.3  -.-   KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA)                       

2025.03.30 05:03:50  38.3027   37.3353        5.2      -.-  2.0  -.-   GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  

2025.03.30 04:47:48  39.5715   28.0328       11.4      -.-  1.3  -.-   ASLIHANTEPECIGI-(BALIKESIR)                       

2025.03.30 04:31:24  38.8108   37.4288        7.4      -.-  1.2  -.-   KULAHLI-GURUN (SIVAS)                             

2025.03.30 04:19:33  38.6753   39.3030       14.8      -.-  1.8  -.-   GUNEYCAYIRI-(ELAZIG)                              

2025.03.30 04:01:11  38.1258   37.0257        4.6      -.-  1.0  -.-   CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                    

2025.03.30 03:49:08  37.6535   35.8633        5.0      -.-  1.6  -.-   CAMDERE-KOZAN (ADANA)                             

2025.03.30 03:40:27  39.9002   29.3150        8.0      -.-  1.8  -.-   SORGUN-KELES (BURSA)                              

2025.03.30 03:20:47  36.8922   27.6173        3.5      -.-  1.7  -.-   GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)                       

2025.03.30 03:17:11  37.9082   36.7003       19.4      -.-  1.2  -.-   CAMLICA-(KAHRAMANMARAS)                           

2025.03.30 03:16:30  35.8745   28.1788       16.2      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                           

2025.03.30 01:43:59  40.5968   27.3538       21.9      -.-  1.2  -.-   MUREFTE ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)        

2025.03.30 01:23:18  38.3380   37.3370        7.3      -.-  1.6  -.-   INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  

2025.03.30 00:55:14  39.5620   33.7128        5.4      -.-  1.2  -.-   CEBRAILLI-KESKIN (KIRIKKALE)                      

2025.03.30 00:29:22  38.2267   38.5303        5.0      -.-  2.5  -.-   GULUMUSAGI-(MALATYA)                              

2025.03.30 00:24:10  38.0852   36.9845        3.1      -.-  1.6  -.-   KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    




Etiketler: #deprem #Son depremler #Kandilli
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